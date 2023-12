Osservatorio Nazionale sui Sustainable Aviation Fuels: 7° Tavolo Tecnico convocato per il prossimo 11 gennaio

Enac informa: “Nello scorso mese di novembre il nostro Ente è stato attore e testimone di due importanti eventi per il mondo dei Sustainable Aviation Fuels (SAF): l’ICAO Conference on Aviation and Alternative Fuels (CAAF/3), tenutasi dal 20 al 24 novembre a Dubai, e la finalizzazione dell’iter legislativo europeo del Regolamento (EU) 2023/2405 “del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 sulla garanzia di condizioni di parità per un trasporto aereo sostenibile”, in breve RefuelEU Aviation, entrato in vigore lo scorso 20 novembre.

Negli stessi giorni, Enac ha pubblicato il documento “Verso una roadmap per i Sustainable Aviation Fuels in Italia – Sintesi del percorso dell’Enac per la definizione di SAF policy”, volto ad illustrare in forma sintetica la prima fase del percorso costruito insieme agli stakeholders dell’Osservatorio Nazionale sui SAF.

Come annunciato lo scorso 3 luglio durante il 6° Tavolo Tecnico, l’ENAC ha proseguito l’attività di stakeholders engagement, attraverso la distribuzione di un secondo questionario, volto ad approfondire l’analisi delle policy selezionate nella prima fase e individuare le misure più efficaci per uno sviluppo bilanciato del mercato dei SAF in Italia”.

“Inoltre, circa il regolamento RefuelEU Aviation, il nostro Ente ha avviato il percorso di definizione dell’Autorità Nazionale Competente e sta lavorando al fine di consentire agli operatori aerei italiani che lo vorranno, di prendere parte nel 2024 al cosiddetto “dry run”, un test del ciclo di reporting disegnato da EASA al fine di ottemperare agli obblighi del regolamento.

A tal proposito, si segnala che lo scorso 20 dicembre EASA ha pubblicato un aggiornamento circa il Regolamento RefuelEU Aviation, riguardante lo stato di avanzamento del Digital Reporting Tool e mettendo a disposizione il template per i report da parte degli Operatori Aerei: https://www.easa.europa.eu/en/domains/environment/refueleu-aviation-digital-reporting-tool.

Questi ed altri temi saranno oggetto del 7° Tavolo Tecnico dell’Osservatorio Nazionale sui SAF, convocato per il giorno 11 gennaio 2024, dalle ore 10 alle ore 13, presso la sede dell’ENAC di via Gaeta 3 in Roma. Sarà altresì reso disponibile un collegamento telematico per la partecipazione da remoto”, conclude Enac

(Ufficio Stampa Enac)