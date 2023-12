Il Condor A330neo D-ANRT decolla per il suo primo volo

L’A330neo D-ANRT di Condor decolla per il primo volo. “Oggi decolla per il primo passenger flight il nuovo membro della flotta Condor. E’ atterrato lunedì sera a Düsseldorf Airport da Tolosa. Da allora nell’hangar di Condor Technik si sono svolti tutti i controlli e le approvazioni necessarie, per cui oggi l’aereo decollerà per il suo primo volo commerciale. Prima avrà luogo il volo di posizionamento da Düsseldorf a Francoforte. Il volo DE2302 decollerà da Francoforte verso l’Oceano Indiano intorno alle 16:50.

D-ANRT è dedicato a Ralf Teckentrup con una livrea speciale.

La livrea speciale del nuovo velivolo è già stata svelata durante un evento esclusivo questa settimana. Rappresentanti del mondo della politica, dell’aviazione e dell’industria, nonché dipendenti di tutti i Condor professional groups si sono riuniti nel Technical Hall 7 a Düsseldorf Airport per salutare il CEO di Condor, Ralf Teckentrup, in occasione del suo pensionamento. Nella registrazione D-ANRT non compaiono solo le iniziali del CEO uscente, ma sull’A330neo è presente anche la scritta “danke, tecke”. La dedica è il modo di ringraziare Ralf Teckentrup per 20 anni di instancabile impegno”, afferma Condor.

“Da dicembre 2022 Condor accoglie un aereo nuovo al mese ed entro aprile 2024 sostituirà l’intera flotta a lungo raggio con jet efficienti e moderni. Gli ospiti possono aspettarsi più spazio, l’ultima generazione di intrattenimento a bordo e connettività a bordo. Gli aerei sono dotati di motori all’avanguardia di Rolls Royce, che sono particolarmente efficienti grazie alla tecnologia più recente e possono essere alimentati con Sustainable Aviation Fuel (SAF). Inoltre vengono installati i più moderni flight and navigation systems, sviluppati appositamente per Condor, per soddisfare le esigenze specifiche del cliente. Ciò consente approach and departure procedures efficienti in termini di rumore e CO2, nonché una significativa riduzione dell’inquinamento acustico fino al 60%”, conclude Condor.

(Ufficio Stampa Condor – Photo Credits: Condor)