News Brevi – 08.01.2024

SAS: 1,6 MILIONI DI PASSEGGERI A DICEMBRE 2023 – A dicembre hanno viaggiato con SAS 1,6 milioni di passeggeri, il 6% in più rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. La capacità di SAS è aumentata di quasi il 12% e gli RPK del 14%, rispetto a dicembre 2022. Il load factor per dicembre è stato del 73%. “A dicembre hanno viaggiato con SAS 1,6 milioni di passeggeri, il che rappresenta un aumento del volume dei passeggeri del 6% rispetto allo scorso anno. A dicembre, lo Skellefteå City Airport è diventato il primo aeroporto individuale in Svezia ad aderire al SAS Corporate Sustainability program, speriamo che questa partnership ispiri altre aziende a unirsi e a prendere parte al viaggio per trasformare l’aviazione per le generazioni a venire. SAS sta inoltre ampliando la propria offerta di voli e aumentando la capacità nel summer traffic program. Quest’estate SAS volerà verso oltre 130 destinazioni in più di 40 paesi, con frequenze aggiuntive verso destinazioni popolari in Europa, Nord America e Asia e nove nuove destinazioni in Europa”, afferma Anko van der Werff, Presidente e CEO di SAS.

GE AEROSPACE SARA’ PRESENTE AL SURFACE NAVY NATIONAL SYMPOSIUM – Marine Engines & Systems di GE Aerospace, produttore leader a livello mondiale di aeroderivative marine propulsion systems per l’U.S. Navy e altre 38 marine in tutto il mondo, sarà presente al Surface Navy Association’s 36th National Symposium a Crystal City, Virginia, dall’8 al 10 gennaio 2024, presso lo stand 220A. In linea con il tema del simposio di quest’anno “The Fight, The Force, The Future”, il Marine Engines & Systems group presenterà la LM2500 family di marine gas turbine engines in una varietà di propulsion system arrangements, tra cui hybrid electric drive (HED) e integrated full electric propulsion (IFEP). Queste comprovate soluzioni di propulsione sono pronte a fornire la potenza necessaria per la prossima generazione di navi della Marina. “Siamo profondamente impegnati a portare avanti la storia di ingegnosità e innata curiosità di GE Aerospace per soddisfare le esigenze in evoluzione delle flotte navali globali”, ha affermato Mark Musheno, Vice President, Sales & Marketing for Marine Engines & Systems, GE Aerospace. Il team Marine Engines & Systems sarà affiancato alla fiera dal marine team di GE Power, che presto entrerà a far parte di una public company posizionata per guidare la transizione energetica, denominata GE Vernova. Nel 2024 GE sarà ufficialmente separata in tre industry-leading, global public companies focalizzate sugli importanti settori in crescita aviation, healthcare and energy. GE sarà una standalone company denominata GE Aerospace, che includerà il marine gas turbine engines portfolio. “Continueremo a investire e a concentrarci sul prodotto LM2500, portando avanti l’eredità di innovazione e impegno costante per la sicurezza, la qualità e la fiducia”, ha aggiunto Musheno. GE Aerospace è un fornitore leader a livello mondiale di jet engines, components and systems for commercial and military aircraft, aeroderivative marine propulsion systems, con sede a Cincinnati, Ohio.

IBERIA: AGGIORNAMENTO SULL’ULTIMO GIORNO DI SCIOPERO – Iberia ha fornito un aggiornamento riguardo l’ultimo giorno di sciopero alle 13:30. “La puntualità è attualmente pari all’81% e la regolarità al 100%. Iberia Group ha programmato per oggi 509 voli e ne ha già operati 256”. Juan Cierco, Iberia’s corporate director, ha sottolineato: “La puntualità è stata superiore all’80% in tutti i giorni di sciopero e lo sciopero non ha raggiunto il 20% in nessuno dei giorni e non è stato cancellato nessun volo, eccetto quelli cancellati come misura preventiva”. Cierco ha aggiunto: “Nelle ultime ore, i problemi con i bagagli sono continuati in tre dei ventinove aeroporti in cui Iberia Airport Services fornisce servizi di movimentazione: Barcellona, Bilbao e Gran Canaria. Stiamo lavorando duramente per garantire che questi bagagli raggiungano le loro destinazioni e i loro proprietari il più presto possibile. Ma sono cifre da contestualizzare: negli ultimi quattro giorni, Iberia ha trasportato più di 140.000 bagagli”. “Iberia si scusa ancora una volta per i disagi causati dallo sciopero indetto dai sindacati e ringrazia tutti i suoi clienti, sia passeggeri che compagnie aeree servite da Iberia Airport Services, per la loro comprensione e pazienza”, conclude Iberia.

DELTA E SPOTIFY LANCIANO “THE PASSPORT SESSIONS” – Delta e Spotify collaborano per pubblicare una nuova docuserie, intitolata “The Passport Sessions”. “La nuova serie riunisce cantautori, produttori e artisti provenienti da “città gemelle” – città di tutto il mondo che condividono identità culturali simili – per creare nuova musica esplorando l’influenza e l’impatto che la musica ha sulle diverse culture di tutto il mondo. Disponibile oggi esclusivamente sull’intrattenimento di bordo leader del settore di Delta, la continua collaborazione con Spotify segna un altro passo nel viaggio della compagnia aerea per rendere il tempo trascorso a bordo ancora più piacevole”, afferma Delta. “La serie ‘The Passport Sessions’ va oltre la semplice presentazione di musica”, ha affermato Alicia Tillman, Chief Marketing Officer, Delta. “È una celebrazione armoniosa, letteralmente, dell’impegno di Delta nel connettere le persone ai luoghi, alle passioni e al proprio potenziale. Stiamo intrecciando i tessuti culturali di destinazioni come Miami e Medellín nell’essenza stessa della nostra esperienza di volo. È l’incarnazione della magia che può accadere quando due amati brand collaborano per vivere i loro valori condivisi in modi nuovi e interessanti”.