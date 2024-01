Transavia France prende in consegna il suo primo Airbus A320neo

La compagnia aerea low cost francese Transavia France, parte di Air France-KLM Group, ha preso in consegna il suo primo Airbus A320neo (leggi anche qui), in leasing da Avolon, dal sito produttivo di Airbus a Tolosa. La compagnia aerea ha scelto l’opzione di Airbus che prevede che il volo di consegna a Parigi-Orly sia alimentato da un Sustainable Aviation Fuel blend.

“Il nuovo aereo dispone di 186 posti in un layout a classe unica. Selezionato per la sua eccezionale efficienza operativa, le emissioni ridotte e il comfort, l’A320neo sarà utilizzato da Transavia France sui suoi servizi sul domestic network e sugli European and Mediterranean markets.

L’introduzione del suo primo aeromobile A320neo segna l’inizio della transizione di Transavia France per diventare un all Airbus operator, con efficienti A320neo Family aircraft. Grazie al ridotto consumo di carburante e alle emissioni ridotte, l’A320neo svolgerà un ruolo chiave nel portare avanti gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’airline Group”, afferma Airbus.

“Incorporando motori CFM International LEAP-1A e Sharklets di nuova generazione, l’A320neo garantisce una riduzione dell’impronta acustica del 50%, un risparmio di carburante e una riduzione di CO2 del 20% rispetto agli aeromobili a corridoio singolo della generazione precedente, migliorando al contempo il comfort dei passeggeri in una single-aisle cabin più ampia.

La cabina è dotata di Airbus Airspace XL bins. Queste cappelliere più grandi offrono il 40% in più di spazio di stivaggio rispetto a quelle convenzionali, per un imbarco più rilassato. Inoltre, sono disponibili porte USB-C per i passeggeri su ciascun posto e il più recente lighting system migliora l’esperienza complessiva dei passeggeri.

La A320neo Family è l’aereo a corridoio singolo più popolare al mondo, con quasi 9.800 ordini da quasi 140 clienti in tutti i mercati”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)