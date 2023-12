Volare, il programma loyalty di ITA Airways, festeggia oltre 1,6 milioni di iscritti

Il management di Volare, il programma di loyalty di ITA Airways, ha incontrato i frequent flyer e i partner commerciali del mercato americano durante un evento che si è svolto nel cuore di New York. È stata l’occasione per fornire aggiornamenti sui principali contenuti e sulle novità del programma lanciate nel corso del 2023.

“Siamo molto orgogliosi di aver riunito a New York i nostri partner commerciali sul mercato statunitense e di aver potuto condividere con loro gli eccellenti risultati raggiunti quest’anno dal programma Volare, che ha superato 1,6 milioni di iscritti in tutto il mondo. Questi numeri vanno oltre tutte le nostre previsioni e assumono una rilevanza ancora maggiore in Nord America, il primo mercato internazionale sia in termini di passeggeri trasportati da ITA Airways nel 2023, in crescita del 60%, che di membership Volare i cui membri statunitensi rappresentano circa il 9% dei soci al di fuori dell’Italia. Le nuove partnership e iniziative illustrate durante l’evento confermano che siamo sulla strada giusta e continuiamo a lavorare per raggiungere il nostro obiettivo primario: mettere il cliente al centro del nostro business, con un programma di loyalty completamente incentrato sulle sue esigenze”, ha dichiarato Emiliana Limosani, CEO Volare e Chief Commercial Officer ITA Airways.

“Lanciato nel marzo 2022, Volare, il programma di loyalty di ITA Airways, ha continuato a crescere con ritmi importanti nei suoi primi due anni di vita. È stato costruito sui valori di Libertà, Personalizzazione, Scelta e Connessione e presenta una struttura estremamente dinamica che garantisce un’esperienza su misura a tutti i suoi membri.

Volare si compone di quattro Club esclusivi, che offrono una scala crescente di livelli di premiumness e di servizi prioritari dedicati: Club Smart, Club Plus, Club Premium, Club Executive.

Con ogni acquisto sui voli ITA e sul marketplace dei partner, i clienti possono accumulare i punti necessari per passare al livello Club superiore e usufruire di vantaggi e servizi sempre più premium. Inoltre, i vantaggi per i clienti aumentano con il loro status, sia in termini di moltiplicatori che di servizi.

Nel 2023 Volare ha raggiunto il traguardo di oltre 1,6 milioni di soci nel mondo. Circa il 40% degli iscritti sono internazionali ed il Nord America rappresenta il primo mercato al di fuori dell’Italia per adesione al programma di loyalty.

Ad oggi Volare conta più di 20 partner commerciali appartenenti ai settori dell’hôtellerie, della mobilità e della finanza, di cui 16 in accrual e 8 in redemption. Le compagnie aeree partner per accrual che hanno aderito al programma sono invece 7″, afferma ITA Airways.

“Tra le nuove partnership siglate nel 2023, c’è quella con American Express che ha portato al lancio di tre specifiche carte co-branded. Si tratta di ITA Airways American Express Credit Card, ITA Airways Gold American Express e ITA Airways Platinum American Express Credit Card.

Un’altra importante novità introdotta di recente nel programma è l’Executive Reserved, un’iniziativa dedicata ai clienti di alto valore, che possono beneficiare di offerte esclusive e servizi su misura grazie a specifici accordi con una serie di partner selezionati. Tra i partner inclusi, gli hotel Forte Village, Palazzo Doglio, Palazzo Fiuggi Wellness Medical Retreat, lo storico marchio di lusso napoletano E. Marinella, il Rocco Forte Verdura Resort, Ferrari Trento, Ippolita, Rinascente e 1895 Coffee Designers by Lavazza.

Inoltre, i soci dell’Executive Club possono regalare lo status Premium a un socio Volare di loro scelta: questo upgrade consente ai beneficiari di usufruire di alcuni dei vantaggi più esclusivi del programma, come il fast track, l’accesso alle Lounge e il trasporto di un bagaglio extra”, prosegue ITA Airways.

“Gli Stati Uniti sono il primo mercato internazionale per ITA Airways e il più strategico dopo l’Italia. Sono 43 le frequenze settimanali dal Nord America all’Italia operate da ITA Airways nel picco dell’attuale stagione invernale. I voli diretti verso l’Italia non sono solo mezzi per viaggi di piacere e d’affari, ma anche “ponti” di collegamento con la vasta comunità italiana negli USA. Il network della compagnia di bandiera italiana prevede voli diretti verso 6 destinazioni in Nord America, rappresentate da New York, Boston, Miami, Los Angeles, Washington e San Francisco.

Nella stagione invernale in corso ITA Airways offre voli verso 52 destinazioni, di cui 17 nazionali, 23 internazionali e 12 intercontinentali. Per quanto riguarda le nuove aperture invernali, la Compagnia ha recentemente inaugurato il volo diretto Roma Fiumicino – Malè alle Maldive che va ad arricchire il network intercontinentale che già offre voli diretti per New York, Boston, Miami, Los Angeles, Washington, San Francisco, San Paolo, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Tokyo e Nuova Delhi.

Ulteriore attenzione al mercato americano è testimoniata dai programmi di ampliamento del network intercontinentale della Compagnia per l’estate 2024. Ad aprile ITA Airways lancerà il volo diretto per Chicago e a maggio volerà in Canada con la nuova rotta no-stop Roma Fiumicino – Toronto. Verranno inoltre introdotti nuovi voli diretti verso destinazioni in Medio Oriente e Africa, tra cui Riyadh, Kuwait, Jeddah, Dakar e Accra“, conclude ITA Airways.

(Ufficio Stampa ITA Airways)