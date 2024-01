Dassault Aviation: entra in vigore la final tranche di 18 Rafale per l’Indonesia

Dassault Aviation informa: “Oggi è entrata in vigore la tranche finale di 18 Rafale per l’Indonesia. Segue l’entrata in vigore, nel settembre 2022 e nell’agosto 2023, della prima e della seconda tranche di 6 e 18 Rafale, completando così il numero di aeromobili ordinati per l’Indonesia nell’ambito del contratto firmato nel febbraio 2022 per l’acquisizione di 42 Rafale“.

“Nella scelta del Rafale, l’Indonesia ha optato per uno strumento unico di sovranità e indipendenza operativa che aiuterà a consolidare il suo ruolo di grande potenza regionale. Questa scelta consolida anche ambiziose collaborazioni industriali e accademiche. Siamo pienamente impegnati a rendere questa partnership un successo, con una visione decisamente a lungo termine”, ha affermato Eric Trappier, Presidente e CEO di Dassault Aviation.

(Ufficio Stampa Dassault Aviation)