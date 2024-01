L’A380 di Emirates ritorna a Vienna

Emirates informa: “Emirates accoglie il nuovo anno in Austria con grandi novità: dal 21 febbraio fino alla fine del winter flight schedule (30 marzo 2024), i voli EK127 ed EK128 attualmente operati da un Boeing 777-300ER verranno aggiornati a un A380 a tre classi, aumentando la capacità e aggiungendo più opzioni per i viaggiatori da e per Vienna.

Il volo Emirates EK127 parte da Dubai alle 08:55 e arriva nella capitale austriaca alle 12:25. Il volo di ritorno, EK128, parte da Vienna alle 15:10 e arriva a Dubai alle 23:40. Tutti gli orari sono locali.

I passeggeri Emirates in viaggio da Vienna potranno godere ancora una volta dell’esperienza unica offerta dall’aereo passeggeri più grande del mondo, comprese le First Class suites e la shower spa, l’onboard lounge suite e, naturalmente, la migliore cucina internazionale e di ispirazione regionale. Il pluripremiato sistema di intrattenimento a bordo ice offre fino a 6.500 canali di intrattenimento on-demand”.

Elisabeth Zauner, Country Manager Emirates Austria, è entusiasta del ritorno dell’A380 di Emirates a Vienna: “L’impiego del nostro A380 fino alla fine dell’orario invernale è per noi una grande pietra miliare, che sottolinea l’importanza di Vienna come destinazione e come punto di partenza. Ci auguriamo naturalmente che la nostra ammiraglia ritorni definitivamente in futuro”.

“L’A380 di Emirates manca da Vienna dall’agosto 2022. Con questo cambiamento nell’orario dei voli invernali, espressione della pianificazione della flotta dinamica e orientata alla domanda della compagnia aerea, Emirates sarà ora l’unica compagnia aerea a servire l’aeroporto di Vienna con l’A380. I voli serali EK126 ed EK125 continueranno ad essere operati come di consueto con un B777-300 ER.

Per garantire uno standard di comfort particolarmente elevato ai passeggeri, l’A380 di Emirates offre 14 posti in First Class, 76 in Business Class e 429 posti in Economy Class sulla rotta Vienna-Dubai. Con l’utilizzo dell’A380 è possibile trasportare quasi il 40% di passeggeri in più, il che sottolinea l’importanza di Vienna come sede e la domanda di viaggi a lungo raggio via Dubai. La freight capacity sulla rotta Vienna-Dubai non aumenterà a causa del cambio del tipo di aeromobile.

Emirates è il più grande operatore di aerei A380 al mondo con 116 aerei attualmente nella sua flotta. Quasi 90 A380 sono attualmente in servizio sulla rete globale di Emirates, comprese le popolari destinazioni Bangkok, Mauritius, Denpasar/Bali e Sydney”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)