News Brevi – 02.01.2024

IBERIA GROUP FORNISCE SOLUZIONI AL 91% DEI 45.000 PASSEGGERI COLPITI DALLO SCIOPERO – Iberia informa: “Lo sciopero indetto dai sindacati per il 5, 6, 7 e 8 gennaio, in coincidenza con la festività dei Re, ha costretto Iberia, Iberia Express e Air Nostrum a cancellare più di 400 voli, colpendo 45.641 passeggeri. Tuttavia, Iberia Group ha fornito una soluzione al 90,9% dei viaggiatori interessati. Dall’inizio delle inevitabili cancellazioni, Iberia, Iberia Express e Air Nostrum hanno lavorato intensamente per trasferire il maggior numero possibile di passeggeri su altri voli, in modo che possano viaggiare come previsto. Finora sono state trovate opzioni di viaggio alternative per 36.621 viaggiatori, l’80,2% delle persone interessate, e la compagnia aerea continua a lavorare per ricollocare il resto, a seconda delle opzioni disponibili, data la complessità del periodo post-natalizio e l’elevata occupazione dei voli. Oltre alla ricollocazione dei passeggeri dei voli cancellati, la compagnia aerea ha gestito le richieste di 4.900 passeggeri (10,7%), che hanno scelto di modificare le date del viaggio o chiedere un rimborso per evitare i disagi causati dallo sciopero”. “Una volta indetto e ratificato lo sciopero dopo il fallimento della mediazione al SIMA, siamo stati costretti a cancellare i voli già da venerdì scorso e, anche se fosse revocato all’ultimo minuto, sarebbe impossibile riprogrammarli, a causa dei tempi necessari per gestire la complessità tecnica della riprogrammazione e del fatto che ai passeggeri sono già stati forniti nuovi voli o hanno richiesto il rimborso dei biglietti. La semplice invocazione dello sciopero ha quindi causato un danno significativo, soprattutto a migliaia di viaggiatori, ma anche a più di 90 compagnie aeree, tra cui la stessa Iberia e l’intero IAG Group, che sono state costrette a cancellare centinaia di voli”, dice Juan Cierco, Iberia’s Corporate Director. “I clienti che lo desiderano possono comunque elaborare eventuali modifiche attraverso il sito web di Iberia, le agenzie di viaggio dove hanno acquistato il volo e il Centro Assistenza Clienti della compagnia aerea, dove personale aggiuntivo gestirà le loro richieste, ma dove l’attesa potrebbe comunque essere più lunga del solito. Il numero di telefono del Centro Assistenza Clienti per chiamare dalla Spagna è 900 111 500. Per chi chiama da fuori della Spagna, i numeri di telefono si trovano sul sito di Iberia. Considerando i problemi che potrebbero verificarsi negli aeroporti a causa dello sciopero, Iberia chiede ai suoi clienti di effettuare il check-in in anticipo attraverso il sito e di arrivare negli aeroporti con più anticipo del solito. Iberia ringrazia ancora una volta tutti i suoi clienti per la comprensione e la pazienza e si scusa per i disagi causati dallo sciopero indetto dagli airport services unions”, conclude Iberia.

DELTA AIR LINES E VIRGIN ATLANTIC CELEBRANO 10 ANNI DI PARTNERSHIP DI SUCCESSO – Delta Air Lines e Virgin Atlantic festeggiano 10 anni di joint venture partnership, da quando i due vettori hanno unito le forze per aumentare i vantaggi per i consumatori tra Stati Uniti e Regno Unito nel 2014. La partnership è diventata ancora più forte grazie alla joint venture ampliata con Air France-KLM lanciata nel 2020, costituendo la principale joint venture in tutta la regione transatlantica. Dall’avvio della partnership, i due brand hanno ampliato la loro rete condivisa, aggiungendo più rotte e voli tra il Regno Unito e gli Stati Uniti e trasportando quasi 40 milioni di clienti senza soluzione di continuità attraverso l’Atlantico tra i due paesi. “Da quando abbiamo unito i nostri due brand iconici, la partnership è andata sempre più rafforzandosi grazie a un focus condiviso sul servizio clienti e sul divertimento in volo”, ha affermato Matteo Curcio, Delta’s S.V.P. – EMEAI. “Nel 2014 l’accordo di partnership è stato un punto di svolta per Delta, che ci consente di competere sulle rotte commerciali più popolari tra London Heathrow e gli Stati Uniti, offrendo ai clienti una scelta più ampia, fornendo allo stesso tempo a Virgin Atlantic un accesso senza precedenti alla rete Delta in tutto il Nord America”. Le compagnie aeree ora operano un programma giornaliero congiunto fino a 86 voli giornalieri diretti in entrambe le direzioni tra il Regno Unito e gli Stati Uniti – quasi il 40% in più rispetto al 2014 – comprese fino a 34 partenze nei giorni di punta da London Heathrow a 15 gateway statunitensi. Inoltre, la mossa di Virgin Atlantic di unirsi a SkyTeam nel 2023 insieme a Delta e Air France-KLM ha ulteriormente migliorato le opzioni per i clienti che viaggiano attraverso l’Atlantico, migliorando la coerenza con i servizi premium SkyTeam, incluso SkyPriority, oltre a un maggiore riconoscimento della fedeltà. “All’epoca dicevamo: ‘le grandi menti volano allo stesso modo’ e questo è vero oggi come allora”, ha affermato Juha Jarvinen, E.V.P. – Commercial, Virgin Atlantic. “Le nostre due pluripremiate compagnie aeree hanno trasportato milioni di clienti attraverso l’Atlantico e hanno portato avanti cambiamenti significativi nell’eccellenza del servizio e nei viaggi responsabili nell’ultimo decennio, per offrire la migliore esperienza di viaggio ai nostri clienti”.