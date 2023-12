KLM e Napoli: al via “Adotta una ciclabile”

Nel corso di uno speciale “battesimo dei lavori” avvenuto a Napoli, alla presenza delle più alte cariche del comune, come il Sindaco Gaetano Manfredi, e di quelle di KLM – Royal Dutch Airlines, è stato dato il via alle operazioni di manutenzione del percorso ciclabile di Viale Kennedy, primo tratto a rientrare nel progetto di mobilità sostenibile urbana “Adotta una ciclabile” promosso dalla compagnia olandese. Un’esclusiva pennellata di colore blu KLM, data alla pista, ha siglato lo storico momento.

Da sempre fedele alle sue promesse di vicinanza al cliente ed attenzione all’ambiente, KLM – Royal Dutch Airlines con la sua nuova attività, nata in collaborazione con PisteCiclabili.com, vuole favorire uno stile di vita più sano ed incentivare la mobilità cittadina attraverso la copertura dei costi di manutenzione delle piste ciclabili presenti nei comuni italiani. Per il 2023, Napoli si è aggiuticata i primi fondi messi a disposizione, per una gestione equivalente a 2 km. Per il 2024, invece, altri 5 km di manutenzione saranno in palio tra le città di Genova, Napoli e Roma, in attesa di potenziali nuove adesioni.

La distribuzione esatta dei chilometri dipenderà, però, dai ciclisti delle rispettive comunità. Grazie alla collaborazione di PisteCiclabili.com, KLM inviterà gli utenti a unirsi per supportare lo sviluppo del progetto. Maggiori saranno i chilometri che i ciclisti percorreranno, maggiori saranno le chance per le loro città di appartenenza di ricevere il contributo. La classifica verrà stilata grazie ad un’apposita app per smartphone, sviluppata e gestita da PisteCiclabili.com, dove i cittadini potranno facilmente registrare i percorsi su bici svolti giornalmente.

“È un grande piacere per me accogliere Napoli come punto di partenza per il nuovo progetto di KLM “Adotta una ciclabile”. Questa città ricopre un’importanza storica per il nostro gruppo e siamo orgogliosi di poter supportare i cittadini napoletani, favorendo uno stile di vita maggiormente sostenibile e sano, grazie all’uso della bicicletta, simbolo di unione tra la cultura olandese e quella italiana. Nel 2024, inoltre, festeggeremo i 5 anni della rotta Napoli-Amsterdam operata da KLM”, afferma Eleonore Tramus, General Manager KLM per l’Italia.

Nel corso delle prossime settimane, un’importante campagna di comunicazione promuoverà il progetto tra i cittadini. Apposite newsletter e post social informeranno il pubblico, sia locale che nazionale. Maggiori informazioni sono sempre disponibili, inoltre, sulla pagina web: https://www.piste-ciclabili.com/klm-adotta-ciclabili/.

