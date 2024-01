News Brevi – 05.01.2024

NORWEGIAN: OLTRE 1,3 MILIONI DI PASSEGGERI A DICEMBRE 2023, OLTRE 20 MILIONI DURANTE TUTTO L’ANNO – A dicembre Norwegian ha trasportato più di 1,3 milioni di passeggeri e ha registrato un forte load factor dell’83,6%, 6 punti percentuali in più rispetto a dicembre 2022. Nel corso del 2023 Norwegian ha trasportato oltre 20 milioni di passeggeri, con un aumento del 16% rispetto all’anno precedente. “Con 1,3 milioni di passeggeri nel mese di dicembre, un totale di oltre 20 milioni di passeggeri hanno scelto di viaggiare con noi nel 2023. Il nostro load factor è aumentato in modo significativo da dicembre 2022 e sono felice di vedere questi solidi risultati. È anche incoraggiante vedere che il trend positivo delle prenotazioni che abbiamo osservato nel 2023 sembra continuare nel 2024. I nostri clienti stanno ora pianificando e prenotando la loro prossima avventura di viaggio e molti approfittano dei New Year’s sale lanciati di recente”, ha affermato Geir Karlsen, CEO di Norwegian. Norwegian ha registrato 1.308.441 passeggeri a dicembre, quasi lo stesso numero di dicembre 2022. Nel mese di dicembre Norwegian ha operato in media 65 aerei con una regolarità, ovvero la quota di scheduled flights effettuati, del 99,5%. La puntualità è stata influenzata dalla winter storm Pia e la percentuale di voli in partenza entro 15 minuti dall’orario previsto è stata del 70,4%. Tuttavia, il 93% di tutti i voli partiti è arrivato nei tempi previsti o entro un’ora dall’orario di arrivo previsto. Per l’intero 2023 Norwegian ha registrato 20,6 milioni di passeggeri, con un aumento del 16% rispetto all’anno precedente, la capacità è aumentata complessivamente del 18%, mentre il load factor è aumentato di 2 punti percentuali, all’84,7%. “La winter storm Pia ha messo a dura prova le nostre operazioni pochi giorni prima di Natale, ma grazie allo sforzo incessante e alla meticolosa pianificazione da parte dei colleghi di tutta la compagnia, siamo riusciti ad aggiungere diversi voli extra e riportare i passeggeri a casa in tempo per le celebrazioni natalizie”, ha proseguito Karlsen. A dicembre la Norwegian Competition Authority (NCA) ha approvato l’acquisizione di Widerøe da parte di Norwegian. La transazione sarà implementata entro la fine del mese. Le due compagnie si completano a vicenda e offriranno ai clienti una migliore scelta di rotte e l’opportunità di viaggiare in modo più snello in Norvegia e all’estero. A dicembre Norwegian ha lanciato nuove rotte dalle città norvegesi a Rodi, Palma di Maiorca, Edimburgo e Istanbul. Il flight schedule per la summer 2024 offre più di 330 rotte verso più di 120 destinazioni.

AERONAUTICA MILITARE: LA SOLIDARIETA’ DEL CONTINGENTE ITALIANO RAGGIUNGE LA COMUNITA’ DI MALBORK – Nell’ambito delle operazioni di enhanced Air Policing della NATO, il personale italiano della Task Force Air “32nd Wing”, dislocato nella base aerea di Malbork in Polonia, ha fatto sentire la propria vicinanza e riconoscenza alla comunità che li ospita attraverso attività di carattere solidale. Nello specifico, è stata effettuata una raccolta solidale che ha sostenuto i profughi ucraini ospitati in una parrocchia locale e, durante le festività natalizie, un centro pubblico che ospita bambini autistici e con gravi handicap intellettivi. È ormai costante e quotidiano il supporto che i militari italiani forniscono ai piccoli di un centro di accoglienza casa-famiglia attraverso la fornitura di pasti caldi e prodotti alimentari. “Non solo a supporto della difesa dei cieli della Polonia e del lato est della NATO, ma anche a fianco dei più bisognosi di questa comunità che ci ha accolto con tanto affetto e riconoscenza”, queste le parole del Colonnello Antonio Vergallo, Comandante della Task Force Air. “Da settembre scorso la comunità di Malbork rappresenta per noi una grande famiglia da difendere e proteggere anche attraverso il personale e volontario impegno dei militari del nostro contingente”. L’Air Shielding, di cui è parte integrante il dispositivo permanente di Air Policing, è una missione di difesa collettiva a guida NATO che viene condotta senza soluzione di continuità 365 giorni all’anno ed è gestita dall’Allied Air Command (AIRCOM) di Ramstein (Germania). La attività svolte in “teatro operativo” sono condotte secondo le direttive impartite dal Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI), che è l’Alto Comando della Difesa deputato alla pianificazione, coordinamento e direzione delle esercitazioni e operazioni interforze in ambito nazionale ed internazionale (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

EASA LANCIA IL PRIMO SONDAGGIO PER DRONE MANUFACTURERS – L’European Union Aviation Safety Agency (EASA) ha lanciato il primo sondaggio tra unmanned aircraft system (UAS) manufacturers (droni e kit) per valutare le tendenze esistenti e la crescita futura del drone domain nell’EU civil market. “Queste informazioni verranno utilizzate per supportare il futuro sviluppo del regulatory material sugli UAS. L’EASA incoraggia i produttori (progettisti di droni e kit da installare sui droni, fornitori di additional systems, come parachutes, flight termination systems, etc.) a rispondere al sondaggio entro il 9 febbraio 2024. Se sei un produttore di droni o kit, puoi aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi inviando i tuoi input”, afferma EASA.

RYANAIR LANCIA TARIFFE SALVATAGGIO A €29,99 – Ryanair informa: “Ryanair ha lanciato oggi (4 gennaio) tariffe di salvataggio da €29,99 per i passeggeri italiani interessati dall’ultima cancellazione di 13 rotte da/per l’Italia questo inverno da parte di Wizz Air. Le tariffe salvataggio di Ryanair sono disponibili a partire da 29,99€ sulle seguenti rotte: Catania – Francoforte Hahn, 5 frequenze a settimana; Catania – Parigi, 7 frequenze a settimana; Catania – Tirana (New), 7 frequenze a settimana; Treviso – Amman, 2 frequenze a settimana”. Il Country Manager di Ryanair per l’Italia e il Mediterraneo Orientale, Mauro Bolla, ha dichiarato: “Per accogliere i passeggeri interessati da quest’ultima cancellazione invernale di Wizz Air, Ryanair ha lanciato tariffe di salvataggio a partire da soli €29,99 disponibili ora su Ryanair.com”.

IBERIA: OPERAZIONI SENZA PARTICOLARI INCIDENTI DURANTE IL PRIMO GIORNO DI SCIOPERO, PUNTUALITA’ ALL’86% – Iberia informa: “A poche ore dall’inizio dello sciopero indetto dagli airport services unions, Iberia riferisce che le operazioni si svolgono senza incidenti. I servizi minimi sono rispettati, la presenza del personale previsto è pari al 95%”. Juan Cierco, Iberia’s Corporate Director, ha sottolineato: “Lo sciopero è inspiegabile, poiché tutti i posti di lavoro, così come le condizioni salariali ed extra-retributive e le prestazioni sociali sono garantiti a vita dal 5th Sector Agreement. Lo sciopero provoca danni a migliaia di persone che vedono i loro viaggi interrotti dopo le festività natalizie, così come alle oltre 90 compagnie aeree con cui collabora Iberia Airport Services”. “I servizi minimi continuano ad essere rispettati e, tra i lavoratori senza minimum service card, lo sciopero è stato seguito in media dal 14,5% negli aeroporti spagnoli fino alle 13:30 La puntualità fino a questo momento è pari all’86% su tutta la rete. Come riportato nei giorni scorsi, Iberia Group ha ricollocato più dell’80% dei passeggeri colpiti dallo sciopero, mentre più del 10% ha chiesto rimborsi. Iberia ringrazia ancora una volta tutti i suoi clienti, sia passeggeri che compagnie aeree servite da Iberia Airport Services, per la loro comprensione e pazienza, e si scusa per il disagio causato dallo sciopero indetto dai sindacati”, conclude Iberia.

I PUNTI DI FORZA DI SAUDIA NEL 2023 – Saudia informa: “Il nuovo Your Ticket Your Visa, un ampio rebranding e la massiccia espansione della flotta: questi i principali punti di forza di Saudi Arabian Airlines (Saudia), la compagnia di bandiera del Regno dell’Arabia Saudita, nel 2023. È stato un anno ricco e affascinante per Saudia, con l’inizio di una nuova era. Con il nuovo marchio svelato nell’ottobre 2023, la compagnia aerea sta perseguendo l’introduzione di nuovi concetti innovativi per il servizio clienti, concentrandosi sugli aspetti digitali con l’aiuto dell’intelligenza artificiale e integrando l’esperienza degli ospiti nella cultura saudita. Questa nuova identità rifletterà l’ospitalità dell’Arabia Saudita e promuoverà l’apprezzamento della cultura saudita. La compagnia aerea utilizza un design retrò per trasmettere l’autenticità del Regno. Una seconda pietra miliare di quest’anno è stato il servizio “Your Ticket Your Visa” lanciato in primavera. In collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero degli Interni, il Ministero dell’Haji e dell’Umrah, il Pilgrim Service Program e l’Autorità del Turismo Saudita, la compagnia aerea ha creato un servizio digitale che consente agli ospiti di entrare nel Regno più facilmente e facilita l’emissione del visto di transito, collegandolo direttamente al biglietto aereo. Il servizio consente agli ospiti di soggiornare in Arabia Saudita per un massimo di 96 ore”. “Inoltre, quest’anno Saudia ha effettuato un grosso ordine di 787 con il produttore di aeromobili Boeing. Si tratta di 49 Dreamliner aggiuntivi per la compagnia aerea, al fine di continuare l’espansione di Saudia e aggiungere nuove destinazioni alla sua rete di rotte. Solo quest’anno, Saudia ha già aggiunto 25 nuove destinazioni alla sua rete, principalmente in Europa, Africa e Asia. Inoltre, Saudia ha pianificato un’ulteriore espansione della flotta con l’A321neo e prevede di ricevere altri 20 modelli di questo tipo di aeromobile entro il 2026”, conclude Saudia.

QANTAS E JETSTAR LANCIANO UNA SPECIAL SALE PER SUPPORTARE LA RIPRESA DEL TURISMO DEL NORTH QUEENSLAND – Qantas Group ha lanciato una special sale per incoraggiare gli australiani a visitare il North Queensland, sostenendo gli operatori turistici e le comunità locali colpite dall’ex-Tropical Cyclone Jasper. Con il sostegno dei governi australiano e del Queensland e di Tourism and Events Queensland, Qantas offre tariffe scontate fino al 50%, con domestic Economy sale fares a partire da $99 solo andata. Le tariffe Jetstar sono scontate fino al 45%, con sale fares a partire da $79 solo andata. La vendita include voli da e per la maggior parte delle capitali per viaggi da metà gennaio a fine marzo 2024. Catriona Larritt, Qantas Chief Customer Officer, ha dichiarato: “Le comunità e le aziende del North Queensland hanno dovuto affrontare circostanze incredibilmente difficili durante questo periodo festivo. Queste tariffe aeree speciali contribuiranno a stimolare la ripresa della regione e a convincere gli australiani a visitare il North Queensland nelle prossime settimane e mesi”. Patricia O’Callaghan, Tourism and Events Queensland Chief Executive Officer, ha dichiarato: “Questo è esattamente ciò di cui i nostri operatori hanno bisogno per rimettersi in piedi e compensare la perdita durante l’alta stagione delle vacanze”. Le Qantas and Jetstar sale fares sono disponibili da venerdì 5 gennaio 2024 alle 00:01 (AEDT). Le Jetstar fares sono disponibili per un periodo limitato di 48 ore, fino alle 23:59 AEDT di sabato 6 gennaio 2024, salvo esaurimento posti. Le Qantas sale fares sono disponibili fino alle 23:59 di martedì 9 gennaio 2024 (AEDT), salvo esaurimento posti. Le Qantas fares includono bagaglio registrato, cibo e bevande gratuiti, Wi-Fi gratuito e selezione del posto.

NUOVE NOMINE PER RTX – RTX ha annunciato oggi che Phil Jasper è stato nominato presidente di Raytheon e riferirà al President and Chief Operating Officer Christopher T. Calio. Jasper, veterano da 31 anni nel settore aerospaziale e della difesa, succede a Wesley D. Kremer che andrà in pensione alla fine del primo trimestre 2024. “Phil è un leader comprovato con una significativa esperienza nella fornitura di soluzioni di difesa per i clienti militari”, ha affermato Calio. “Sono fiducioso che guiderà il business Raytheon recentemente ristrutturato, per ottenere risultati efficaci e rispettare gli impegni con i clienti”. In qualità di presidente di Raytheon, Jasper, 55 anni, fungerà da membro dell’RTX senior leadership team e sarà responsabile della guida dell’azienda e dei suoi industry-leading franchises in missile defense, air-to-air missiles, fire control radars, electro-optical/infra-red systems. Calio ha continuato: “Wes ha contribuito in modo significativo al progresso dei missile defense systems per gli Stati Uniti e i suoi alleati e ha svolto un ruolo fondamentale nella strutturazione dell’attività di Raytheon nel 2023. Lo ringraziamo per i suoi numerosi contributi in RTX e gli auguriamo ogni bene”. Dopo la nomina di Jasper, diversi altri cambiamenti nella executive leadership in linea con il piano di successione dell’azienda entrano in vigore oggi. Troy Brunk è stato nominato president of Collins Aerospace’s Mission Systems unit. Heather Robertson è stata nominata chief operating officer for Collins Aerospace’s Mission Systems. Nathan Boelkins è stato nominato president of Collins Aerospace’s Avionics unit.

SKUNK WORKS® PRESENTA L’X-59 – Lockheed Martin informa: “Skunk Works® presenta l’X-59. La presentazione del NASA X-59 avverrà presso il leggendario Skunk Works® di Lockheed Martin a Palmdale, California, con la partecipazione di dirigenti di Lockheed Martin e della NASA, esperti dell’X-59, funzionari della California e del governo federale. Si svolgerà alle 13:00 ora del Pacifico, venerdì 12 gennaio 2024. La cerimonia sarà trasmessa in diretta sul servizio streaming NASA+. La copertura andrà in onda anche su NASA Television, sull’app NASA, su YouTube e sul sito web dell’agenzia. Il NASA X-59, progettato e costruito da Lockheed Martin nella sua Skunk Works facility, è specificamente modellato per silenziare il suono percepito di un boom sonico che raggiunge il suolo fino a quello di un leggero tonfo, simile alla chiusura della portiera di un’auto. L’X-59 è il fulcro della NASA Quesst mission, con l’obiettivo di raccogliere community response data dai voli sopra comunità rappresentative negli Stati Uniti. Questi dati verranno utilizzati dalla NASA per raccomandare un acceptable commercial supersonic noise standard alle autorità di regolamentazione, per eventualmente abrogare l’attuale ban dei supersonic flight sulla terra e quindi cambiare il futuro dell’aviazione commerciale, riducendo i tempi di volo della metà di quelli attuali. Per ulteriori informazioni, visitare la pagina web dell’X-59: https://www.lockheedmartin.com/en-us/products/x-59-quiet-supersonic.html“.