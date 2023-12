News Brevi – 30.12.2023

IBERIA RENDE PIU’ FLESSIBILI LE CONDIZIONI PER I CLIENTI IN OCCASIONE DELLO SCIOPERO DEI PROSSIMI GIORNI – Iberia informa: “Lo sciopero indetto dai sindacati per il 5, 6, 7 e 8 gennaio, in coincidenza con la festa dei Re Magi e il ritorno di migliaia di persone ai luoghi di lavoro o di residenza, impone la cancellazione di 444 voli. Si tratta di 270 voli di Iberia, 64 di Iberia Express e 110 di Air Nostrum. Le compagnie offriranno le migliori alternative possibili ai 45.641 passeggeri interessati dalle cancellazioni affinché possano effettuare i loro viaggi. Nei prossimi giorni, non appena possibile, i viaggiatori verranno informati sulle possibilità di ricollocazione su altri voli. Per quanto riguarda i voli Iberia, la compagnia prevede di operare 836 voli, il 76% dei 1.106 totali previsti. Tra i voli che prevede di operare ci sono praticamente tutti i voli a lungo raggio (compresi quelli di LEVEL). Delle 270 cancellazioni di voli Iberia, il 51% saranno voli domestici e il 49% saranno voli europei. Iberia Express opererà l’88% dei suoi voli e Air Nostrum il 72%. In ogni caso, i passeggeri che hanno voli interessati prenotati per il 5, 6, 7 o 8 gennaio possono richiedere da oggi il cambio data del proprio viaggio o il rimborso dell’importo pagato per i biglietti. I clienti con voli non direttamente interessati dallo sciopero possono modificare la data del viaggio o richiedere un voucher”. “Si possono apportare modifiche attraverso il sito web di Iberia, le agenzie di viaggio dove è stato effettuato l’acquisto o il Centro Assistenza Clienti della compagnia, che rinforzerà il suo personale, anche se si potranno avere tempi di attesa più lunghi del solito. Il numero di telefono da chiamare dalla Spagna è 900 111 500. I numeri per chiamare dall’estero possono essere consultati sul sito di Iberia. Considerando i prevedibili problemi che si verificheranno negli aeroporti a causa dello sciopero, Iberia chiede a tutti i passeggeri di effettuare il check-in in anticipo attraverso il sito e di arrivare negli aeroporti con ampio margine di tempo. Iberia ringrazia tutti i suoi clienti per la comprensione e si scusa per gli eventuali disagi causati dallo sciopero”, conclude Iberia.

MELISSA RICHARDSON, TALENT LEADER EMERGENTE DI BRITISH AIRWAYS, RICEVE UN UN MBE – Melissa Richardson, Senior Emerging Talent Manager nello Strategic Resourcing team di British Airways, ha ricevuto un MBE nella King’s New Years Honours List 2024 per ‘Services to Early Careers in Aviation’. “Questo prestigioso premio riconosce i suoi eccezionali sforzi nel potenziare i pluripremiati programmi per i talenti emergenti di British Airways, che forniscono esperienza lavorativa e opportunità di lavoro ai giovani in tutto il Regno Unito. Mel, che ha studiato alla Wrotham Secondary School di Sevenoaks, è entrata a far parte della compagnia aerea nel 2012 come apprendista e ha lavorato instancabilmente per portare avanti e promuovere la visione dei talenti emergenti di British Airways. È responsabile del coinvolgimento e dell’ispirazione di oltre 175.000 giovani, per prendere in considerazione una carriera nel settore dell’aviazione, consentendo loro di realizzare il proprio potenziale. Mel ha lavorato a stretto contatto con i team di tutta la compagnia aerea per colmare il divario di competenze e implementare nuove opportunità di carriera iniziale, come programmi di laurea specialistica e di apprendistato e lanciare una serie di campagne progettate per ispirare e attrarre futuri talenti nella compagnia aerea”, afferma British Airways. Melissa Richardson, dopo aver ricevuto il suo MBE, ha dichiarato: “Sono davvero onorata di aver ricevuto un MBE for Services to Early Careers in Aviation. Sono entusiasta delle opportunità che questo premio mi offrirà per continuare a sostenere la prossima generazione”. Lisa Tremble, Chief People, Corporate Affairs and Sustainability Officer, ha dichiarato: “Sono lieta che Melissa sia stata riconosciuta per il suo eccezionale contributo alla nostra attività e alla società in generale per Services to Early Careers in Aviation. La sua continua passione nell’ispirare i giovani di oggi a considerare una carriera nel nostro fiorente settore è contagiosa e lei è una vera ispirazione per tutti noi”.