News Brevi – 29.12.2023

RYANAIR SVELA LE MIGLIORI DESTINAZIONI DEL 2023 PER I VIAGGIATORI ITALIANI – Ryanair informa: “Mentre un altro anno volge al termine, Ryanair ha rivelato oggi le 3 destinazioni top per i clienti italiani nel 2023. Quest’anno, Ryanair ha operato oltre 1 milione di voli attraverso la sua rete leader del settore di più di 230 destinazioni, collegando 37 paesi e fornendo ai suoi clienti una scelta di rotte imbattibile e le sue tariffe basse. Quale modo migliore per iniziare la tua lista dei desideri di viaggio del 2024 se non con un po’ di ispirazione dalle destinazioni Ryanair che hanno conquistato il podio come migliori del 2023 per gli italiani? Londra Stansted: una città che non ha bisogno di presentazioni, Londra è un crogiolo di culture, cucina, arte e storia. La capitale del Regno Unito è un centro internazionale con più attrazioni e attività di quanto si possa immaginare. Ci sono innumerevoli cose da vedere quando si vola a Londra, dai monumenti iconici alle attrazioni più di nicchia. Bruxelles, Charleroi: Bruxelles ha un’enorme quantità di cose da vedere e da fare. Dalla visita al Parlamento europeo, fino alle specialità gastronomiche dello street food mentre ci si perde nel centro città. Bruxelles, oltre ad essere il centro delle istituzioni dell’Unione Europea, ha molto da offrire: dopo tutto, una città che ha dato i natali alla musica techno e produce alcune delle birre migliori e più forti del mondo ha sicuramente un lato pop. Al momento della prenotazione dei voli per Bruxelles, è consigliabile creare un itinerario in modo da ottenere il massimo dalla vacanza e vedere il più possibile. Alcuni dei luoghi da non perdere sono la Grand Place e i suoi incredibili musei, l’edificio del Parlamento Europeo, l’Atomium, le cioccolaterie, il birrificio Cantillon, i murales dei fumetti e il Royal Toone Theatre. Barcellona: l’influenza di Antoni Gaudí sull’estetica della città è evidente dal momento in si arriva: uno dei must è infatti quello di ammirare da vicino l’opera dell’architetto spagnolo nella Basilica della Sagrada Familia e nel Parco Güell. Per gli appassionati di calcio, da non perdere una gita al Camp Nou. Il tour all-access offre una visione senza precedenti di una delle squadre di calcio di maggior successo al mondo. E chi è abbastanza fortunato da ottenere i biglietti per una partita, sarà avvolto con un’atmosfera elettrizzante. Chi è alla ricerca di adrenalina può fare una gita di un giorno a Salou ed esplorare PortAventura World. Barcellona si trova inoltre ad appena un’ora di treno dalla Costa Dorada, con spiagge mozzafiato perfette per rilassarsi al sole estivo”.

SCUOLA MARESCIALLI AERONAUTICA MILITARE: GIURAMENTO INDIVIDUALE PER IL 24° CORSO ELIOS II – Martedì 19 dicembre, presso la Scuola Marescialli dell’Aeronautica Militare/Comando Aeroporto Viterbo, si è tenuta la cerimonia di Giuramento in forma individuale dei frequentatori del 24° Corso Normale. Al cospetto della Bandiera d’Istituto e del Comandante della Scuola Marescialli A.M. e dell’aeroporto Viterbo, Colonnello Gianluca Spina, 86 neo marescialli, nel corso di una solenne cerimonia, hanno confermato il loro impegno di fedeltà alla Patria, rinnovando, in forma individuale, il giuramento. Il giuramento individuale ha rappresentato l’ultimo impegno presso la Scuola Marescialli A.M. dei frequentatori del corso Elios II che il giorno successivo sono stati trasferiti ai Reparti d’impiego ove, oltre allo svolgimento delle normali attività lavorative, saranno chiamati a completare il ciclo di studi finalizzato al conseguimento del titolo di laurea. La Scuola Marescialli dell’Aeronautica Militare/Comando Aeroporto di Viterbo è posta alle dipendenze del Comando delle Scuole dell’A.M. e della 3^ Regione Aerea di Bari. Il Reparto ricopre una duplice missione: da una parte, quale istituto a carattere universitario, ha il compito di provvedere alla formazione militare e morale e all’istruzione professionale specifica dei Sottufficiali del Ruolo Marescialli, nonché al perfezionamento e all’aggiornamento di tale formazione; dall’altra, quale aeroporto militare aperto al traffico civile, fornisce il supporto tecnico-operativo, i servizi alla navigazione aerea e l’attività di force-protection sull’aeroporto Tommaso Fabbri (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: CAMBIO ALLA DIREZIONE DEL DIPARTIMENTO MILITARE DI MEDICINA LEGALE E DEL CENTRO AEROMEDICO PSICOFISIOLOGICO DI BARI – Mercoledì 20 dicembre, alla presenza del Brigadier Generale Fabio Morgagni, Direttore dell’Istituto Militare di Medicina Aerospaziale di Roma, ha avuto luogo presso il Circolo Ufficiali dell’Aeroporto Militare di Bari Palese la cerimonia di avvicendamento tra il Colonnello Felice Ruberto ed il Colonnello Mattia Ciriello nell’incarico di Direttore del Dipartimento Militare di Medicina Legale e del Centro Aeromedico Psicofisiologico di Bari. All’evento hanno partecipato gli ex Direttori e tutto il personale dipendente. A margine della cerimonia si è inaugurata la nuova Sala Accettazione del Centro Aeromedico Psicofisiologico nel cui contesto è stata posizionata un’opera commemorativa costituita da una deriva di MB-339 su cui sono riportati i nomi dei Direttori che si sono succeduti e che si interseca con un Caduceo ligneo. Il D.M.M.L. di Bari Palese è una Struttura Medico Legale interforze, al servizio delle Forze Armate e di tutte le Amministrazioni Pubbliche per la definizione di procedimenti medico legali di varia natura. E’ una articolazione sanitaria altamente specializzata, sia nell’ambito della medicina legale, che della medicina specialistica. Il C.A.P. di Bari Palese svolge attività in materia d’idoneità al volo su delega del Direttore dell’IMAS di Roma per il personale aeronavigante ai fini dell’esercizio dell’attività volativa. Nello specifico valuta il possesso dell’Idoneità al Servizio Militare da parte del personale militare e civile aeronavigante e del personale CSA-TA/DA oltre all’attività di idoneità per l’aderenza alla Forza Armata (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).