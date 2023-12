Rolls-Royce: le nostre soluzioni continueranno a svolgere un ruolo fondamentale per la decarbonizzazione

Rolls-Royce informa: “Alcuni dei nostri principali leader senior hanno partecipato alla COP28 UN Climate Change Conference in Dubai. Il loro obiettivo: creare visibilità sul ruolo fondamentale e abilitante che le nostre soluzioni svolgono nella decarbonizzazione dei settori aeronautico, marittimo e industriale e collaborare con i governi globali e i responsabili politici del settore”.

Herve Morvan, Chief of Future Platforms at Rolls-Royce, ha commentato: “La quantità di energia che ho visto qui, la quantità di buona volontà e il livello di impegni assunti sono stati piuttosto sorprendenti”.

“Gli obiettivi climatici globali delle Nazioni Unite sono fondamentali per i settori chiave in cui operiamo, con il numero di passeggeri del trasporto aereo destinato a raddoppiare ogni quindici anni e gli investimenti nei settori marittimo ed energetico che cercano di crescere in modo esponenziale.

Queste previsioni evidenziano la necessità di una collaborazione a livello di settore per consentire un massiccio incremento e un’accelerazione della tecnologia e delle infrastrutture sostenibili. Per fare ciò, dobbiamo collaborare con i politici e i regolatori di tutto il mondo.

Noi di Rolls-Royce ci impegniamo a essere un’azienda a basse emissioni di carbonio e abilitata al digitale, in grado di supportare i nostri clienti nel loro viaggio verso net zero e sfruttare le nostre relazioni e partnership esistenti nei settori pubblico e privato per realizzare il cambiamento.

Stiamo rendendo la nostra tecnologia compatibile con alternative pulite, non fossili o a basso contenuto di carbonio. Oggi, tutti i nostri in-production Trent aero engines sono compatibili con 100% SAF e alcuni dei nostri principali Rolls-Royce mtu gas engines sono stati testati con successo per l’uso con 100% hydrogen. Siamo anche il primo produttore ad avere quasi tutti i nostri diesel engines approvati per carburanti sostenibili.

Nel novembre 2023, il nostro motore Trent 1000 ha alimentato il primo volo transatlantico al mondo con 100% SAF sullo storico Flight100 di Virgin, dimostrando come il SAF sia già in azione, aiutandoci nel nostro cammino verso un futuro più verde (leggi anche qui)”, prosegue Rolls-Royce.

“Le tecnologie e le soluzioni sostenibili non funzioneranno senza l’energia pulita ampiamente accessibile e disponibile per alimentarle. Gli impegni assunti durante la COP28 per abbandonare i combustibili fossili, come triplicare la capacità nucleare, e un accordo che ha visto 193 paesi sottoscrivere nuove politiche sui SAF, mostrano la crescente domanda del futuro.

Guardando al futuro, sarà necessaria una continua innovazione per mantenerci al passo con i nostri obiettivi. I continui miglioramenti in termini di efficienza del nostro UltraFan engine, l’aero engine più grande del mondo, lo rendono più efficiente del 10% rispetto all’aero engine più efficiente oggi (il Rolls-Royce XWB-84), consentendo voli più puliti ed efficienti per wide- and narrow-body aircraft. Allo stesso modo, stiamo lavorando allo sviluppo di motori marini a metanolo che contribuiranno a decarbonizzare il trasporto marittimo.

La COP28 ha inoltre fornito al nostro team l’opportunità di incontrare stakeholder provenienti da tutto il mondo”, conclude Rolls-Royce.

Dopo un air transport industry panel che ha coinvolto le principali parti interessate come IATA e Abu Dhabi Airport, Omar Ali Adib, Vice President for Customers in the Middle East, Africa and Central Asia, ha dichiarato: “È meraviglioso prendere parte a questo tipo di discussioni con esperti del settore e persone che la pensano allo stesso modo per condividere le nostre idee, per raggiungere le nostre net zero ambitions”, descrivendolo come un dialogo aperto in cui Rolls-Royce ha potuto evidenziare il ruolo vitale che le sue soluzioni stanno già svolgendo.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce)