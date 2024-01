Emirates celebra 20 anni di servizio in Ghana. “Dal volo inaugurale nel gennaio 2004 al Kotoka International Airport utilizzando un aereo A330-200, Emirates è diventata un partner di trasporto fidato che collega il Ghana al mondo e contribuisce alla sua vivace economia e alla comunità.

Iniziando con tre voli settimanali nel 2004, Emirates ora opera un servizio giornaliero non-stop tra Accra e Dubai. Negli ultimi 20 anni Emirates ha trasportato oltre 2 milioni di passeggeri tra Accra e Dubai e la sua vasta rete, facilitando il turismo e i viaggiatori d’affari. La compagnia aerea ha operato quasi 13.000 voli di andata e ritorno, percorrendo 80,71 milioni di chilometri nello stesso periodo. Nel 2018 la compagnia aerea ha dimostrato il proprio impegno con uno speciale volo con A380 per il lancio del Terminal 3 in Ghana.

Emirates, attraverso il suo hub di Dubai, offre comodi collegamenti verso oltre 140 destinazioni passeggeri e cargo in sei continenti. L’efficiente flotta della compagnia aerea composta da 249 aerei passeggeri garantisce comfort e servizio pluripremiati, inclusa una disposizione a tre classi sul Boeing 777-300ER da Accra.

Alcune delle destinazioni in uscita più popolari per Accra includono punti a Londra e in Cina insieme a città come Canada, Delhi, Sydney, Singapore e Istanbul. I principali mercati di rifornimento per Accra includono viaggiatori provenienti da luoghi simili oltre a Melbourne, Perth e la Corea del Sud”.

“I passeggeri di Emirates possono vivere la migliore esperienza in volo, inclusi pasti di ispirazione regionale e una vasta selezione di intrattenimento dal suo sistema Ice, con oltre 6.500 canali di contenuti di intrattenimento globale attentamente curati con film, programmi TV, musica, podcast, giochi e audiolibri.

I Premium class passengers e membri Skywards selezionati possono usufruire dei chauffeur drive services prima del volo in Ghana. A Dubai, il complimentary Chauffeur Drive service da e per l’aeroporto è disponibile per i clienti di classe premium, che possono anche rilassarsi o mettersi in pari con il lavoro in una delle sue lounge presso il Dubai International airport.

La compagnia aerea è stata anche un facilitatore del commercio tra il Ghana e il mondo, sostenendo le industrie e le imprese locali. Con la sua vasta rete cargo e strutture all’avanguardia, Emirates SkyCargo ha svolto un ruolo cruciale nel commercio globale, consentendo il trasporto senza interruzioni di merci, promuovendo le rotte commerciali e stimolando lo sviluppo economico nei paesi in cui opera. I voli Emirates hanno trasportato oltre 51.000 tonnellate di merci dal Ghana.

Il contributo della compagnia aerea va oltre l’economia, come riconosciuto dal Presidential Honour for Distinguished Service nel 2023, per i suoi sforzi durante la pandemia COVID-19. Emirates SkyCargo ha trasportato e distribuito 62 tonnellate di dosi di vaccini Covid-19 in Ghana durante la pandemia.

Emirates ha inoltre sostenuto il trasporto di attrezzature donate dalla Jack Ma Foundation cinese al governo del Ghana e ha operato 12 voli di rimpatrio da Dubai ad Accra, riportando oltre 3.000 cittadini ghanesi, residenti e altre persone che cercavano di tornare nel paese da tutto il mondo”, prosegue Emirates.

“Il Ghana occupa un posto significativo nella storia africana di Emirates e la compagnia è molto orgogliosa del viaggio condiviso degli ultimi due decenni. Che si tratti di facilitare il commercio, connettere le famiglie, mostrare la cucina ghanese o dare potere alle imprese locali, Emirates è stato un convinto sostenitore e partner del successo del Ghana“, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)