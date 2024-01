News Brevi – 10.01.2024

RYANAIR LANCIA UNA PROMOZIONE FLASH CON IL 30% DI SCONTO – Ryanair ha annunciato oggi (10 gennaio) la sua più grande promozione flash dell’anno con uno sconto del 30% per un periodo di tempo limitato. “Queste tariffe basse sono disponibili per viaggi da gennaio ad aprile, con un mix di entusiasmanti opzioni per il tempo libero e city break per soddisfare tutti i piani di viaggio. C’è una scelta davvero ampia grazie al network leader del settore di Ryanair, che comprende oltre 230 destinazioni entusiasmanti. La più grande promozione flash dell’anno di Ryanair è disponibile per la prenotazione ora su Ryanair.com”, informa Ryanair. Il Country Manager di Ryanair per l’Italia e il Mediterraneo Orientale, Mauro Bolla, ha dichiarato: “Con gennaio che volge rapidamente al termine, stiamo tutti sentendo la fatica post-natalizia. Ma non temete, non lasceremo che questo vi impedisca di pianificare la prossima avventura di viaggio in una delle nostre oltre 230 entusiasmanti destinazioni in tutta Europa, con il lancio della più grande promozione flash dell’anno di Ryanair, che offre un incredibile sconto del 30% su oltre 1 milione di posti Ryanair. Non c’è modo migliore per iniziare l’anno che prenotare un viaggio con la famiglia o con gli amici: che si tratti di esplorare una nuova città, fare il pieno di adrenalina sulle piste da sci innevate o semplicemente rilassarsi mentre si prende il sole di fine inverno: Ryanair ha una destinazione per tutti! Questa incredibile promozione è ora disponibile su Ryanair.com, ma con posti limitati, assicuratevi di prenotare velocemente”.

DELTA GARANTISCE AFFIDABILITA’ DURANTE LE VACANZE INVERNALI – Delta informa: “Delta ha offerto una stagione di vacanze invernali sicura e affidabile a milioni di clienti, chiudendo il 2023 con numerosi giorni senza cancellazioni e ottenendo lo stesso risultato nell’inizio del 2024. Il numero totale di clienti della compagnia aerea era in linea con le sue proiezioni di quasi 9 milioni di passeggeri dal 21 dicembre al 7 gennaio. La cultura dell’eccellenza di Delta è stata in mostra per tutto il mese, con la compagnia aerea che ha registrato sette “brand days” a dicembre – giorni in cui non ci sono state cancellazioni sui Delta mainline and connection flights. Ci sono stati altri 15 giorni in cui non ci state zero mainline cancellations”. “A pochi giorni dall’inizio del nuovo anno, prima ancora che la stagione delle vacanze invernali si fosse ufficialmente conclusa, Delta ha vinto il Cirium Platinum Award per il terzo anno consecutivo. Questo premio riconosce le compagnie aeree che mostrano performance esemplari in termini di puntualità durante lo svolgimento di operazioni complesse e limitando l’impatto dei disagi sui propri clienti. Oltre a vincere il Cirium Platinum Award, Delta è in cima alla classifica most on-time airline in North America. Nel 2023 Cirium ha tracciato 1.635.486 voli Delta, l’84,72% dei quali è arrivato in orario, in aumento rispetto all’83,63% dell’anno precedente. La puntualità di Delta ha superato di gran lunga i North American industry benchmarks. Degli oltre 8 milioni di voli tracciati da Cirium nel 2023, il 74,45% è arrivato in orario. Secondo Cirium, la percentuale di arrivi puntuali di Delta è stata del 2,47% superiore rispetto al suo North American competitor più vicino”, conclude Delta.

CAMBIO AL COMANDO DEL DISTACCAMENTO AEROPORTUALE DI ALGHERO DELL’AERONAUTICA MILITARE – Martedì 9 gennaio, presso il Distaccamento Aeroportuale di Alghero dell’Aeronautica Militare, si è svolta la cerimonia di passaggio di consegne tra il Colonnello Francesco Demontis, Comandante uscente, ed il Tenente Colonnello Alessandro Scabia, Comandante subentrante. L’evento è stato presieduto dal Comandante del Reparto Sperimentale e di Standardizzazione Tiro Aereo di Decimomannu (R.S.S.T.A.), Colonnello Federico Pellegrini. Alla cerimonia hanno partecipato autorità militari e civili, tra cui il Prefetto di Sassari, il Sindaco di Alghero e il Rettore dell’Università di Sassari, oltre al Gonfalone del Comune di Alghero e dai Labari delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma. Il comandante uscente, che lascia il servizio attivo, durante il suo discorso di commiato ha dichiarato: “Nell’impegno al comando sono sempre stato supportato da voi, personale del Distaccamento che, con la vostra professionalità e la continua dedizione al lavoro, non mi avete mai fatto sentire ‘l’uomo solo al comando’ di questo vi ringrazio: siamo stati e siete ancora una grande squadra”. Il comandante subentrante, dopo aver ringraziato le autorità sovraordinate per la sua designazione al comando del Distaccamento, ha detto: “E’ con orgoglio che affronto l’incarico conferitomi che mi vedrà impegnato, assieme al personale dipendente nel perseguire tutte le possibili iniziative tese al mantenimento delle capacità di supporto agli assetti della Forza Armata e della Difesa. Saremo in questo sicuramente agevolati dalla incantata bellezza di questo territorio e dal calore e dalla cordialità della sua popolazione”. Il Distaccamento Aeroportuale di Alghero, che dipende dal Reparto Sperimentale e di Standardizzazione Tiro Aereo nell’ambito del Comando Logistico, fornisce assistenza ai velivoli di passaggio dell’Aeronautica Militare, tra cui i velivoli della International Flight Training School durante gli out and back da Decimomannu e delle altre Forze Armate italiane ed internazionali. Ospita nel suo hangar, fornendogli assistenza, uno dei tre elicotteri del 118 Areus operanti in Sardegna. Inoltre fornisce attività di protezione sociale a favore degli appartenenti alle Forze Armate. Assicura il supporto logistico per lo svolgimento dei corsi di sopravvivenza in mare rivolti ai frequentatori dei Corsi Normali dell’Accademia Aeronautica e di familiarizzazione alla sopravvivenza in mare ai frequentatori della Scuola Militare Giulio Douhet (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ACCESSI PIÙ VELOCI E SICURI NEGLI AEROPORTI DI ROMA CON GLI EGATES MINSAIT – Imbarchi e controlli più rapidi e confortevoli, con le massime garanzie di sicurezza. Minsait (gruppo Indra) ha installato 15 varchi intelligenti nella galleria dei transiti all’Aeroporto internazionale di Roma-Fiumicino “Leonardo Da Vinci” e 11 “eGates” all’aeroporto “G.B. Pastine” di Ciampino migliorando la velocità dei controlli e l’esperienza di viaggio dei passeggeri e garantendo i massimi livelli di sicurezza nelle operazioni di controllo (leggi anche qui). Minsait è la prima azienda ad aver recepito e attuato la disposizione del Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza attivando la gestione della Carta di Identità Elettronica per l’accesso dei cittadini italiani agli Automated Border Control negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino. In questo modo, i viaggiatori italiani in transito dagli scali romani possono utilizzare i varchi elettronici, finora riservati ai soli passaporti, anche con la carta d’identità elettronica italiana, purché valida per l’espatrio ed emessa successivamente al 7 febbraio 2018. Dopo l’introduzione di questa importante novità presso l’aeroporto “G.B. Pastine” di Ciampino, anche nel principale scalo italiano, l’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino, è stata estesa la possibilità di utilizzo degli e-gates ai possessori di CIE. Questa innovazione rappresenta un ulteriore passo per semplificare l’esperienza del passeggero in aeroporto, garantendo controlli veloci e sicuri. Il software dei nuovi eGates sviluppato da Minsait effettua due tipi di controlli: sintattico per la verifica sull’originalità del passaporto e la veridicità dei dati, incrociata con il database del Ministero dell’Interno, e semantico attraverso dati biometrici, come il riconoscimento facciale o delle impronte digitali per i cittadini italiani, il tutto concepito con le massime garanzie di sicurezza. Gli eGates sono uno strumento sempre più diffuso nei principali scali aeroportuali internazionali. Questa tecnologia si inserisce nel quadro normativo stabilito dall’agenzia europea Frontex con lo scopo di controllare e gestire le frontiere esterne dell’Area Schengen e dell’Unione Europea.

VUELING: LE DESTINAZIONI ‘BLU’ PER COMBATTERE IL ‘BLUE MONDAY’ – Vueling informa: “Si chiama Blue Monday, il terzo lunedì di gennaio, ed è considerato il giorno più triste dell’anno. Arriva subito dopo la gioia e il raccoglimento delle festività natalizie, col conseguente ritorno alla routine quotidiana e agli impegni lavorativi, e per molti diventa quindi una giornata più pesante emotivamente da affrontare. Un ottimo modo per combatterlo è quello di dedicare del tempo a se stessi, magari approfittandone per una mini fuga rigenerante, per concentrarsi su nuovi stimoli e ricaricare le energie. Per questo, Vueling, parte del gruppo IAG, in questo Blue Monday propone di andare alla scoperta di cinque città blu, ribaltando in positivo il significato di questo colore: dalla pugliese Casamassima all’incanto di Porto con i suoi azulejos, dal villaggio dei Puffi di Júzcar in Spagna all’intramontabile Santorini, fino a Chefchaouen, la Perla Blu del Marocco, ecco le migliori destinazioni per dare un boost al proprio umore. Per raggiungere Casamassima, si può volare su Bari, collegata da Vueling con l’aeroporto di Barcellona da 3 voli settimanali a gennaio. Dall’Italia, Porto è raggiungibile grazie a Vueling in connessione con Barcellona, con 16 voli settimanali a gennaio. Per raggiungere Júzcar, si può volare su Malaga, raggiungibile grazie a Vueling da Fiumicino con 7 voli settimanali a gennaio. Dall’Italia, Santorini è raggiungibile grazie a Vueling in connessione con Barcellona in estate. Per raggiungere Chefchaouen, si può volare su Tangeri, raggiungibile grazie a Vueling in connessione con Barcellona con 6 voli settimanali a gennaio”.

NUOVI ORGANI DELL’ANSV – L’ANSV informa: “L’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) comunica che, in data 9 gennaio 2024, a seguito del completamento della procedura di nomina del Collegio, i nuovi organi di indirizzo politico-amministrativo risultano così costituiti: Presidente: Gen. D.A. Luca Valeriani. Collegio: Gen. D.A. Antonio Maurizio Agrusti, Dott. Costantino Fiorillo, Prof.ssa Avv. Anna Masutti”.

CIRRUS AIRCRAFT HA SUPPORTATO CON DIVERSE ORGANIZZAZIONI NEL 2023 – Cirrus Aircraft informa: “Nel 2023, siamo stati onorati di collaborare con diverse organizzazioni che si sono concentrate sugli investimenti nell’aviazione, nell’istruzione e nei giovani, nelle famiglie e nelle comunità locali che circondano i nostri campus nazionali”. “Un leader, sia esso un individuo o un’azienda, dà l’esempio”, ha affermato Zean Nielsen, Chief Executive Officer of Cirrus Aircraft. “Supportare le organizzazioni comunitarie è importante per noi e aiuta a gettare le basi per una forte comunità aeronautica per gli anni a venire”. Cirrus Aircraft ha supportato le seguenti organizzazioni nel 2023: Able Flight; Angel Flight; COPA Safety & Education Foundation; AOPA Air Safety Foundation; Grand Forks Center for Exploration; National Aviation Hall of Fame; Blackwoods Blizzard Tour ALS Ride; FIRST Robotics Competition; Leadership Duluth (Transportation Day); Family Freedom Center; Greater Washington Aviation Open; Knoxville Zoo (Annual Gala); Duluth Chamber of Commerce (Annual Dinner); Tennessee Aviation Hall of Fame; Duluth & St. Louis County at the Capitol.

GLASSDOOR NOMINA DELTA TRA I “BEST PLACE TO WORK” PER L’OTTAVO ANNO – Delta è stata classificata per l’ottavo anno nell’elenco “Best Places to Work” di Glassdoor, al 13° posto nell’elenco e come unica compagnia aerea. Le classifiche di Glassdoor si basano sul contributo dei dipendenti che forniscono volontariamente feedback anonimI sul loro lavoro quotidiano, sui benefici, sull’esperienza dei colloqui e sull’ambiente di lavoro, per determinare le 100 principali grandi aziende statunitensi. Le revisioni di Delta hanno contribuito a diversi fattori di alto livello sul posto di lavoro, tra cui punteggi elevati per diversità e inclusione, cultura e valori, opportunità di carriera. “In Delta ascolteremo sempre il nostro personale e investiamo in ogni aspetto della loro esperienza Delta per aiutarli a dare il meglio e offrire la migliore esperienza ai nostri clienti”, ha affermato Joanne Smith, Executive Vice President and Chief People Officer. “Siamo onorati di ricevere nuovamente questo riconoscimento. È una testimonianza della cultura che mette al primo posto le persone che abbiamo qui in Delta, basata sulla fiducia e sull’impegno reciproci”.

SAS: RISOLUZIONI DURANTE L’EXTRAORDINARY GENERAL MEETING DI SAS AB – SAS informa: “L’Extraordinary General Meeting di SAS AB (“SAS”) tenutosi il 10 gennaio 2024 ha deliberato, in conformità con le proposte del Board, di approvare che SAS assuma impegni unilaterali nei confronti rispettivamente del Kingdom of Denmark e del Kingdom of Sweden, per introdurre un cosiddetto “step-up mechanism” in relazione agli investimenti azionari degli Stati in SAS nel 2020. L’introduzione dello step-up mechanism è una condizione per la rinnovata approvazione da parte della European Commission degli aiuti di Stato forniti dagli stati nell’ambito della 2020 recapitalization di SAS. In conformità con l’approvazione del General Meeting, SAS intende assumere gli impegni l’11 gennaio 2024”.

EASYJET: RITORNANO I CORSI FEARLESS FLYER NEL REGNO UNITO – easyJet informa: “easyJet ripropone i suoi corsi Fearless Flyer in UK per l’inverno 2024, per aiutare i passeggeri a prendere il controllo e a superare le proprie paure. Con i corsi che inizieranno dal 27 gennaio e si svolgeranno a Manchester, Londra Luton, Bristol, Belfast e London Gatwick, i clienti potranno scegliere tra cinque aeroporti in tutto il Regno Unito per prenotare la loro esperienza. Dal 2012 quasi 12.000 fobici hanno preso il volo dopo aver completato con successo il corso Fearless Flyer, con un tasso di successo del programma che supera il 95%. Nel marzo 2023 easyJet ha celebrato il suo 150° traguardo del corso. Un numero limitato di posti sui percorsi è ora disponibile su fearlessflyer.easyjet.com“. Il Captain Chris Foster, Fearless Flyer Lead Pilot at easyJet, ha dichiarato: “Siamo lieti di rilanciare il nostro rinomato corso Fearless Flyer per il 2024 con corsi invernali ora disponibili per la prenotazione in tutto il Regno Unito. Il corso è adatto a chiunque voli nervosamente, sia che provi una leggera ansia o che non abbia mai volato prima e con un tasso di successo superiore al 95%, incoraggiamo chiunque desideri superare la propria paura a partecipare”.