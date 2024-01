Airbus Beluga Transport ottiene l’Air Operator Certificate

Poco meno di due anni fa, nel gennaio 2022, Airbus ha lanciato il suo outsized air-cargo service, Airbus Beluga Transport (AiBT), operato da Airbus Transport International (ATI). Tuttavia, l’obiettivo è sempre stato quello di creare una compagnia aerea dedicata con un proprio Air Operator Certificate (AOC). Ora quest’ultimo è stato assegnato.

“Per il nostro dossier finale abbiamo compilato molti documenti durante la prima metà di quest’anno, comprendendo Flight Safety, Flight Operations, Ground Operations, Technical Operations and Crew Training”, afferma Benoît Lemonnier, managing director of AiBT. “Li abbiamo presentati alla fine di giugno 2023, dopodiché abbiamo risposto alle domande e perfezionato il tutto durante l’estate. Naturalmente non siamo partiti da zero, poiché ci siamo basati sulla documentazione e sui processi di ATI”.

“Una volta superato con successo l’audit decisivo da parte delle autorità il 26 settembre, rimaneva un’importante “casella da spuntare”: il “Continuous Airworthiness and Maintenance Organisation” certificate (CAMO), rilasciato all’inizio di novembre. Con tutte queste approvazioni ottenute con successo, AiBT può finalmente definirsi davvero una “compagnia aerea” e operare con il proprio COA.

Benoît sottolinea che diventare una compagnia aerea non implica solo la documentazione e il rispetto delle normative, ma è stato anche uno sforzo per organizzare la compagnia in termini di tutti i tipi di risorse”, afferma Airbus.

“Abbiamo assunto le persone giuste al posto giusto. Innanzitutto la nostra direzione è stata dotata di personale dall’inizio dell’anno fino alla metà del 2023. Successivamente abbiamo reclutato le necessarie risorse esperte nei vari campi come flight operations, dispatch crew planning, e anche alcuni nuovi piloti. Ad oggi abbiamo assunto quasi 60 dipendenti nell’azienda, sia tramite assunzioni esterne che tramite mobilità interna all’interno di Airbus, principalmente da ATI. Abbiamo formato il nostro personale affinché fosse pronto fin dal primo giorno”.

“Naturalmente abbiamo sviluppato le nostre strutture, inclusa la nuova sede principale, vicino a Blagnac airport”, afferma Benoît. “Abbiamo anche assicurato la nostra base operativa per gli aerei a Francazal airport, vicino a Tolosa, con due parcheggi dedicati. Da lì il nostro personale di terra ha sviluppato le capacità per preparare il Beluga e le sue missioni, soprattutto in termini di carico e scarico dei pallet di trasporto, nonché di gestione e manutenzione dell’aereo”.

“L’altro pilastro importante della nascente operazione è stato il trasferimento ufficiale dei BelugaST dal registro della flotta di ATI a quello di AiBT (in leasing da Airbus). Attualmente la flotta di AiBT comprende tre aeromobili, di cui il quarto dovrebbe essere introdotto nel 2024″, prosegue Airbus.

“In breve, ora abbiamo l’aereo, abbiamo le persone, le strutture e il certificato. Quindi ora possiamo operare missioni come nostra compagnia aerea”, continua Benoît.

Inizialmente AiBT inizierà con voli sull’Airbus network esistente. “È molto importante non iniziare con voli lunghi e complessi in tutto il mondo, ma piuttosto che i nostri equipaggi di volo e di terra acquisiscano esperienza con voli brevi contrattati da ATI. Questi voli sono iniziati a novembre per le rotte verso Saint Nazaire, Amburgo, Brema, Siviglia ecc. Questo approccio consente ad AiBT di testare le sue procedure interne e di formare tutti, in particolare i nuovi piloti, prima di riprendere la sua attività principale con le missioni a lungo raggio”, nota Benoît.

“Un’aggiunta chiave al gruppo dirigente di AiBT è Olivier Schneider, entrato a far parte nel maggio di quest’anno come head of flight operations”, continua Airbus.

Olivier aggiunge: “Un’altra sfida formativa è l’Operation Control Center – la “torre di controllo” della compagnia aerea – dove gestiamo senza intoppi le operazioni addestrando e qualificando due nuovi dispatcher ogni due mesi. Il nostro obiettivo è quello di far operare i cinque Beluga contemporaneamente in tutto il mondo, il che rappresenterà una sfida in termini di risorse e coordinamento”.

“Più avanti nel 2024 prevediamo anche di intensificare quelli che chiamiamo “voli esterni”, solitamente missioni a lungo raggio”, afferma Benoît. “Vogliamo realizzare tre missioni al mese di questo tipo nel 2024 – oltre alle missioni esistenti con il BelugaST in tutta Europa a supporto del servizio ATI per il sistema di produzione di Airbus”.

La flotta Beluga è stata costruita per la rete europea, i cui tratti durano circa quattro ore al massimo. Per le missioni a lungo raggio di AiBT, tuttavia, i suoi equipaggi dovranno volare diverse “tappe” prima di raggiungere la loro destinazione. “Sarà qualcosa di nuovo per molti experienced long-haul aircrew, che sono abituati a volare dall’Europa a Singapore, in 13 ore dall’inizio alla fine. Mentre con il Beluga parliamo di quattro tappe distribuite su due giorni per arrivare lì”, spiega Olivier.

“I suoi piloti dovranno anche effettuare alcune missioni a 20.000 piedi a circa Mach 0,7, rispetto alla tipica altitudine di crociera di 35.000 piedi e alla velocità di Mach 0,8 dei normali cargo. La ragione di ciò è che alcuni payload, in particolare gli elicotteri, non sono generalmente certificati per l’esposizione ad altitudini superiori a 20.000 piedi – un vincolo che deve essere mantenuto mentre vengono trasportati nella stiva non pressurizzata del Beluga. Al contrario, quando trasporta un payload come un satellite spaziale, il Beluga navigherà più in alto, poiché i veicoli spaziali sono costruiti per operare nel vuoto dello spazio”, conclude Airbus.

Riassumendo, Olivier afferma: “Il nostro obiettivo è avere una flotta di cinque Beluga operativi in tutto il mondo. Raggiungere questo obiettivo sarà il culmine di diversi anni di duro lavoro. Non vedo l’ora che arrivi questo giorno e il pensiero dei mitici Beluga di Airbus che sorvolano i continenti del mondo mi riempie di trepidante attesa. Il mercato è qui, faremo del nostro meglio per raggiungere questo obiettivo”.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)