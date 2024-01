Wizz Air premiata da AirlineRatings.com nella Top 5 delle compagnie aeree Low Cost più sicure al mondo

Wizz Air si è aggiudicata il premio “The World’s Top 5 Safest Low Cost Airlines” assegnato da AirlineRatings.com.

“Il riconoscimento ottenuto riguarda le compagnie aeree con una flotta di oltre 50 aeromobili che hanno un’eccellente cultura della sicurezza e un basso tasso di incidenti. Nell’effettuare la valutazione, AirlineRatings.com tiene conto di un’ampia gamma di fattori che includono incidenti gravi, incidenti mortali recenti, verifiche da parte di enti governativi e industriali dell’aviazione, redditività, iniziative per la sicurezza leader del settore, valutazione dell’addestramento di piloti esperti ed età della flotta.

Con il premio di AirlineRatings, Wizz Air conferma anche la sua leadership globale nella sicurezza e nella sostenibilità”, afferma Wizz Air.

“Wizz Air opera con una flotta di 195 aeromobili Airbus A320 e A321. Recentemente, la compagnia è stata nominata una delle dieci compagnie aeree più sicure al mondo da airlineratings.com, l’unica agenzia globale di valutazione della sicurezza e dei prodotti, e ha ricevuto il premio “Compagnia Aerea dell’Anno” agli Air Transport Awards nel 2019 e nel 2023. Wizz Air è stata anche riconosciuta come ‘Compagnia Aerea a Basso Costo più Sostenibile’ ai World Finance Sustainability Awards nel 2021-2023, ‘Gruppo Aereo Globale dell’Anno per la Sostenibilità Ambientale’ ai CAPA-Centre for Aviation Awards for Excellence nel 2022-2023 e ‘Compagnia Aerea a Basso Costo Leader in Europa nel 2023’ ai World Travel Awards“.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)