Incidente A350-900 JAL a Tokyo Haneda

Un Airbus A350-900 di Japan Airlines (JAL), marche di registrazione JA13XJ, che stava effettuando il volo JL516 da Sapporo a Tokyo Haneda con a bordo 367 passeggeri e 12 membri dell’equipaggio, subito dopo l’atterraggio sulla pista 34R dell’aeroporto di Tokyo Haneda ha impattato con un aeromobile Dash 8-300 della Japan Coast Guard (marche di registrazione JA722A). Dopo l’impatto si è sviluppato un incendio.

Tutti i passeggeri dell’A350 sono stati evacuati. L’altro aereomobile trasportava 6 persone, 5 degli occupanti sono deceduti. Il DHC-8 stava trasportando rifornimenti alla base aerea di Niigata, in risposta al terremoto della penisola di Noto.

Airbus – statement sul volo JAL516, 02 gennaio 2024

Airbus in un comunicato stampa informa: “Airbus è spiacente di confermare che un A350-900 operato da Japan Airlines è stato coinvolto in un incidente che si è verificato durante il volo JAL516 dal Sapporo New Chitose Airport all’Haneda International Airport poco dopo le 17:47 (ora locale) del 02 gennaio 2024. Tutti i 367 passeggeri e i 12 membri dell’equipaggio a bordo hanno evacuato l’aeromobile.

L’A350 è entrato in collisione in fase di atterraggio con un aeromobile DHC-8 ad Haneda. Le autorità giapponesi hanno successivamente confermato che, purtroppo, cinque delle sei persone a bordo del DHC-8 non sono sopravvissute. Le circostanze esatte dell’evento sono ancora sconosciute.

L’aeromobile coinvolto nell’incidente, marche di registrazione JA13XJ, era l’MSN538, consegnato a Japan Airlines dalla linea di produzione il 10 novembre 2021. Era dotato di motori Rolls-Royce Trent XWB.

In conformità con le International Civil Aviation Organization (ICAO) Annex 13 recommendations, Airbus fornirà assistenza tecnica al Bureau d’Enquêtes et d’Analyses (BEA) francese e al Japan Transport Safety Board (JTSB) incaricato delle indagini. A tal fine, Airbus sta attualmente inviando un team di specialisti per assistere le autorità.

Ulteriori aggiornamenti saranno forniti non appena saranno disponibili informazioni consolidate e Airbus sarà autorizzata a rilasciarle. Il nostro pensiero e il nostro cordoglio vanno alle famiglie, agli amici e ai cari delle persone coinvolte da questo incidente”.

Comunicato di Japan Airlines

Japan Airlines informa: “Siamo spiacenti di informarvi che la sera del 2 gennaio, il volo JL516 è stato coinvolto in una collisione con un aereo della Japan Coast Guard durante l’atterraggio all’aeroporto di Haneda, provocando un incendio sulla pista. I nostri pensieri e le nostre preghiere vanno ai membri deceduti della Japan Coast Guard. Vogliamo assicurarvi che tutti i passeggeri e l’equipaggio del nostro volo sono stati evacuati in sicurezza.

Desideriamo estendere le nostre più sincere scuse per il disagio causato ai nostri passeggeri, alle loro famiglie e a tutte le persone colpite da questo incidente. Desideriamo assicurarvi che forniremo la nostra piena collaborazione nelle indagini su questo sfortunato evento”.

(Redazione Md80.it – Ufficio Stampa Airbus – Japan Airlines)