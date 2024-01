Etihad introduce due nuovi servizi con il nuovo anno

Etihad Airways ha inaugurato il 2024 introducendo due nuovi servizi. “I voli giornalieri da Abu Dhabi a Kozhikode (CCJ) e Thiruvananthapuram (TRV) nella regione indiana del Kerala sono iniziati il giorno di Capodanno.

Questi servizi non-stop per ciascuna destinazione portano a 10 il numero totale di gateway indiani serviti da Etihad, sottolineando l’impegno della compagnia aerea nel fornire un facile accesso alla sua rete globale in espansione per gli ospiti che viaggiano da e verso il subcontinente”, afferma Etihad Airways.

Antonoaldo Neves, CEO di Etihad, ha dichiarato: “Abbiamo creato un fantastico gruppo di rotte non-stop tra l’India e Abu Dhabi, fornendo ai clienti un accesso più facile alla nostra rete in crescita senza transitare attraverso uno dei main Indian hub airports. I collegamenti pratici e fluidi ad Abu Dhabi assicurano che i nostri ospiti possano accedere facilmente alle destinazioni del GCC, dell’Europa – compresi i nostri quattro servizi giornalieri per Londra – e del Nord America. Inoltre, hanno l’opportunità di godersi un fantastico scalo ad Abu Dhabi come meta parte integrante del loro viaggio”.

“Nel 2023 la compagnia aerea ha reintrodotto i servizi per Calcutta, un vitale gateway indiano che collega l’India orientale a destinazioni globali. Inoltre, la compagnia aerea ha aumentato le frequenze dei voli per Mumbai e Delhi, due delle sue rotte più popolari, da due voli al giorno a ben quattro voli al giorno.

Per il 2024 Etihad ha già annunciato nuovi voli per Boston, USA, a partire dal 31 marzo, per Nairobi, Kenya, il 1° maggio, e il suo entusiasmante programma estivo include un servizio inaugurale non-stop per Nizza, Francia, e voli diretti per le isole greche di Mykonos e Santorini“, conclude Etihad Airways.

(Ufficio Stampa Etihad Airways)