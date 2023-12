Rolls-Royce: sustainable fuel per la decarbonizzazione della Business Aviation

Rolls-Royce annuncia che i business aviation customers in tutto il mondo possono ora iscriversi al suo nuovo programma SAFinity.

Il programma flessibile combina progetti di sostenibilità verificati in modo indipendente con un investimento diretto in Sustainable Aviation Fuel (SAF), con l’obiettivo di supportare e accelerare ulteriormente la disponibilità e l’uso del SAF nel settore dell’aviazione.

SAFinity consente ai business aviation customers di operare voli in modo più sostenibile. È disponibile per tutti i business aircraft e i motori di qualsiasi produttore e fa parte della continua ambizione di Rolls Royce di svolgere un ruolo di primo piano nel consentire ai settori in cui opera di raggiungere zero emissioni nette di carbonio entro il 2050.

Rolls-Royce e Shell Aviation stanno lavorando insieme su SAFinity per fornire ai business aviation customers soluzioni energetiche più pulite.

Frank Moesta, Senior Vice President Strategy & Future Programmes, Rolls Royce, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di lasciare la fase pilota del nostro pionieristico servizio SAFinity e di aprirlo a un mercato più ampio. Abbiamo lavorato duramente negli ultimi mesi per garantire un’esperienza cliente fluida, integrando lo STRIPE payment e rendendo il più semplice possibile per i clienti alimentare il loro viaggio verso net zero”.

I team di Rolls-Royce e Shell stanno anche lavorando all’integrazione di Avelia, una blockchain-powered book and claim platform per SAF. Utilizza la tecnologia blockchain per garantire l’assegnazione sicura degli attributi ambientali del SAF ad aziende e operatori dopo che il fuel è stato immesso nella rete di distribuzione.

Jan Toschka, President, Shell Aviation, ha dichiarato: “Sbloccare la domanda di SAF nel business aviation segment può aiutare a rafforzare i segnali di domanda complessivi, quindi siamo lieti di continuare il nostro lavoro con Rolls-Royce e il programma SAFinity nella fase commerciale. L’integrazione di Avelia, la nostra piattaforma blockchain SAF, nell’offerta SAFinity dimostra come la tecnologia digitale possa supportare questo gruppo di clienti nel sostenere il loro investimento in SAF indipendentemente dalle limitazioni geografiche o di scala”.

Rolls-Royce è impegnata a consentire la transizione energetica, avendo definito un piano per raggiungere l’obiettivo di zero emissioni nette nei settori dell’aviazione, dei trasporti marittimi e della produzione di energia entro il 2050. L’azienda sta anche lavorando su nuove tecnologie come alternative a lungo termine ai combustibili fossili. L’uso del SAF come low-emission solution è essenziale per l’odierna decarbonizzazione dei viaggi aerei a lunga distanza.

In recenti test, Rolls-Royce ha dimostrato che gli attuali motori per large civil and business jet applications possono funzionare con 100% SAF come opzione “drop-in” completa, ponendo le basi per spostare questo tipo di carburante verso la certificazione. Attualmente il SAF è certificato solo per miscele fino al 50% con jet fuel convenzionale. Gli Unblended Sustainable Aviation Fuels hanno il potenziale di ridurre significativamente le emissioni nette di CO2 durante il ciclo di vita rispetto al jet fuel convenzionale.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce)