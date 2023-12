Bombardier annuncia un ordine fermo per 12 Challenger 3500

Bombardier ha annunciato di aver ricevuto un ordine fermo per 12 aerei Challenger 3500. “La transazione per l’ordine fermo ha un valore di 326,4 milioni di dollari in base ai prezzi di listino. Il cliente ha scelto il super-midsize market leader per le sue performance eccezionali, l’abitacolo raffinato e le caratteristiche sostenibili”, afferma Bombardier.

“Bombardier è orgogliosa che il Challenger 3500 jet susciti tanta fiducia come aereo preferito dalla grande maggioranza degli operatori in tutto il mondo e continui a soddisfare e superare le aspettative della sua clientela esigente”, ha affermato Éric Martel, Presidente e CEO di Bombardier. “Il Challenger 3500 jet è davvero una forza da non sottovalutare e questo ordine è una chiara dimostrazione che questa piattaforma offre l’esperienza eccezionale che i clienti stanno cercando”.

“Il Challenger 3500 jet offre un’esperienza di volo senza pari per soddisfare e superare le aspettative dei viaggiatori più esigenti. Il design impeccabile dell’aereo offre una cabin experience senza precedenti ed aumenta il comfort dei passeggeri con i rivoluzionari sedili Nuage di Bombardier e la cabin technology all’avanguardia. Con una industry-leading dispatch reliability superiore al 99,8%, oltre a eccezionali range and runway performance, l’aereo Challenger 3500 offre il pacchetto definitivo, con accesso alle località più remote e garantendo allo stesso tempo la fluidità di volo tipica di Bombardier, dal decollo all’atterraggio”, conclude Bombardier.

Le consegne inizieranno nella seconda metà del 2025.

(Ufficio Stampa Bombardier)