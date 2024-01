American Airlines consegue performance leader del settore durante il periodo delle vacanze invernali

American Airlines ha conseguito un’altra forte performance operativa per i suoi passeggeri durante il periodo delle vacanze invernali, cancellando il minor numero di voli tra i principali vettori e operando un numero significativamente maggiore di voli in orario rispetto al periodo delle vacanze dello scorso anno. “American è stata in grado di ottenere questa performance significativa nonostante le condizioni meteorologiche avverse in molte aree del paese e un volume significativo di operazioni non previste, che non dipendono dalle compagnie aeree, che hanno comportato un aumento dei ritardi del controllo del traffico aereo”, afferma American Airlines.

“Quando i passeggeri acquistano un biglietto con American contano su di noi per operazioni sicure e affidabili e sono orgoglioso di dire che, grazie al duro lavoro dei membri del nostro team, abbiamo mantenuto questo impegno, nonostante le difficoltà del periodo, tra cui le difficili condizioni meteorologiche e l’aumento della congestione del controllo del traffico aereo”, ha dichiarato David Seymour, Chief Operating Officer di American. “Apprezziamo la collaborazione dei nostri partner federali – la Federal Aviation Administration (FAA), la Transportation Security Administration (TSA) e la U.S. Customs and Border Protection (CBP) – per il loro ruolo fondamentale nel rendere un successo i viaggi in questo periodo festivo”.

“I punti salienti dell’operativo di American per le vacanze invernali (fino al 1° gennaio)

American ha accolto quasi 7,8 milioni di passeggeri su oltre 71.000 voli dal 20 dicembre. Il periodo si è concluso l’8 gennaio.

Al 3 gennaio, American ha preceduto i suoi principali concorrenti nel fattore di completamento, cancellando il minor numero di voli. American non ha cancellato un solo volo mainline nei primi sei giorni di questo periodo festivo (con nove giorni totali senza cancellazioni mainline). Solo 16 voli mainline sono stati cancellati in questo periodo di vacanza.

Le prestazioni di American in termini di puntualità di partenze e arrivi sono migliorate di circa il 15% rispetto al periodo festivo del 2022.

I continui investimenti e l’attenzione di American nella gestione dei bagagli in tutto il network stanno dando i loro frutti, con la metrica chiave che misura la performance della gestione dei bagagli migliorata del 66% rispetto al periodo festivo dello scorso anno”, conclude American Airlines.

(Ufficio Stampa American Airlines – Photo Credits: American Airlines)