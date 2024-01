Emirates rivela il suo “vegan vault” di 300 ricette, mentre la domanda di cucina a base vegetale aumenta del 40%

Emirates informa: “Mentre l’interesse globale raggiunge il picco per Veganuary, un’iniziativa che ha evidenziato i vantaggi di una dieta vegana nell’ultimo decennio, Emirates ha notato un aumento del 40% nella domanda dei clienti per plant-based meals. Per soddisfare questa domanda nel 2024, Emirates introdurrà una serie di nuovi piatti vegani a bordo e nelle lounge entro la fine dell’anno, aggiungendo ancora più piatti al suo ‘vegan vault’ di oltre 300 ricette curate a base vegetale.

Nel 2023 Emirates avrà più di 300 ricette vegane in rotazione su 140 destinazioni, rispetto alle 180 ricette del 2022. Nel 2023 Emirates ha servito a bordo più di 450.000 plant-based meals, in aumento rispetto ai 280.000 plant-based meals serviti nel 2022.

Il consumo di pasti vegani è cresciuto del 40% su base annua in linea con il volume dei passeggeri, ma in alcune regioni il consumo ha superato la crescita del volume dei passeggeri, come l’Africa con un ulteriore aumento del 4%, il Sud-Est asiatico con un ulteriore aumento del 5% e il Medio Oriente. L’Est mostra un significativo ulteriore aumento del 34%.

Il maggiore aumento nel consumo di pasti vegani si è verificato in Economy Class. Aumenti significativi sono stati rilevati in particolare sulle rotte degli Emirati verso Cina, Giappone e Filippine. Anche molti Emirates Cabin Crew stanno adottando una plant-based diet, poiché Emirates ha introdotto i pasti vegani per i Cabin Crew nel 2018″.

“Nel corso dell’anno Emirates lancerà una selezione di new vegan main courses, new vegan snacks come muffin alla frutta e pizza vegana, e una serie di dessert tra cui torta al cioccolato e noci pecan, pistacchio e lampone e torta tonka al lampone.

Le opzioni vegane sono disponibili per il preordine a bordo e per l’ordine direttamente in First Class, nonché nelle lounge Emirates. I clienti possono richiedere pasti vegani su tutti i voli Emirates e in tutte le classi di viaggio fino a 24 ore prima della partenza.

Emirates continua a elevare la cucina in volo, con prodotti di alta qualità provenienti da ogni angolo del globo. Emirates incorpora anche cavoli e lattuga freschi coltivati localmente da Bustanica, la più grande hydroponic vertical farm del mondo, un investimento in joint venture attraverso Emirates Flight Catering. I prodotti Bustanica vengono coltivati senza pesticidi, erbicidi o sostanze chimiche e i passeggeri di First e Business Class possono gustare verdure a foglia fresca in alcuni piatti, tra cui lattuga, rucola, insalata mista e spinaci.

Emirates serve pasti vegani dagli anni ’90. Inizialmente, i requisiti vegani si concentravano su rotte specifiche. Negli ultimi anni, tuttavia, i piatti vegani hanno guadagnato rapidamente popolarità sulle rotte statunitensi, australiane, alcune europee e asiatiche, con Emirates che ha notato un notevole aumento di interesse per i piatti vegani nell’ultimo decennio. Un brand-new gourmet vegan menu è stato introdotto nel 2022 in First e Business Class per offrire ancora più scelte ai clienti Emirates che seguono uno stile di vita vegano o semplicemente cercano un pasto sano e leggero durante il viaggio”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)