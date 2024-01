SAS volerà in oltre 40 paesi nell’estate 2024

SAS si sta preparando per la stagione estiva e volerà verso oltre 130 destinazioni in più di 40 paesi.

“I clienti SAS possono aspettarsi nove nuove destinazioni europee quest’estate. Da Copenhagen ci saranno voli diretti per Ibiza, Salisburgo, Genova, Tromsø e la Dalaman/Turquoise coast in Turchia. Da Bergen SAS inizierà i voli per Londra, da Oslo per Ginevra, Milano e Tivat sulla costa del Montenegro”, afferma SAS.

“Oltre alla connettività senza soluzione di continuità con le principali città e capitali, il nostro summer traffic program offre nuove destinazioni turistiche come Ibiza, Genova e Tivat. Per coloro che cercano destinazioni familiari, abbiamo aumentato la capacità verso destinazioni come Malaga, Firenze, Palma e Alicante. I nostri passeggeri possono scoprire una moltitudine di opzioni stimolanti con SAS mentre pianificano le loro prossime avventure estive. Non vediamo l’ora di accogliere i nostri passeggeri a bordo”, afferma Erik Westman, Chief Revenue Officer di SAS.

“SAS aggiunge voli ai preferiti di lunga data in Spagna e Italia da tutte e tre le capitali scandinave. Da Stoccolma e Copenhagen ci saranno fino a 20 voli settimanali per Malaga e da Oslo fino a 17 voli per Alicante. Milano beneficerà di quattro servizi giornalieri da Copenhagen, ci saranno voli giornalieri per Firenze da Copenhagen e fino a 25 voli settimanali per Nizza.

Oslo avrà 14 partenze settimanali per Spalato e sarà possibile volare con SAS da Stoccolma due volte al giorno per Milano e Parigi durante il periodo di punta estivo. Oslo e Copenhagen sono operative tutto l’anno anche verso un’altra destinazione favorita dagli scandinavi, Gran Canaria.

Da Copenhagen ci saranno cinque frequenze giornaliere per Düsseldorf, quattro voli giornalieri per Bruxelles e Danzica e tre voli giornalieri per Varsavia e Vilnius. SAS volerà da Stoccolma a Tallin fino a sei volte al giorno e a Vilnius tre volte al giorno. Inoltre, Stoccolma aumenterà a due i voli giornalieri per Berlino, fino a sei voli giornalieri per Helsinki e aumenterà le frequenze sia per Turku che per Vaasa“, prosegue SAS.

“SAS si concentra costantemente sulle rotte domestiche e sta aumentando il numero di partenze tra Stoccolma e Visby, Kiruna, Skellefteå e Östersund. Inoltre, ci saranno fino a sette voli giornalieri da Copehnagen a Bergen durante l’alta stagione estiva, mentre Oslo offrirà fino a due voli giornalieri per Aalborg e quattro voli settimanali per Billund, oltre a un aumento delle frequenze verso la Norvegia settentrionale”, conclude SAS.

Per informazioni riguardo le novità sui voli a lungo raggio nel Summer program, leggi anche qui.

(Ufficio Stampa Scandinavian Airlines – Photo Credits: Scandinavian Airlines)