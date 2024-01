EVA Air ordina 18 A350-1000 e 15 A321neo

EVA Air ha finalizzato un ordine fermo con Airbus per l’acquisto di 18 long-range A350-1000 e 15 single-aisle A321neo. “Ciò vede la compagnia aerea diventare l’ultimo vettore globale a selezionare l’A350-1000 per le sue future esigenze di lungo raggio. Inoltre, l’aeromobile A321neo porterà nuovi livelli di efficienza per la rete regionale del vettore”, afferma Airbus.

Clay Sun, Presidente di EVA Air, ha dichiarato: “Abbiamo selezionato gli aerei Airbus dopo un’approfondita valutazione dei vari modelli in ciascun segmento di mercato. In entrambe le categorie di dimensioni abbiamo selezionato i modelli più moderni ed efficienti nei consumi, che offrono i massimi livelli di comfort per i passeggeri. Gli aerei apportano inoltre riduzioni significative delle emissioni di carbonio, in linea con gli obiettivi di sostenibilità della nostra compagnia. Per le operazioni a lungo raggio l’A350-1000 stabilisce nuovi standard nella sua classe e ci consentirà di offrire ai nostri passeggeri la migliore esperienza di volo possibile”.

Benoît de Saint-Exupéry, Airbus EVP Sales, Commercial Aircraft, ha dichiarato: “Questo ordine segna una nuova fase nel nostro rapporto con EVA Air e ringraziamo la compagnia aerea per la sua fiducia in Airbus. Nel mercato a lungo raggio si tratta di un altro importante riconoscimento per l’A350-1000 come sostituto naturale degli aerei della generazione precedente nella larger widebody size category. L’A350 sta stabilendo nuovi standard a tutti i livelli in termini di range, payload, fuel efficiency e comfort dei passeggeri, fornendo allo stesso tempo un contributo immediato alla riduzione delle emissioni di carbonio.

Ringraziamo anche EVA per aver riaffermato il suo impegno nei confronti della Airbus single aisle family di ultima generazione con il suo primo acquisto diretto dell’A321neo e non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con la compagnia aerea mentre si prepara per la sua nuova flotta Airbus”.

“In qualità di leader del settore nel lungo raggio, l’A350 è disponibile in due dimensioni, con l’A350-900 che tipicamente può ospitare fino a 350 passeggeri in una configurazione standard a tre classi e il più grande A350-1000 che può ospitare fino a 410 passeggeri.

Dotato di motori Rolls-Royce di ultima generazione, l’aereo può volare fino a 9.700 miglia nautiche/18.000 chilometri senza scalo, utilizzando il 25% in meno di carburante rispetto ai modelli della generazione precedente e con una riduzione simile delle emissioni di carbonio. Per i passeggeri, l’A350 offre i massimi livelli di comfort a bordo con la cabina più silenziosa, nuovi sistemi di illuminazione e la più recente connettività a bordo. La ridotta pressione in cabina garantisce inoltre che i passeggeri arrivino in condizioni migliori.

La A350 Family ha ottenuto più di 1.000 ordini fermi da 60 clienti in tutto il mondo, con più di 570 aeromobili attualmente nelle flotte di 39 operatori, che volano principalmente su rotte a lungo raggio”, prosegue Airbus.

“L’A321neo fa parte della A320neo Family, che incorpora le più recenti tecnologie tra cui motori di nuova generazione, Sharklets e cabin efficiency enablers, che insieme garantiscono un risparmio di carburante del 20%. Con oltre 5.600 ordini da parte di più di 100 clienti dal suo lancio nel 2016, l’A321neo ha conquistato circa il 65% del mercato”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)