News Brevi – 28.12.2023

IL REPARTO DI MEDICINA AERONAUTICA E SPAZIALE DI PRATICA DI MARE OTTIENE LA CERTIFICAZIONE DEL DEPARTMENT OF THE AIR FORCE OF UNITED STATES – Il Reparto Medicina Aeronautica e Spaziale (RMAS) della Divisione Aerea di Sperimentazione Aeronautica e Spaziale (DASAS) di Pratica di Mare ha ottenuto il rinnovo quinquennale della certificazione del programma di addestramento aerofisiologico del personale aeronavigante da parte della United States Air Force Aerospace Physiology. Il RMAS, unico ente militare italiano abilitato all’addestramento teorico-pratico del personale di volo nel settore medico aerospaziale, è dal 2005 provider in questo ambito del “Department of the Air Force” degli Stati Uniti. I Corsi di Addestramento Aerofisiologico – programmati, organizzati e somministrati dal RMAS di Pratica di Mare – sono rivolti ai piloti affinché acquisiscano consapevolezza degli effetti del volo sulla fisiologia umana, si addestrino per eseguire le manovre più adeguate in caso di emergenza e sappiano utilizzare correttamente gli equipaggiamenti in dotazione. I Corsi prevedono sia lezioni teoriche che prove pratiche quali l’esposizione simulata alla quota in camera ipobarica, dimostrazioni sul “disorientatore spaziale”, un particolare simulatore di volo, prove su sedia rotatoria (Barany Chair), simulatore di eiezione ed esercitazioni nel laboratorio di visione notturna. Per un pilota, il riconoscimento e la gestione di questi effetti sul proprio organismo, attraverso la corretta esecuzione di opportune procedure operative, sono elementi fondamentali per mitigare i rischi e massimizzare al contempo la performance in volo. In tale ottica i Corsi di Addestramento Aerofisiologico rappresentano un efficace strumento della Forza Armata anche per incrementare la Sicurezza del Volo, poiché permettono di migliorare la risposta del pilota alle emergenze in volo, consentendo al contempo di trasferire efficacemente know-how e competenze. Il Reparto Medicina Aeronautica e Spaziale (RMAS) svolge attività di studio e ricerca su problematiche emergenti di medicina aeronautica e spaziale, effettuando sperimentazioni e verifiche tecniche su apparati aeronautici, apparecchiature elettromedicali, equipaggiamenti imbarcabili ed indossabili. La Divisione Aerea di Sperimentazione Aeronautica e Spaziale (DASAS), struttura unica in cui convergono i diversi centri di studio e sperimentazione della Forza Armata, svolge – in sinergia con le eccellenze aeronautiche nazionali e internazionali – attività di studio, sperimentazione, collaudo, valutazione tecnico-operativa e supporto alla ricerca, dei nuovi sistemi d’arma aeronautici, anche a beneficio di altre Forze Armate e/o Corpi Armati dello Stato, quando richiesto. La DASAS assicura, inoltre, il supporto tecnico-logistico, amministrativo e operativo agli Enti/Reparti dell’A.M. ubicati sul sedime aeroportuale, nonché agli Enti di altre Forze Armate e Corpi Armati dello Stato presenti. Assicura, infine, i servizi necessari per il sicuro ed efficace svolgimento delle attività di volo e la gestione delle attività connesse alla ricezione, imbarco e sbarco di uomini, materiali e mezzi in arrivo e in partenza dall’aeroporto di Pratica di Mare (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

RYANAIR LANCIA I SALDI DI CAPODANNO CON VOLI A PARTIRE DA 20,24€ – Ryanair informa: “Ryanair ha lanciato oggi (giovedì 28 dicembre) una promozione speciale per Capodanno, offrendo voli a partire da €20,24 tra il 1° gennaio e il 31 marzo, disponibili solo sul sito web/app di Ryanair. Sia che stiate andando sulle piste per un’emozionante settimana bianca, scappando per una vacanza culturale in città o inseguendo il sole invernale, assicuratevi di farlo con le tariffe basse leader di mercato di Ryanair”. Mauro Bolla, Head of Communication di Ryanair per Albania, Cipro, Grecia, Italia e Romania, ha dichiarato: “Ryanair è lieta di lanciare questa promozione molto speciale in anticipo sul nuovo anno con voli a partire da €20,24, disponibili per la prenotazione fino a domenica 31 dicembre, solo sul sito web/app di Ryanair. Questa offerta a tempo limitato consentirà ai nostri clienti che desiderano viaggiare tra il 1° gennaio e il 31 marzo di accaparrarsi il primo viaggio del nuovo anno al prezzo più basso, sia che si tratti di un’emozionante vacanza sulla neve, di un city break o semplicemente di inseguire il sole invernale”.

SCACCHIERA ALL’AEROPORTO DI CAGLIARI – L’Aeroporto di Cagliari informa: “SOGAER ha dotato la hall Partenze di una nuova scacchiera. Occupa uno spazio di 4 metri x 4 metri di fronte alla Galleria Commerciale appena prima dell’ingresso al molo imbarchi ed è a disposizione di tutti coloro che vorranno cimentarsi in una partita estemporanea durante la loro sosta in aeroporto. L’iniziativa è risultata particolarmente apprezzata dai viaggiatori. Negli scorsi giorni, per rendere più piacevoli le eventuali attese durante la settimana di Natale, sono stati organizzati dei concerti che hanno visto sedici studenti del Conservatorio di Musica ‘G. P. Da Palestrina’ di Cagliari alternarsi al pianoforte della hall Partenze”.

DISPONIBILE IL “SAFETY REVIEW 2023” ALL’INTERNO DEL NUOVO SAFETY PORTAL DELL’ENAC – Enac informa: “Si informa che all’interno della sezione Safety Report è disponibile on line il nuovo “Safety Portal” dell’Enac che contiene il Safety Review 2023, che riassume il risultato dell’analisi dei dati di safety raccolti nel 2022, con particolare riguardo all’andamento dei Safety Performance Indicators, che misurano il livello di Safety Performance raggiunto dall’aviazione civile italiana. Anche quest’anno il Safety Review viene reso disponibile sotto forma di sito web per permettere una sua più rapida consultazione in quanto esso, oltre ad essere consultabile tramite l’utilizzo di un personal computer, può essere visualizzato anche su qualsiasi altro device portatile. Inoltre, grazie a questa scelta progettuale, il Safety Review può essere arricchito tempestivamente ogniqualvolta siano disponibili nuove safety analysis senza dover attendere il ciclo annuale di pubblicazione del documento cartaceo, fornendo un ulteriore impulso alla ricerca del miglioramento delle Safety Perfomance a livello nazionale. Il portale riporta inoltre link a documenti e/o siti web di interesse in ambito safety”.

ENAC: LINEE GUIDA U-SPACE – Enac informa: “L’Enac rende oggi disponibile la prima edizione delle “Linee Guida U-SPACE”, LG-2023-006/UAS Ed. 1 del 15 dicembre 2023, sviluppate per disciplinare in maniera efficace, a livello nazionale, i requisiti del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/664. Il Regolamento (UE) 2021/664 stabilisce i requisiti minimi per poter operare UAS all’interno di spazi aerei dedicati, denominati U-Space. L’accesso a uno spazio aereo U-Space da parte degli operatori UAS è subordinato all’uso di determinati servizi («servizi U-space») forniti da prestatori certificati, che consentono di gestire in sicurezza un elevato volume di operazioni UAS simultanee, rispettando nel contempo anche i requisiti di security e tutela della privacy”.

AIR CANADA: PARTNERSHIP CON LA PROFESSIONAL WOMEN’S HOCKEY LEAGUE (PWHL) – Air Canada ha annunciato una partnership storica con la nuova Professional Women’s Hockey League (PWHL), in vista dell’apertura della stagione inaugurale il 1° gennaio 2024. L’accordo vede Air Canada diventare Inaugural Premier Partner della PWHL e Official Airline per le prime sei squadre della lega, riflettendo la sua profonda passione per l’hockey e condividendo il meglio del Canada con il mondo. “Collaborare con la PWHL ed essere parte di questo momento storico nella storia dell’hockey è incredibilmente emozionante e significativo per tutti noi di Air Canada”, ha affermato Andy Shibata, Vice President, Brand at Air Canada. “In qualità di compagnia di bandiera canadese e sostenitrice di lunga data dello sport canadese, questa partnership riflette l’amore che condividiamo con i nostri clienti per l’hockey, così come il nostro lavoro nel sostenere l’uguaglianza di genere nel settore dell’aviazione”. La compagnia aerea celebra questa storica partnership con una nuova campagna pubblicitaria motivante, intitolata “We All Fly”, che sarà presentata in anteprima prima di ogni apertura casalinga della PWHL. Nell’ambito della PWHL partnership, ad Air Canada vengono concessi i diritti di proprietà intellettuale (IP) per tutti e sei i PWH team a Boston, Minnesota, Montreal, New York, Ottawa e Toronto, il PWHL stesso, broadcast, in-venue and in-market assets, nonché official jersey branding rights per il Montreal’s PWHL team. L’accordo si basa anche sulle precedenti partnership di Air Canada nell’hockey femminile professionistico e negli sport femminili, tra cui con la Women’s National Basketball Association (WNBA).

EASYJET E EASYJET HOLIDAYS RIVELANO I TOP TRAVEL TRENDS NEL REGNO UNITO PER IL 2024 – easyJet informa: “easyJet e easyJet Holidays hanno rivelato le ultime tendenze di viaggio per il 2024, con le prenotazioni che sono decollate durante i primi giorni dei più grandi Big Orange Sale di sempre, offrendo fino al 20% di sconto su oltre due milioni di posti in tutta Europa e fino a £300 di sconto sui pacchetti vacanze fino al 5 Febbraio 2024. I voli per Amsterdam, Parigi, Ginevra, Alicante e Malaga dal Regno Unito si sono rivelati i più popolari durante la prima settimana di saldi, mentre Hurghada in Egitto, Rovaniemi in Lapponia e Milano sono tra le destinazioni che hanno registrato il maggiore aumento di popolarità rispetto 2023. Dall’inizio dei saldi, anche destinazioni tra cui Praga, Nantes, Berlino, Bilbao e Verona sono aumentate di popolarità tra gli inglesi rispetto al 2023. I pacchetti vacanza rimangono popolari per il 2024, con pacchetti all-inclusive di sette notti molto richiesti durante la prima settimana di saldi. Tenerife, Lanzarote e Hurghada hanno aperto la strada per le vacanze al mare mentre Parigi, Amsterdam e l’Islanda si sono rivelate le più popolari per le fughe in città, che rappresentano soggiorni da tre a cinque notti. Nella prima settimana di saldi, i voli di gennaio sono stati i più popolari, poiché i consumatori britannici si sono accaparrati le vacanze invernali dell’ultimo minuto. Le prenotazioni per la Tunisia durante l’inizio dei saldi hanno registrato un aumento rispetto all’anno scorso, così come per Hurghada e Almería nella regione spagnola dell’Andalusia. Ginevra, Lione e Innsbruck si rivelano le più apprezzate per le vacanze sugli sci all’inizio dei saldi”. Johan Lundgren, CEO di easyJet, ha commentato: ”Anno dopo anno continuiamo a vedere il valore e l’importanza delle vacanze per i consumatori, il che è evidente in questo periodo tradizionalmente intenso di prenotazioni per le vacanze. Le destinazioni in Spagna e Portogallo rimangono sempre le preferite dai nostri clienti, mentre la popolarità degli easyJet holidays packages non mostra segni di rallentamento, con le vacanze all-inclusive che si rivelano le più popolari per il 2024. Con voli dal Regno Unito verso oltre 130 destinazioni tra cui scegliere in tutta Europa, Nord Africa e Medio Oriente, pacchetti vacanza disponibili per oltre 5.000 hotel e clienti che ci scelgono per la nostra rete e un fantastico rapporto qualità-prezzo, easyJet non vede l’ora di far volare più persone durante le vacanze nel 2024″.

L’ICAO CELEBRA I RISULTATI E LE OPPORTUNITA’ DELL’AMERICA LATINA NEL SETTORE DELL’AVIAZIONE – Il President of the ICAO Council, Mr. Salvatore Sciacchitano e l’ICAO Secretary General, Mr. Juan Carlos Salazar, hanno recentemente condotto una missione a Lima in occasione della Latin American Civil Aviation Commission (LACAC)’s VII Extraordinary Assembly, che ha coinciso con il 50° anniversario del LACAC e il 75° anniversario dell’ospitalità da parte del Perù dell’ICAO South American Regional Office. Nei loro rispettivi discorsi di apertura e di chiusura all’Assemblea, il Presidente e il Segretario Generale hanno sottolineato il ruolo centrale della LACAC nel sostenere la cooperazione tra gli Stati dell’America Latina e con l’ICAO. Il continuo miglioramento e sviluppo della connettività aerea tra gli Stati dell’America Latina li posiziona bene per affrontare le opportunità e le sfide tecnologiche ed ecologiche che l’aviazione deve affrontare oggi. È stata inoltre evidenziata la collaborazione tra LACAC e gli uffici regionali dell’ICAO, in particolare la promozione di iniziative congiunte come il Regional Safety Oversight System (SRVSOP), e in termini di incoraggiamento e abilitazione del progresso verso gli obiettivi di sicurezza, protezione e sostenibilità dell’ICAO. L’ICAO ha accolto con favore l’adozione della Declaration of Lima da parte dell’Assemblea come documento guida di fondamentale importanza per la Regione nel prossimo decennio e ha elogiato il LACAC President Leonardo Blengini e il LACAC Secretary Jaime Binder per il successo dell’incontro. Durante l’evento, Panama ha annunciato che avrebbe aderito all’ICAO Assistance, Capacity Building, and Training Program for Sustainable Aviation Fuels (ACT-SAF) ed è stato acclamato per aver fornito una leadership significativa alla regione in questo settore. Oltre alle attività legate al LACAC, le missioni di Sciacchitano e Salazar comprendevano anche incontri bilaterali con il Ministro degli Affari Esteri del Perù, Javier González-Olaechea Franco, e il Ministro dei Trasporti e delle Comunicazioni, Raúl Pérez-Reyes. Questi incontri bilaterali si sono concentrati sul rafforzamento della cooperazione tra l’ICAO e il Perù, in particolare nei settori della navigazione aerea, dell’agevolazione, della pianificazione strategica e della sostenibilità ambientale, in particolare nel contesto dei recenti impegni assunti dagli Stati membri dell’ICAO per ridurre le emissioni di CO2 del 5% attraverso l’uso di sustainable aviation fuels (SAF) and lower-carbon aviation fuels (LCAF). Gli incontri bilaterali hanno inoltre fornito al Presidente e al Segretario Generale l’opportunità di estendere la gratitudine dell’ICAO al Perù per aver ospitato generosamente e ininterrottamente l’organizzazione dal 1948.