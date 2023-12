Pilatus stipula un accordo per acquisire il Pilatus Focused Aircraft Maintenance Business da Aero Centers Epps

Pilatus Aicraft informa: “Fondata nel 1965, Epps Aviation è un Authorized Pilatus Sales and Service Center dal 1996. Pilatus si assumerà la responsabilità delle vendite di aeromobili in questo territorio e, una volta concluso l’accordo, incorporerà le Pilatus maintenance operations (MRO) dal 2024 e le gestirà indipendentemente da ciò. L’attività del Pilatus Service Center continuerà ad operare tramite Epps fino alla conclusione dell’accordo. L’organico di circa 40 dipendenti entrerà a far parte di Pilatus Group.

Con sede ad Atlanta presso DeKalb-Peachtree Airport, l’Aero Center Epps fornisce sales and maintenance services per gli aerei Pilatus sulla costa sud-orientale degli Stati Uniti. L’anno scorso, Epps è stata acquisita da SAR Trilogy Management, LLC. Nel contesto di questa acquisizione, il nuovo proprietario ha deciso di vendere le Pilatus maintenance and repair operations per concentrarsi meglio sul suo FBO, non Pilatus maintenance, aircraft management and charter business”.

“Cercando di garantire un’assistenza clienti di prima classe, Pilatus ha deciso di continuare a fornire MRO services su base indipendente. Anche in futuro resterà garantito il supporto completo del prodotto durante l’intero ciclo di vita di un aereo Pilatus. Ciò includerà maintenance and repair services, nonché avionica e vendita di pezzi di ricambio per il single-engine PC-12 e il twin-engine PC-24 Super Versatile Jet“, prosegue Pilatus Aircraft.

Intervenendo alla firma del contratto, Markus Bucher, CEO di Pilatus, sottolinea: “Con questa acquisizione vogliamo salvaguardare e migliorare ulteriormente la continuità e la qualità dei nostri pluripremiati servizi sulla costa sud-orientale degli Stati Uniti. Sono felice che avremo con noi la competenza e i dipendenti e che potremo continuare a offrire ai nostri clienti un servizio di prima classe – ‘Together we create the Pilatus Class’”.

In relazione all’acquisizione, Pilatus continuerà anche le attività di vendita di PC-12 e PC-24 precedentemente fornite da Aero Center Epps.

(Ufficio Stampa Pilatus Aircraft – © Pilatus Aircraft Ltd – All rights reserved proprietary document)