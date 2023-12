Iberia incorpora un nuovo Airbus A350 nella sua flotta: Real Academia Española

Iberia ha appena aggiunto un nuovo aereo alla sua flotta, un A350 di nuova generazione, che è stato nominato Real Academia Española.

“Il nome scelto per chiamare il nuovo Airbus A350 Next risponde ai legami che Iberia intrattiene con persone o istituzioni legate alla cultura, come la Real Academia Española (RAE). Un gesto che mira a riconoscere il lavoro svolto dall’Accademia nella salvaguardia della lingua spagnola e il legame di Iberia come divulgatore dell’immagine e della lingua spagnola nel mondo.

Con l’arrivo di questo nuovo aeromobile, Iberia conta ora nella sua flotta 21 A350, di cui 7 di nuova generazione (A350 Next).

Questo aereo moderno, dotato della tecnologia più recente, è progettato per volare con la massima efficienza. L’utilizzo di materiali sostenibili ha permesso di ridurne il peso di una tonnellata e di migliorarne l’efficienza in termini di consumo di carburante ed emissioni di CO2 tra il 30% e il 35%”, afferma Iberia.

“L’A350 Next consente inoltre a Iberia di offrire una migliore esperienza di viaggio ai propri clienti con una cabina più ampia, offrendo maggiore comfort e consentendo migliori vantaggi in tutte le sue classi: Business, Premium Economy ed Economy.

Tra le novità, questo aereo aumenta il comfort in tutte le cabine con maggiore privacy, spaziosità e nuova illuminazione d’ambiente. Inoltre, offre connettività all’avanguardia e intrattenimento a bordo, affinché i clienti possano godersi al massimo l’esperienza di volo.

L’A350 Next è l’aereo che Iberia utilizzerà per volare a Tokyo, verso cui i voli inizieranno il 27 ottobre 2024 (leggi anche qui), ed è anche l’aereo utilizzato per i viaggi a Buenos Aires, Santiago del Cile, Messico, Bogotá, Quito, Lima o New York, tra gli altri”, conclude Iberia.

(Ufficio Stampa Iberia – Photo Credits: Iberia)