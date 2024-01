News Brevi – 09.01.2024

SABRE E IAG ESTENDONO LA PARTNERSHIP CON UN ACCORDO DI DISTRIBUZIONE PLURIENNALE – Sabre Corporation, fornitore leader di software e tecnologia per il settore dei viaggi a livello mondiale, ha stipulato un accordo di distribuzione pluriennale con International Airlines Group (IAG) che amplierà la loro partnership esistente e promuoverà ulteriormente le moderne pratiche di vendita al dettaglio dei viaggi. L’accordo consentirà ai travel buyer e alle agenzie di viaggio collegate a Sabre di vendere contenuti EDIFACT tradizionali, oltre ad avere un accesso competitivo alle offerte NDC di British Airways, Iberia, Aer Lingus e Vueling – compresi i Punti di Prezzo Aggiuntivo e gli accessori – attraverso il marketplace di viaggi Sabre a livello globale. Questi contenuti migliorati offriranno alle agenzie di viaggio una gamma più ampia di opzioni da confrontare e acquistare, mentre i viaggiatori beneficeranno di un’esperienza migliorata con più scelta e trasparenza. Sabre e le compagnie aeree di IAG stanno lavorando a stretto contatto e comunicheranno l’introduzione dei contenuti NDC alle agenzie di viaggio collegate a Sabre, vettore per vettore. L’accordo tra Sabre e IAG sottolinea il passaggio del settore verso una moderna vendita al dettaglio di viaggi, in cui le compagnie aeree possono differenziare le loro offerte e fornire esperienze più personalizzate ai viaggiatori. Sia Sabre che IAG si impegnano a far progredire lo standard NDC come componente chiave dell’evoluzione del settore verso una moderna vendita al dettaglio delle compagnie aeree, abilitata da offerte e ordini. Colm Lacy, Chief Commercial Officer di British Airways, ha dichiarato: “Siamo in viaggio verso una BA migliore e continuiamo ad investire in tutta l’azienda nell’ambito di questo impegno. Non solo stiamo migliorando l’esperienza dei clienti che volano con noi, ma anche il modo in cui lavoriamo con i nostri preziosi partner agenti di viaggio e travel buyer. Siamo consapevoli di quanto sia preziosa la vendita al dettaglio per loro, e la partnership di IAG con Sabre ci permette di rendere disponibile un’ampia gamma di offerte interessanti in tutto il mondo”. “Siamo molto entusiasti di ciò che ci aspetta. Il settore dei viaggi sta entrando in una nuova era di vendita al dettaglio personalizzata che porterà esperienze migliori per i viaggiatori e nuove opportunità di guadagno per le compagnie aeree e le agenzie di viaggio”, ha dichiarato Roshan Mendis, Chief Commercial Officer di Sabre Travel Solutions. “È fantastico lavorare con un partner forte e lungimirante come IAG, che si impegna come noi a far progredire il settore”.

AIR CANADA: FORTE PERFORMANCE OPERATIVA NEL PERIODO DELLE VACANZE DI FINE ANNO – Air Canada ha riportato oggi una forte performance operativa per il periodo di viaggio delle vacanze di fine anno, durante il quale quasi 2,6 milioni di clienti sono stati trasportati in sicurezza. La compagnia aerea ha ottenuto alcuni dei migliori risultati operativi degli ultimi dieci anni, incluso il completamento del 98% degli scheduled flights, con una puntualità del 70%. “Ringraziamo i nostri clienti per aver affidato i loro viaggi ad Air Canada e sono orgoglioso che abbiamo mantenuto la nostra promessa di trasportarli in modo sicuro e conveniente. Durante le vacanze abbiamo trasportato circa 2,6 milioni di clienti su più di 20.000 voli, con puntualità del 70%. Il nostro successo è stato il risultato di estesi preparativi anticipati e del duro lavoro del nostro personale, aiutato da un clima invernale moderato. Con una chiara attenzione ai nostri clienti e al miglioramento della stabilità e della resilienza delle nostre operazioni, abbiamo implementato un gamma di iniziative per garantire il continuo miglioramento delle nostre performance operative nel 2024 e oltre”, ha affermato Craig Landry, Executive Vice President and Chief Operations Officer at Air Canada. “Circa 2,6 milioni di clienti hanno volato con Air Canada, circa il 10% in più rispetto allo stesso periodo del 2022. La puntualità (OTP), misurata secondo lo standard del settore, ovvero l’arrivo entro 15 minuti dall’orario previsto, è stata del 70%. Si tratta di un aumento notevole rispetto al 40% del 2022, quando il rigido clima invernale ha interrotto i viaggi, e ben al di sopra dell’ultimo periodo di vacanze pre-pandemia nel 2019, quando l’OTP era del 54%. Air Canada è impegnata nel miglioramento operativo, come dimostrato da un miglioramento di 19,1 punti percentuali dell’OTP nella seconda metà del 2023”, conclude Air Canada.

IBERIA: 100% DI REGOLARITA’ ALLA FINE DELL’ULTIMO GIORNO DI SCIOPERO – Iberia ha fornito un ulteriore aggiornamento alle 18:30 di ieri riguardo lo sciopero. “Il tasso di puntualità è attualmente dell’80% e il tasso di regolarità è del 100%. In altre parole, è stato operato il 100% dei voli di linea. I problemi con i bagagli negli aeroporti di Barcellona, Bilbao e Gran Canaria, tre dei ventinove aeroporti in cui Iberia fornisce servizi di movimentazione, si sono attenuati nel corso della giornata. I bagagli sono in fase di regolarizzazione e preparazione per essere spediti ai clienti nel più breve tempo possibile. Domani (Ndr: oggi) si terrà un incontro con i sindacati per riprendere il dialogo. Iberia si scusa ancora una volta per i disagi causati dallo sciopero indetto dai sindacati e ringrazia tutti i suoi clienti, sia passeggeri che compagnie aeree servite da Iberia Airport Services, per la loro comprensione e pazienza”, afferma Iberia.

IL PROGRAMMA AADVANTAGE® DI AMERICAN CONTINUERA’ A MIGLIORARE NEL 2024 – American informa: “Il programma AAdvantage® è il più grande programma fedeltà al mondo che offre ai membri l’accesso a esperienze senza precedenti, con più modi per guadagnare e utilizzare miglia e più premi e vantaggi di status”. “Non c’è mai stato un momento migliore per diventare membro del pluripremiato programma AAdvantage. American ha creato un programma di premi di viaggio che è semplice e gratificante per tutti”, ha affermato Scott Chandler, Senior Vice President of Loyalty and Revenue Management, American. “Abbiamo un obiettivo in mente: offrire il best loyalty rewards program, senza eguali. Ciò significa offrire un vero valore ai nostri membri attraverso i premi e le migliori esperienze basate sul loro impegno nel programma”. “Durante tutto il nuovo anno, a partire dal 1 marzo 2024, American Airlines continuerà a migliorare il programma in modo che la fedeltà con American vada ancora oltre per i membri AAdvantage®. Visitare aa.com/programchanges per saperne di più”, conclude American.

NUOVA NOMINA PER GULFSTREAM AEROSPACE – Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato che Amy Ariano è stata promossa senior vice president, chief people officer. Ariano è entrata in Gulfstream nel 2015 come vice president of human resources. “Sotto la guida di Amy, abbiamo trasformato la Gulfstream’s human resources function migliorando l’esperienza sul posto di lavoro per i nostri dipendenti che, a sua volta, garantisce che il nostro personale superi le aspettative dei nostri clienti”, ha affermato Mark Burns, presidente di Gulfstream. “In questo nuovo ruolo nel senior leadership team, l’attenzione di Amy sull’impegno, sullo sviluppo e sulla crescita professionale continuerà ad aiutarci a realizzare la visione di Gulfstream per il futuro e a contribuire al nostro continuo successo complessivo”. Ariano ha conseguito la laurea in sociologia presso l’Università del Michigan a Flint e un master in formazione e sviluppo organizzativo presso l’Università di Oakland a Rochester, Michigan.

AMERICAN AIRLINES: NUOVO ACCORDO PER I CUSTOMER SERVICE TEAM MEMBERS – I quasi 15.000 Customer Service team members di American in airports, Premium Guest Services and Reservations, rappresentati da CWA-IBT, hanno ratificato un nuovo accordo quinquennale con la compagnia. Il nuovo contratto include miglioramenti significativi nella retribuzione, nei benefici e nelle disposizioni sulla qualità della vita, importanti per il team American. “Siamo lieti di raggiungere un nuovo accordo con CWA-IBT che garantisce che i nostri Customer Service team members siano ben pagati e forniscano i miglioramenti che contano di più per il nostro team”, ha affermato Robert Isom, CEO di American. “Sono grato sia alla compagnia che ai team negoziali CWA-IBT che hanno mantenuto questo impegno condiviso di prendersi cura del nostro team. I membri del nostro Customer Service team fanno di tutto per prendersi cura dei nostri clienti ogni giorno e questo è un contratto che si sono guadagnati”.

RAYTHEON COMPLETA LA TECHNICAL REVIEW DEL PROTOTIPO DELL’U.S. NAVY’S HALO MISSILE – Raytheon, un’azienda RTX, ha completato con successo una revisione tecnica e un prototype fit-check nella phase one dell’U.S. Navy’s Hypersonic Air Launched Offensive Anti-Surface (HALO) program. HALO è un carrier-based high-speed missile che consentirà alla Marina di operare e controllare contested battlespaces in anti-access/area denial environments e supporterà la loro long-range fires strategy. “Questo è un passo fondamentale nella messa in campo del primo anti-ship hypersonic missile della Marina”, afferma Colin Whelan, president of Advanced Technology at Raytheon. “Stiamo sfruttando la nostra esperienza nell’ipersonico per fornire un sistema semplice e maturo, progettato digitalmente al ritmo di cui la Marina ha bisogno”. I concetti e i modelli di progettazione digitale e fisica del prototipo HALO di Raytheon sono stati creati nel giro di pochi mesi utilizzando tecniche di ingegneria digitale e basata su modelli. Questo approccio sta accelerando lo sviluppo del missile HALO. In autunno si è svolto con successo un fit check su un F/A-18, assicurando che il prototipo sia compatibile con l’aereo Super Hornet della Marina e con le attrezzature di supporto esistenti. Raytheon si è aggiudicata un phase one HALO contract nel marzo 2023. Il lavoro su questo programma è in fase di completamento a Tucson, Arizona.