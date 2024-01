dnata: Airport Handling avvierà le operazioni presso l’aeroporto di Roma Fiumicino (FCO)

Airport Handling, società controllata a maggioranza da dnata, leader mondiale nei servizi di viaggio e aeroportuali, ha ottenuto da Aeroporti di Roma la licenza settennale per la fornitura di servizi di assistenza a terra presso l’aeroporto di Roma Fiumicino (FCO). L’azienda prevede di avviare le operazioni nello scalo della capitale a partire dal secondo trimestre del 2024.

“Airport Handling fornirà alle compagnie aeree operanti presso l’aeroporto di Roma Fiumicino servizi di assistenza ai passeggeri e alle operazioni di rampa con attenzione alla safety e alla qualità e investirà oltre 20 milioni di euro nell’acquisto di nuove attrezzature di rampa (GSE), tra cui veicoli elettrici all’avanguardia. Inoltre, ha assunto un management team esperto che ben conosce le esigenze del mercato locale. Per sfruttare al meglio l’opportunità rappresentata dall’entrata su Fiumicino, Airport Handling ambisce a impiegare su tale scalo oltre 1.800 addetti.

L’espansione su Roma rafforza ulteriormente la posizione di Airport Handling quale fornitore leader di servizi aeroportuali in Italia. Già partner di fiducia di oltre 60 compagnie aeree, la società gestisce oltre 22 milioni di passeggeri e 82.000 voli all’anno nei due aeroporti milanesi di Malpensa (MXP) e Linate (LIN)“, afferma il comunicato di dnata.

“Siamo orgogliosi di aver ottenuto la licenza per operare in un altro importante aeroporto italiano a seguito di una procedura di gara altamente competitiva. L’espansione a Roma Fiumicino è un traguardo significativo in linea con la nostra strategia di crescita e conferma il nostro impegno a migliorare costantemente le nostre operazioni”, ha dichiarato Alberto Morosi, CEO di Airport Handling.

“Non vediamo l’ora di lavorare con l’aeroporto per offrire servizi di alta qualità alle compagnie aeree nostre clienti e ai loro passeggeri che viaggiano su Roma o transitano da questo scalo. Ringrazio i nostri partner per la loro continua fiducia nel nostro operato e il nostro personale per il duro lavoro e la dedizione”, prosegue Morosi.

“L’azionista di maggioranza di Airport Handling è dnata, un operatore globale nel settore dei servizi aeroportuali combinati, che opera in oltre 120 aeroporti in tutto il mondo. Oltre alle attività di assistenza a terra, dnata fornisce anche servizi di catering e vendita al dettaglio in tutti i principali aeroporti italiani, tra cui Roma Fiumicino.

Al servizio di oltre 300 compagnie aeree, nell’anno finanziario 2022-23, dnata ha gestito più di 710.000 aeromobili, movimentato oltre 2,7 milioni di tonnellate di merci e preparato 111,4 milioni di pasti”, conclude il comunicato.

