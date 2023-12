Austrian Airlines offre un’altra top operating performance

Austrian Airlines informa: “L’anno 2023 si conclude con una performance operativa molto soddisfacente per Austrian Airlines. Nonostante le continue restrizioni geopolitiche, Austrian Airlines è stata in grado di consolidare le sue già ottime performance nel 2022 e addirittura superarle nel 2023. Austrian Airlines è tra i top performers di Lufthansa Group e tra le compagnie aeree più puntuali in Europa“.

“Austrian Airlines è una delle compagnie aeree più puntuali in Europa e non solo è stata in grado di mantenere questo risultato nel 2023, ma anche di migliorare ulteriormente la puntualità. Anche la regolarità è aumentata e lo scorso anno il 99% di tutti i voli Austrian sono stati operati come previsto. Allo stesso tempo, quest’anno Austrian Airlines ha continuato a modernizzare la propria flotta e ad ampliarla con quattro A320neo. Questo è un risultato eccellente e una prova dell’affidabilità dei viaggi aerei da Vienna verso tutto il mondo. La fiducia dei nostri passeggeri si riflette anche nei dati delle prenotazioni: rispetto all’anno precedente, circa il 25% in più di passeggeri si è affidato all’Austrian hospitality e ha volato con Austrian Airlines nel 2023”, afferma il COO, Francesco Sciortino.

“Nel 2023 Austrian Airlines ha superato il livello dell’anno precedente e ha raggiunto un regularity rate del 98,9%. Anche la puntualità è stata ulteriormente migliorata fino all’80% circa.

Austrian rimane quindi una delle compagnie aeree più puntuali d’Europa. Dopo essersi classificata al 5° posto tra le compagnie aeree più puntuali nel 2022, nel 2023 Austrian Airlines è rimasta stabilmente tra le prime posizioni e per tre mesi è stata addirittura al 1° posto in Europa”, prosegue Austrian Airlines.

“Nel prossimo anno, l’attenzione sarà focalizzata sull’introduzione del nostro primo Boeing 787 e sulla conseguente crescita sulle rotte a lungo raggio. Continueremo a impegnarci per essere una delle compagnie aeree europee con le migliori performance”, sottolinea il COO, Francesco Sciortino. “Con questa spinta alla modernizzazione, offriamo ai nostri ospiti aerei all’avanguardia e riduciamo anche la nostra impronta di carbonio. Una leva chiave in questo caso è la modernizzazione della nostra flotta. Quest’anno abbiamo iniziato a rinnovare la nostra flotta a corto e medio raggio e stiamo attualmente prendendo in consegna il nostro quinto A320neo. Allo stesso tempo, ci stiamo preparando per l’inizio della modernizzazione della nostra flotta a lungo raggio nel 2024. Con circa 2,5 litri di carburante per passeggero per 100 chilometri percorsi, ridurremo il consumo del 20% rispetto ai nostri attuali long-haul aircraft”.

I voli possono essere prenotati su austrian.com.

(Ufficio Stampa Austrian Airlines – Photo Credits: Austrian Airlines)