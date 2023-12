Settima missione per il Boeing-built X-37B Orbital Test Vehicle

Il Boeing-built X-37B autonomous spaceplane è stato lanciato a bordo di uno SpaceX Falcon Heavy rocket, segnando l’inizio della sua settima missione.

“L’X-37B government e i Boeing team hanno lavorato insieme per produrre una piattaforma di sperimentazione più reattiva, flessibile e adattiva”, ha affermato William D. Bailey, Director, Department of the Air Force Rapid Capabilities Office. “Il lavoro che hanno svolto per semplificare i processi e adattare le tecnologie in evoluzione aiuterà la nostra nazione a imparare moltissimo su come operare e tornare da un ambiente spaziale.”

“Come avviene in ogni missione, l’Orbital Test Vehicle convaliderà le nuove tecnologie, promuovendo l’innovazione e ampliando i confini di space exploration and utility. In questo settimo volo, l’X-37B testerà i future space domain awareness technology experiments, che sono parte integrante nel garantire operazioni sicure, stabili e protette nello spazio per tutti gli utenti del dominio”, afferma Boeing.

“I progressi tecnologici che stiamo portando avanti sull’X-37B andranno a beneficio della più ampia comunità spaziale, soprattutto perché vediamo un crescente interesse per la sostenibilità spaziale”, ha affermato Michelle Parker, Space Mission Systems vice president at Boeing Defense, Space & Security. “Stiamo spingendo innovazione e capacità che influenzeranno la prossima generazione di spacecraft”.

“Dal suo lancio inaugurale nell’aprile 2010, l’X-37B ha costantemente stabilito nuovi endurance records, superando la initial design mission duration di 270 giorni. La sua sesta missione ha stabilito un nuovo record con un impressionante viaggio di 908 giorni, prima di tornare sulla Terra nel novembre 2022.

L’X-37B, che ora si baserà sugli oltre 1,3 miliardi di miglia percorse durante i suoi 3.774 giorni nello spazio, esemplifica la partnership di successo tra il Department of the Air Force Rapid Capabilities Office e l’United States Space Force. I Boeing team forniscono program management, engineering, production, test and mission support.

Nel 2019 l’X-37B è stato insignito del Robert J. Collier Trophy per aver migliorato le performance, l’efficienza e la sicurezza di air and space vehicles”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: SpaceX Photo)