430.000 prenotazioni con Austrian per il periodo delle festività natalizie

Questo Natale Austrian Airlines connette e fa volare ancora una volta persone da tutto il mondo con i loro cari. “Tra Natale e Capodanno sono attesi complessivamente 430.000 passeggeri. Tuttavia il periodo di Natale e Capodanno non è caratterizzato solo dalle festività natalizie, ma è anche un periodo di vacanze molto popolare, in parte a causa delle vacanze scolastiche. Di conseguenza, anche le destinazioni in paesi caldi di Austrian Airlines sono molto richieste. Mauritius, Malé e Cancún verranno servite anche quest’anno e offriranno un cambio rispetto ai freddi mesi invernali in Europa. Con Porto, Marsiglia, Tromsø, Vilnius, Siviglia, Rovaniemi e Kittilä, anche quest’anno Austrian Airlines offre tutta una serie di nuove destinazioni.

Uno special culinary WOW moment attende i passeggeri della Business Class sui voli a lungo raggio tra il 22 dicembre 2023 e il 1° gennaio 2024. Oltre alle consuete offerte culinarie di Austrian Airlines e Do&Co, questi passeggeri riceveranno un aperitivo rinfrescante chiamato Miss Rosy. Si tratta di un long drink a base di vermouth Schilcher di produzione regionale. Il vermouth di un giovane viticoltore stiriano è arricchito con tonica, limone e rosmarino fresco e offre un inizio festoso al viaggio culinario con Austrian Airlines“, afferma Austrian Airlines.

“Il periodo natalizio sottolinea in particolare l’elemento unificante del viaggio aereo. Ogni anno Austrian Airlines riporta a casa persone da tutto il mondo. Le nostre nuove destinazioni come Marsiglia, Porto e Vilnius offrono ancora più opportunità di volare con Austrian Airlines. Inoltre completiamo la nostra offerta con le nostre destinazioni di vacanza e offriamo una pausa soleggiata dall’inverno con le nostre destinazioni al caldo durante la stagione delle vacanze. In totale, quest’anno ci aspettiamo circa 430.000 passeggeri intorno a Natale e Capodanno, che saranno trattati con l’Austrian hospitality dal momento in cui saliranno a bordo”, afferma Michael Trestl, COO di Austrian Airlines.

“Quest’anno si prevede che Austrian Airlines trasporterà ancora più passeggeri per Natale e Capodanno rispetto allo scorso anno. Solo nel fine settimana di Natale sono attesi circa 130.000 passeggeri e nel fine settimana di Capodanno circa 100.000. Le prenotazioni sono aumentate del 15% rispetto all’anno precedente, il che significa che il numero di passeggeri dovrebbe essere notevolmente più alto.

Il nuovo anno porta anche nuove destinazioni per Austrian Airlines. Il 2024 summer flight schedule sarà ampliato per includere le destinazioni Brema e Tbilisi. La rete di collegamenti in Germania viene ampliata con Brema. Dal 6 maggio 2024 la destinazione sarà nuovamente servita quattro volte a settimana.

L’anno prossimo Austrian Airlines riprenderà anche i voli verso la capitale georgiana Tbilisi, offrendo così un altro collegamento diretto da Vienna alla regione a sud del Caucaso oltre a Yerevan. La ripresa del volo per Tbilisi sarà all’inizio di maggio 2024, da quando questa rotta verrà volata tre volte a settimana.

Oltre alle destinazioni aggiuntive di Brema e Tbilisi, c’è anche un altro cambiamento nel 2024 summer flight schedule, poiché Bari sarà ora servita due volte anziché solo una volta a settimana”, prosegue Austrian Airlines.

“Stiamo ampliando anche la nostra rete di rotte nel 2024 summer flight timetable e quindi l’offerta per i nostri ospiti. La domanda e la voglia di viaggiare sono in aumento, per questo motivo espandiamo costantemente le nostre destinazioni di volo. Che si tratti di volare da Vienna a Brema o al bellissimo centro storico georgiano sul fiume Kura, Austrian Airlines continuerà a portare i nostri passeggeri direttamente da Vienna a destinazione anche nel prossimo anno, con la consueta Austrian hospitality”, conclude il CCO, Michael Trestl.

(Ufficio Stampa Austrian Airlines – Photo Credits: Austrian Airlines)