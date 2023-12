News Brevi – 22.12.2023

GIORNATA NAZIONALE PER LO SPAZIO: L’AERONAUTICA MILITARE PARTECIPA ALLE CELEBRAZIONI GUARDANDO ALLA MISSIONE Ax-3 – La scorsa settimana, che ha visto la celebrazione – il 16 dicembre – della Giornata Nazionale dello Spazio, l’Aeronautica Militare è stata impegnata in eventi sul tema, con un focus sulla partecipazione alla missione Ax-3 di Axiom Space. Si è tenuta presso l’Ambasciata italiana a Washington DC, Stati Uniti, la due-giorni (13 e 14 dicembre) dal titolo Italian Space Days at the Embassy, cui ha partecipato il Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, Comandante Logistico dell’Aeronautica Militare, che – intervenendo all’evento di lancio del progetto Italian Food in Space – ha ricordato: “L’Aeronautica Militare è da anni impegnata nel volo umano spaziale, e l’accordo intrapreso nel 2018 con Axiom Space è stato sicuramente nel solco di questa tradizione. L’Aeronautica ha come compito istituzionale quello di garantire la protezione dello spazio aereo nazionale e purtroppo, accanto alle opportunità offerte dalla space economy, ci sono anche i problemi di sicurezza per il traffico spaziale, che è diventato sempre più densamente popolato. In questo ambito, con la missione Ax-3 il Colonnello Villadei effettuerà sulla Stazione Spaziale Internazionale (International Space Station – ISS) una serie di attività al fine di migliorare la nostra capacità di sorveglianza degli oggetti spaziali in orbita. Siamo molto contenti che ci sia una sinergia col Sistema Paese – ha continuato il Gen. Conserva –, con le istituzioni, centri di ricerca, industrie, e siamo sicuri che la partecipazione alla missione Ax-3 ci permetterà di cogliere in pieno le occasioni offerte dagli sviluppi futuri del settore. Siamo onorati che l’Italia sia di nuovo nello spazio grazie anche all’Aeronautica Militare, che fa sempre da apripista verso il futuro”. Il Generale ha anche colto l’occasione di presentare il nome e il logo italiano della missione: “Voluntas, che vuole descrivere la ferrea volontà di essere nello Spazio, dell’Italia, della Difesa e dell’Aeronautica Militare, ma anche l’aspirazione del Colonnello Villadei, che si è addestrato al meglio per portare a termine questa importante missione”. Il 13 dicembre invece si è tenuta la “Ax-3 Mission Overview Press Conference”, in cui il Colonnello Valerio Anastasi, Ufficio Generale Spazio dello Stato Maggiore dell’Aeronautica, ha fatto un’analisi dello stato di preparazione degli aspetti della missione legati alla partecipazione italiana e ha sottolineato che questa sarà anche l’occasione – attraverso collegamenti live dalla ISS – di avvicinare ancora di più studenti e studentesse di scuole superiori e università, sia civili sia militari, alle cosiddette discipline STEM (Science, Technology, Engineering, Medicine). Dallo Spazio arriverà anche una videochiamata indirizzata ai piccoli pazienti di un reparto di pediatria, nella speranza che, ponendo le loro domande all’astronauta in orbita, possano passare dei momenti sereni e sognare un futuro al di là della malattia. Sempre la scorsa settimana, l’Aeronautica Militare ha fatto parte alla delegazione nazionale che ha partecipato per la prima volta al Combined Space Operation (CSpO) Initiative Principals Board, con l’ufficializzazione, da parte del Ministero della Difesa, dell’adesione dell’Italia a questo importante consesso internazionale che, dal 2020, vede riunirsi Australia, Canada, Francia, Germania, Nuova Zelanda, Regno Unito e Stati Uniti, per confrontarsi su temi connessi allo Spazio e ai pericoli e alle opportunità a esso collegate (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

SOCCORSO AEREO CON ELICOTTERO DELL’AERONAUTICA MILITARE SULLA MAIELLA – Nella serata di ieri un elicottero HH-139B, in servizio di prontezza nazionale per la ricerca ed il soccorso, è stato allertato dalla sala operativa del Centro SAR per effettuare la ricerca di una coppia, un uomo e una donna, che avevano contattato i soccorsi perché bloccati nella zona montuosa della Maiella. La richiesta è pervenuta alla Sala Operativa tramite la delegazione abruzzese del CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico). L’equipaggio si è portato rapidamente sul punto in cui la coppia era bloccata dove, a causa delle forti raffiche di vento e della scarsa visibilità, ha dovuto effettuare più tentativi di avvicinamento al punto di recupero. Grazie all’esperienza maturata in numerose missioni di ricerca e soccorso in zone impervie, nonché all’ausilio dei visori notturni, l’equipaggio è riuscito ad atterrare in prossimità dei due escursionisti. Da qui, lo specialista aerosoccorritore ha raggiunto via terra la coppia, ormai in condizioni di ipotermia, per poi condurla all’elicotterro. Una volta a bordo, i due sono stati subito riscaldati con coperte termiche d’emergenza ed immediatamente trasportati all’aeroporto di Pescara, dove un’equipe medica li ha portati in ambulanza presso una struttura ospedaliera. L’equipaggio è poi rientrato alla base operativa per riprendere il servizio di prontezza nazionale. L’85° Centro SAR dipende dal 15° Stormo di Cervia che garantisce, 24 ore su 24, ogni singolo giorno dell’anno, la ricerca e il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di pazienti in imminente pericolo di vita e il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche complesse. Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato migliaia di persone in pericolo di vita. Dal 15° Stormo di Cervia, oltre all’85° Centro SAR di Pratica di Mare, dipendono, dislocati su tutto il territorio nazionale, anche l’80° Centro SAR di Decimomannu (Cagliari), l’82° Centro SAR di Trapani, l’83° Gruppo SAR, sito proprio su Cervia, e l’84° Centro SAR di Gioia del Colle (Bari) (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

SAS: REPORT OPERATIVI MENSILI PER IL CHAPTER 11 PROCESS – SAS informa: “SAS AB e ciascuna delle sue sussidiarie soggette al voluntary chapter 11 process negli Stati Uniti presenteranno operating reports mensili, contenenti alcune informazioni finanziarie per il periodo dal 1° novembre 2023 al 30 novembre 2023, presso l’U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York. Tutte le società SAS soggette al voluntary chapter 11 process sono tenute a presentare mensilmente alla Corte relazioni operative. Le informazioni finanziarie contenute nelle relazioni operative mensili includono voci quali posizione di cassa, attività, passività, entrate, profitti e perdite per il mese precedente. SAS annuncia quindi alcuni dati finanziari consolidati per SAS Group al 30 novembre 2023. Dal primo novembre 2023 al 30 novembre 2023, revenue pari a 3.284 mSEK (US$ 316 milioni), net income per il periodo 42 mSEK (US$ 4 milioni)”.

ANA INSTALLA ABB FAST CHARGER PER VEIVOLI ELETTRICI A TOKYO HANEDA AIRPORT – All Nippon Airways (ANA) ha annunciato oggi l’acquisizione di un fast charger for ground support equipment (GSE) da ABB, da utilizzare a Tokyo Haneda Airport. ABB ha fornito il fast charger “Terra CE 54 CJG” presso la charging facility per gli ANA Group electric GSE vehicles. Questa è la prima volta che ANA installa un fast charger per veicoli elettrici nella restricted area di un aeroporto. Questo fast charger è compatibile con un totale di tre standard di ricarica: Japanese charging standard (CHAdeMO), international standards (AC standard and DC CCS 2) e può essere utilizzato per i veicoli elettrici di prossima introduzione. Il charger è stato utilizzato e collaudato nella ricarica di electric GSE vehicles negli aeroporti a livello internazionale. Oltre alle ANA Group carbon neutral initiatives per gli aeromobili stessi, come l’introduzione del SAF, ANA adotterà anche nuove tecnologie che saranno ottenute attraverso una serie di sforzi nelle operazioni di terra e di volo. “Nell’ambito degli obiettivi di sostenibilità di ANA Group, siamo impegnati in iniziative di decarbonizzazione in tutte le nostre attività e, con il supporto di ABB, siamo orgogliosi di aver installato un fast charger a Haneda Airport”, afferma Rintaro Sohara, Vice President, Ground Handling Planning of ANA. “Questo progetto rappresenta gli sforzi costanti di ANA per raggiungere i nostri obiettivi di sostenibilità mentre continuiamo a perseguire la nostra strategia di transizione climatica”. “Siamo lieti di fornire la nostra charging solution alla ANA Group electric GSE vehicle charging facility”, afferma Masayasu Ishikawa, Commercial Leader of ABB Electrification in Japan. “Con le nostre soluzioni di mobilità elettrica, continueremo a supportare ANA Group nel raggiungimento dei suoi obiettivi di decarbonizzazione e, in definitiva, a sostenere gli sforzi di decarbonizzazione degli aeroporti”.

SAAB: NUOVO ORDINE PER GLI RBS 70 BOLIDE MISSILES – Saab ha ricevuto un ordine per RBS 70 Bolide missiles dalla NATO Support and Procurement Agency (NSPA). Il valore dell’ordine ammonta a 350 milioni di corone svedesi e le consegne avverranno nel 2027. “Attraverso l’ordine della NSPA, vediamo che i paesi della NATO continuano ad interessarsi ai nostri sistemi missilistici. Questo ordine è la prova della loro fiducia nelle nostre conoscenze e nel sistema RBS 70”, afferma Görgen Johansson, head of Saab’s business area Dynamics. L’RBS 70 system ha una base installata in più di 19 paesi, con 1.600 sistemi RBS 70 e oltre 18.000 missili consegnati. Il Bolide missile è l’all-target, short-range air defence missile di Saab. Con il Bolide missile, l’RBS 70 system punta su uno spettro di minacce completo: da fixed and rotary wing aircraft, a small targets come cruise missiles e UAV, con un range di oltre 9 chilometri e con una altitude coverage superiore a 5.000 metri.

EASYJET LANCIA LA SUA ONBOARD WINTER COLLECTION A SUPPORTO DELL’UNICEF’S GLOBAL EDUCATION FUND – easyJet e l’UNICEF hanno lanciato una onboard winter collection per sostenere l’UNICEF’s Global Education Fund, che mira a garantire che ogni bambino abbia il diritto all’istruzione. Le donazioni al fondo verranno utilizzate per affrontare il problema dell’accesso dei bambini all’istruzione, migliorare la qualità dell’apprendimento e fornire supporto educativo durante le emergenze. L’UNICEF’s Global Education Fund sostiene programmi globali innovativi per rafforzare i sistemi educativi e dare ai bambini più vulnerabili la possibilità di apprendere. L’UNICEF sta lavorando con governi, partner, comunità e genitori per consentire a ogni bambino di accedere a un’istruzione di qualità. Le raccolte vengono ora effettuate sui voli dell’intera rete easyJet, che copre 35 paesi. I fondi raccolti aiuteranno l’UNICEF a fornire sostegno urgente ai bambini e alle loro famiglie per affrontare la crisi dell’apprendimento in tutto il mondo. Durante questa raccolta invernale, il personale di cabina di easyJet raccoglierà fondi a bordo e continuerà il nuovo anno con la possibilità per i passeggeri di donare in qualsiasi valuta. Grazie alla generosità dei clienti, la partnership di easyJet con l’UNICEF ha raccolto più di 150.000 sterline durante la Summer Collection di quest’anno, a sostegno dell’appello dell’UNICEF sull’istruzione. Michael Brown, Director of Cabin Services, ha commentato: “Siamo incredibilmente orgogliosi di collaborare con l’UNICEF e di lanciare la nostra nuova winter collection onboard, il che significa che altri milioni di clienti easyJet che volano durante il periodo festivo avranno l’opportunità di aiutare l’UNICEF a continuare a fare davvero la differenza per i bambini e le loro famiglie in tutto il mondo. L’istruzione è un diritto fondamentale per tutti i bambini, quindi siamo lieti che il nostro equipaggio possa contribuire a facilitare le raccolte per contribuire a fornire un’istruzione ininterrotta a ogni bambino. Vorrei ringraziare tutti i nostri clienti che hanno già donato, per la loro gentilezza e generosità e tutto questo è, ovviamente, reso possibile dal nostro fantastico equipaggio, che è appassionato nel fare il possibile per raccogliere fondi per l’UNICEF”. Jon Sparkes, Chief Executive at The National Committee for UNICEF (UNICEF UK), ha dichiarato: “L’istruzione è un diritto sociale e culturale fondamentale e svolge un ruolo importante nel ridurre la povertà e il lavoro minorile. Eppure, 64 milioni di bambini in età da scuola primaria non frequentano la scuola. Questo è il motivo per cui, con il supporto di partner incredibili come easyJet, i team dell’UNICEF lavorano 24 ore su 24 per raggiungere tutti i bambini colpiti, garantire che abbiano accesso a opportunità di apprendimento di qualità e possano plasmare un futuro migliore per se stessi. Vorrei ringraziare sinceramente i clienti easyJet per le loro donazioni, nonché i dipendenti easyJet per il loro continuo sostegno al lavoro dell’UNICEF a favore dei bambini”.

DELTA VOLA A CURACAO – Delta informa: “Appena a nord della costa venezuelana si trova Curaçao, un rilassante rifugio isolano dal trambusto quotidiano. Delta ha rilanciato il servizio per Curaçao, fornendo per la prima volta dal 2010 un servizio solo il sabato da Atlanta all’isola. Presentando questa nuova rotta in concomitanza con il suo holiday schedule più ampio di sempre, la compagnia aerea continua a soddisfare la winter season demand in America Latina, Messico e Caraibi. I voli per Curaçao saranno operati su un Boeing 737-800, con First Class, Delta Comfort+ e Main Cabin. I clienti possono aspettarsi la connessione Wi-Fi veloce e gratuita disponibile su quasi tutti i narrow-body mainline aircraft di Delta, nonché una gamma di opzioni di intrattenimento a bordo, incluso l’accesso gratuito a Delta Studio, con oltre 1.000 ore di intrattenimento on-demand. Per ulteriori informazioni sull’orario dei voli e per prenotare i voli, visitare delta.com”.

DELTA HA PROSEGUIUTO IL SUO SUPPORTO ALLA COMUNITA’ NEL 2023 – Delta informa: “La missione di Delta di connettere il mondo è stata alimentata da molti primati quest’anno, tra cui risultati da record e sfide vicino a casa. Presentarsi nelle comunità in cui le persone Delta vivono, lavorano e prestano servizio continua a essere un principio per la nostra gente. Delta si impegna ad avere un impatto costruendo partnership intenzionali e mirate che aiutano a rispondere alle speranze e ai bisogni delle persone reali e innescano cambiamenti significativi nel mondo. Pur concentrandoci sui pilastri dell’ambiente, dell’equità, dell’istruzione e del benessere totale, investiamo il nostro tempo e le nostre risorse per prenderci cura del pianeta e delle persone che lo abitano. Essendo un’azienda guidata da uno scopo, restituire qualcosa alle nostre comunità è stato al centro della nostra cultura per quasi 100 anni e ciò è diventato vero nel 2023, quando Delta Air Lines e The Delta Air Lines Foundation hanno contribuito con 60 milioni di dollari alle comunità di tutto il mondo attraverso le nostre partnership con le comunità. I nostri dipendenti hanno raccolto oltre 8 milioni di dollari per una serie di cause che stanno a loro a cuore. Abbiamo attraversato tempi incerti, con lo spirito Delta che continua a fare volontariato per costruire case, donare sangue, costruire parchi giochi, piantare alberi e ricordarci cosa è possibile quando serviamo gli altri. L’impatto che Delta ha nelle comunità non sarebbe possibile senza i quasi 100.000 dipendenti Delta che dedicano altruisticamente il loro tempo e le loro energie al servizio degli altri”. “La Delta Difference è dimostrata dalle nostre persone. Le persone di Delta vogliono rimboccarsi le maniche e aiutare chi è nel bisogno. Che si tratti di donare il sangue, confezionare migliaia di meal kits per i bambini in età scolare, offrendo il dono della parità di gioco attraverso un nuovo parco giochi o costruendo da zero una casa che sarà parte di una famiglia per generazioni – Delta people care”, ha affermato Tad Hutcheson, Managing Director – Community Engagement.

AIR FRANCE-KLM: STATEMENT SULLE SENTENZE DELLA GENERAL COURT OF THE EUROPEAN UNION – Air France-KLM informa: “Air France-KLM e Air France prendono atto delle due sentenze della General Court of the European Union, pronunciate il 20 dicembre 2023, che annullano una decisione della Commissione del 2020 e una decisione della Commissione del 2021 che approvavano varie misure di aiuto di Stato francesi durante la crisi Covid 19. Air France-KLM e Air France studieranno attentamente queste sentenze e ne valuteranno le implicazioni. Valuteranno se presentare ricorso davanti alla Court of Justice of the European Union. Parallelamente, contribuiranno ad ogni scambio tra lo Stato francese e la European Commission in vista dell’adozione di eventuali nuove approval decisions. Air France-KLM ricorda che Air France-KLM e Air France hanno rispettato e soddisfatto tutti gli exit requirements di tutti gli aiuti di Stato concessi ai sensi dell’EU State Aid Temporary Framework il 19 aprile 2023”.

SUCCESSO PER L’AIR FRANCE-KLM GROUP GLOBAL EMPLOYEE SHAREHOLDING PLAN – Air France-KLM ha finalizzato con successo la “Partners for the future” employee shareholding offer, un aumento di capitale riservato a circa 75.000 dipendenti aventi diritto del Gruppo, lanciato nel novembre 2023. “Per la prima operazione mondiale del Gruppo, circa 17.000 dipendenti dislocati in 19 paesi, che rappresentano circa il 22% dell’organico totale del Gruppo, hanno aderito all’offerta “Partners for the future”, che permette loro di investire in azioni Air France-KLM in termini preferenziali. L’importo complessivo delle sottoscrizioni ammonta a circa 46.073.029 euro, corrispondenti all’emissione di 5.716.256 nuove azioni del valore nominale di un euro ciascuna. Conseguentemente il capitale sociale della Società è stato aumentato di euro 5.716.256, passando da euro 257.053.613 a euro 262.769.869. A seguito di questa emissione, gli employee shareholders nell’Air France-KLM share capital, ai sensi dell’articolo L. 225-102 del French Commercial Code, rappresentano poco più del 3% del capitale sociale”, afferma Air France-KLM. Benjamin Smith, CEO di Air France-KLM, ha dichiarato: “Offrire ai nostri dipendenti l’opportunità di diventare azionisti di Air France-KLM è un passo concreto verso l’allineamento di tutti i team verso il miglioramento delle prestazioni e la creazione di valore a lungo termine. Il forte livello di la partecipazione dimostra la loro fiducia e il loro impegno, nonché il loro desiderio di contribuire al nostro successo futuro. Questo è un segnale incoraggiante che rafforza la nostra determinazione ad attuare con successo la nostra strategia complessiva”.

NETMA: L’EUROFIGHTER E’ LA SPINA DORSALE DEL COMBAT AIR ODIERNO – Simon Ellard è entrato a far parte di NETMA (NATO Eurofighter and Tornado Management Agency) come nuovo General Manager all’inizio di quest’anno. Ha affermato: “È molto rilevante, soprattutto se pensiamo a ciò che ora sta accadendo nel mondo. Eurofighter e Tornado sono la backbone del NATO’s combat air. Proteggono i nostri cieli sul fianco orientale della NATO e forniscono un forte effetto deterrente. NETMA è un ricco mix di background, culture ed esperienze. Si tratta anche di un grande business – quest’anno supera i 6 miliardi di euro – che richiede professionalità nella leadership del programma, nella finanza commerciale e nella consegna, nonché negli aspetti politici. L’Eurofighter è la spina dorsale del combat air odierno. Nella mia esperienza sta scrivendo la storia in questo momento. Si tratta di lavorare al ritmo giusto per identificare ciò di cui abbiamo bisogno per mantenere il vantaggio tecnologico sia oggi che domani. Un’area in cui mi concentro particolarmente è la gestione delle performance. Insieme, abbiamo investito molto nella leadership, nella gestione e nei controlli dei progetti”.

RYANAIR AGGIUNGE OLTRE 4.000 POSTI EXTRA PER LA CHAMPIONS LEAGUE A FEBBRAIO/MARZO – Ryanair informa: “Ryanair ha aggiunto oggi oltre 4.000 posti extra per accogliere gli appassionati di calcio che viaggiano per sostenere la loro squadra preferita nei prossimi turni a eliminazione diretta della Champions League il prossimo febbraio/marzo. Non c’è niente di meglio dell’entusiasmante atmosfera di una partita e con le tariffe basse di Ryanair non c’è motivo per cui tu non possa essere lì per tifare per la tua squadra del cuore. Quindi, se desideri viaggiare per guardare una di queste partite tanto attese con amici/familiari o regalare la trasferta a una persona speciale per Natale, vai su Ryanair.com oggi stesso e approfitta di una tariffa esclusiva su uno dei 4.000 posti extra di Ryanair”. Mauro Bolla di Ryanair, ha dichiarato: “Ryanair è lieta di aggiungere ulteriore capacità per le partite a eliminazione diretta della Champions League questa primavera, con oltre 4.000 posti extra in vendita ora per queste partite emozionanti e molto attese. Quale modo migliore per sconfiggere la malinconia post-natalizia che vedere la tua squadra giocare ed esplorare una delle principali destinazioni europee, come Barcellona, Copenaghen, Madrid, Manchester, Milano, Napoli e Porto”.