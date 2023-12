Austrian Airlines prende in consegna il suo quinto Airbus A320neo

Austrian Airlines informa: “Austrian Airlines dà il benvenuto a un “New Year’s baby” in anticipo e riceve un altro aereo dalla Airbus factory di Tolosa nel fine settimana di Capodanno. Il quinto A320neo, che volerà in bianco fino alla sua final livery, la Austrian livery, in primavera, è atterrato ieri alle 11.46. Il nuovo aereo a corto e medio raggio, con registrazione OE-LZR, arriva direttamente dallo stabilimento Airbus di Tolosa e si prevede che porterà i primi passeggeri a destinazione in poche settimane. Gli aerei con la Thayatal registration completeranno la flotta A320neo della compagnia.

I primi quattro A320neo sono già stati integrati nella flotta di Austrian tra agosto 2022 e luglio 2023. A seconda della rotta, l’esercizio di un Airbus A320neo può far risparmiare fino a 3.700 tonnellate di CO2 all’anno rispetto al modello precedente, poiché consumano fino al 20% in meno di carburante grazie alla moderna tecnologia dei motori e all’aerodinamica migliorata. I nuovi aerei danno quindi un importante contributo alla fuel efficiency di Austrian Airlines, aumentano la redditività e allo stesso tempo rappresentano un importante investimento a lungo termine in Vienna come business location”.

“L’arrivo del nostro quinto A320neo rappresenta una meravigliosa fine dell’anno per Austrian Airlines e un regalo per i nostri passeggeri, che possono aspettarsi un comfort di viaggio ancora maggiore a bordo. Nei prossimi anni Austrian Airlines modernizzerà sia la sua short and medium-haul fleet, sia la long-haul fleet. L’uso di aerei moderni e a basso consumo di carburante è, insieme all’uso di sustainable fuels, la leva più grande per raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi climatici”, afferma Francesco Sciortino, COO di Austrian Airlines.

“Il quinto aereo, che ora ha una capacità di 180 posti, migliorerà ulteriormente il comfort di viaggio sulle rotte a corto e medio raggio. Grazie all’innovativa Airspace Cabin e alle pareti laterali più sottili, ai passeggeri viene offerto ancora più spazio personale, in particolare nella zona delle spalle. Rispetto al modello precedente, il nuovo concetto di cabina si caratterizza anche per una capacità per hand baggage maggiore fino al 60%. Inoltre, un nuovo sistema di illuminazione flessibile che si adatta ai bioritmi naturali dei passeggeri aumenta il loro senso di benessere a bordo. A seconda della fase del volo e dell’ora del giorno, cabin and washrooms sono immersi nelle calde tonalità del rosso o del blu più freddo.

I voli possono essere prenotati su austrian.com“, conclude Austrian Airlines.

(Ufficio Stampa Austrian Airlines – Photo Credits: (C) Martin Dichler – Austrian Airlines)