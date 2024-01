Emirates aumenta le operazioni verso Seoul a 10 voli settimanali

Emirates rafforza il suo impegno nei confronti della Corea del Sud intensificando le sue operazioni verso Seoul con tre voli settimanali aggiuntivi a partire dal 19 febbraio 2024.

“I nuovi voli opereranno come EK324/EK325 il lunedì, mercoledì e venerdì. Operato da un Boeing 777-300ER, il volo Emirates EK324 partirà da Dubai alle 04:45, atterrando al Seoul Incheon International Airport alle 18:05. Il volo di ritorno, EK325, partirà da Seoul alle 22:00, con arrivo a Dubai alle 03:15 del giorno successivo.

I servizi aggiuntivi di Emirates aumenteranno la capacità sui voli tra Dubai e Seoul di oltre 1.000 posti aggiuntivi a settimana, contribuendo ad alleviare la domanda soppressa di viaggi internazionali verso una delle destinazioni più popolari dell’Asia orientale e supportando il turismo in entrata e in uscita della Corea del Sud. L’intensificazione delle operazioni della compagnia aerea risponderà ulteriormente alla necessità di aggiungere più voli tra gli Emirati Arabi Uniti e la Corea, in linea con le forti relazioni bilaterali tra le due nazioni”, afferma Emirates.

“Attraverso i tre voli settimanali con Boeing 777, Emirates fornirà 45 tonnellate di capacità cargo aggiuntiva tra Dubai e Seoul, rafforzando i legami commerciali ed economici tra la Corea del Sud e gli Emirati Arabi Uniti, attraverso Dubai e oltre verso più destinazioni globali nel network di Emirates, contribuendo ulteriormente all’economia della Corea e facilitando una comoda connettività per le importazioni e le esportazioni.

Emirates ha lanciato i servizi per Seoul nel 2005 e attualmente opera un servizio giornaliero con Airbus A380 da Dubai. Con i servizi aggiuntivi, la compagnia aerea servirà Seoul con 10 voli settimanali operati da un mix dei suoi aerei Airbus A380 e Boeing 777-300ER, garantendo maggiore flessibilità e scelta ai suoi clienti da e per Dubai, così come oltre verso il suo global network di oltre 130 destinazioni.

I viaggiatori che volano con Emirates possono vivere la migliore esperienza in volo con un’esperienza culinaria senza eguali, menu a più portate di ispirazione regionale sviluppati da un team di chef pluripremiati e integrati da un’ampia selezione di bevande premium. I clienti possono rilassarsi con un massimo di 6.500 canali di contenuti di intrattenimento globale accuratamente curati, tra cui film, programmi TV, musica e altro ancora con Ice, il pluripremiato sistema di intrattenimento in volo di Emirates.

Per ulteriori informazioni o per prenotare i biglietti, i viaggiatori possono visitare www.emirates.com“, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)