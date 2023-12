I China Corporate Connection Agreements di SkyTeam supportano la ripresa dei corporate travel in Cina

SkyTeam ha sviluppato soluzioni di viaggio convenienti, completamente conformi e su misura per Greater China-based companies.

“Con l’aumento della domanda di viaggi d’affari, l’adozione degli SkyTeam’s China Corporate Connection agreements è aumentata di quasi il 200% su base annua perché offrono alle aziende cinesi soluzioni di viaggio globali convenienti. Con responsabili vendite dedicati con sede a Pechino e Shanghai e una forte presenza sul mercato, SkyTeam è lieta di supportare la ripresa dei viaggi aziendali, ricollegando le aziende della regione al resto del mondo attraverso opzioni di viaggio e comodità senza rivali”, afferma Patrick Roux, CEO, SkyTeam.

“SkyTeam è l’alleanza leader in Greater China, con tre membri regionali – China Eastern, Xiamen Air e China Airlines – e un totale di 13 membri SkyTeam che operano voli da, per e all’interno della regione. SkyTeam offre una rete di oltre 160 città in tutta la Greater China e ha stretto un accordo strategico con China United Airlines, aumentando ulteriormente la portata e la competitività della rete. Da inizio anno, il totale di Available Seat Kilometers (ASKs) offerti dai membri SkyTeam che servono il Greater China market è aumentato di oltre il 50% rispetto allo scorso anno”, afferma SkyTeam.

“Per qualificarsi per un SCCC, le organizzazioni devono avere sede in Cina e avere una spesa aerea totale minima di 2 milioni di CNY su tre o più compagnie aeree membri di SkyTeam, di cui 1 milione di CNY devono essere viaggi internazionali. Ogni azienda ha la flessibilità di selezionare quali membri SkyTeam includere nel proprio contratto e il viaggio deve avere origine nella Greater China. Per maggiore comodità, esiste un unico punto di contatto in modo che i travel manager non debbano collaborare con più compagnie aeree diverse”, conclude SkyTeam.

(Ufficio Stampa SkyTeam)