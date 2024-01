La Dutch airline industry chiede una action agenda congiunta

Le compagnie aeree, l’industria, le associazioni di settore e i sindacati hanno presentato oggi congiuntamente la loro visione del futuro per l’airline industry nei Paesi Bassi. “Con dieci impegni concreti, miriamo a contribuire collettivamente a un settore aereo a prova di futuro per tutte le persone che vivono nei Paesi Bassi. Sulla base di questi impegni, speriamo di elaborare un programma di azione comune insieme al pubblico olandese, ai politici, ai partner e a industry-wide parties che renderanno la Dutch airline industry più pulita, più silenziosa e più forte.

Il settore aereo collega persone, economie e culture ed è fondamentale per trasportare in tempo merci come medicinali, alimenti freschi e dispositivi elettronici alla giusta destinazione. Ma volare ha un impatto anche sul clima e sul nostro ambiente di vita. Di conseguenza, è importante stabilire un nuovo equilibrio con l’ambiente di vita, in cui gli olandesi possano ancora permettersi di volare mantenendo i Paesi Bassi collegati al resto del mondo”, afferma il comunicato congiunto.

“La Dutch airline industry ha bisogno di prospettive per realizzare progressi e rimanere al passo con gli sviluppi internazionali. Implementando insieme con successo il programma d’azione, miriamo a raggiungere i seguenti obiettivi negli anni a venire:

• Un buon equilibrio con l’ambiente di vita;

• Mantenere i Paesi Bassi ben collegati al resto del mondo;

• Mantenere il volo accessibile a tutti gli olandesi;

• Politica globale ed europea più forte;

• Mantenere la posizione dei Paesi Bassi come leader nella produzione, logistica e acquisto di sustainable aviation fuel (SAF);

• Raggiungere i nostri obiettivi climatici per il 2030 e compiere buoni progressi verso l’azzeramento delle emissioni nette di CO2 entro il 2050;

• Più treni internazionali e ottima connettività con Schiphol;

• Più riciclaggio e meno rifiuti residui nel settore aereo;

• Voli più silenziosi sia di giorno che di notte;

• Tempi di commercializzazione più rapidi per innovazioni come electric and hydrogen-powered flight;

• Un luogo di lavoro gradevole e sicuro“, prosegue il comunicato.



“Solo collaborando con il governo, gli istituti e l’industria possiamo compiere passi significativi per ottenere operazioni più pulite e silenziose. I Paesi Bassi hanno le competenze, le infrastrutture e gli imprenditori per aprire la strada. I dieci impegni concreti adottati dall’industria aerea olandese mostrano ciò che rappresentiamo, quale contributo i politici possono apportare per raggiungere queste ambizioni e ciò che il popolo olandese può guadagnare. Insieme, costruiamo un settore aereo a prova di futuro per tutti”, afferma Marjan Rintel, CEO di KLM.

“Preparare il settore aereo e dei viaggi per il futuro presenta sfide e opportunità importanti. Dobbiamo lavorare insieme: aziende, centri di conoscenza e sindacati. E abbiamo certamente bisogno dell’aiuto del governo. Ciò è essenziale se vogliamo raggiungere l’obiettivo di sostenibilità del nostro settore”, afferma Gunay Uslu, CEO Corendon.

“Gli olandesi hanno una grande voglia di viaggiare. È quindi importante che i Paesi Bassi rimangano ben collegati al resto del mondo, sia per i vacanzieri che per i viaggiatori d’affari. Da anni, TUI investe in una flotta giovane e moderna, più silenziosa e più efficiente nei consumi, e continueremo a compiere passi verso il raggiungimento di una maggiore sostenibilità negli anni a venire. Il nuovo governo ha ora l’opportunità di ristabilire l’equilibrio e le sue relazioni con l’industria dei viaggi. Ci auguriamo di elaborare piani congiunti che abbiano un impatto positivo sull’ambiente di vita e sulla comunità imprenditoriale. Lavoriamo insieme per creare un futuro sano per il nostro straordinario settore e mantenere le vacanze fattibili e convenienti per tutti gli olandesi, ora e in futuro”, dichiara Arjan Kers, General manager TUI Netherlands.

“L’innovazione è la chiave per creare più rapidamente un settore aereo più silenzioso e sostenibile. Il settore si trova ad affrontare sfide enormi. Come possiamo garantire che insieme raggiungiamo l’obiettivo per il 2050 di zero emissioni nette di CO2? I grandi progressi necessari a tal fine richiederanno enormi sforzi, anche da parte delle università. La cooperazione tra tutti i partner lungo la catena è fondamentale, così come lo è l’impegno a lungo termine da parte del governo. Politiche governative mirate a trattenere persone di talento nei Paesi Bassi e a fornire loro un’adeguata formazione tecnica per i lavori del futuro. È fantastico che più di 30 soggetti sostengano questa iniziativa”, afferma Henri Werij, Dean of Aerospace Engineering at the Delft University of Technology.

“Se vogliamo continuare a volare in futuro, l’impatto del settore aereo sul clima, sull’ambiente e su ciò che ci circonda deve essere ridotto a zero nel tempo. È quindi incredibile che circa 30 soggetti legati al settore aereo abbiano approvato il progetto. I dieci impegni costituiscono per noi una solida base per ottenere miglioramenti insieme al governo olandese sia a breve che a lungo termine per un settore aereo a prova di futuro”, dichiara Michel Peters, CEO of the Royal Netherlands Aerospace Centre (NLR).

“Il settore aereo deve diventare più pulito e silenzioso, oltre a rimanere accessibile e sicuro per tutti gli olandesi. Con il nostro impegno contribuiremo a questo, chiedendo anche ai politici di sostenere condizioni di parità a livello europeo in termini di regole sociali e standard di sicurezza equivalenti per le compagnie aeree extraeuropee con libero accesso ai nostri cittadini. In questo modo, agli olandesi sarà comunque garantita una sicurezza di volo ottimale e le persone che lavorano nel settore aereo potranno godere di un ambiente di lavoro sano”, dichiara Camiel Verhagen, President of the Dutch Airline Pilots Association (VNV) and pilot.

“Comprendiamo pienamente che le operazioni di volo devono diventare più pulite, silenziose ed efficienti. È sicuramente meglio se pensiamo e agiamo a livello di settore, quindi insieme alla comunità imprenditoriale, al governo e alle istituzioni. Se tutti si assumeranno la responsabilità, insieme garantiremo una politica sostenibile a prova di futuro per il nostro settore”, afferma Marcel de Nooijer, CEO di Transavia

“Questo è il nostro impegno come industria aerea nei confronti dei Paesi Bassi e dei suoi abitanti. Solo insieme possiamo fare progressi per ottenere più rapidamente operazioni di volo più pulite e silenziose. Questo è vitale: è la nostra “licenza di operare”. Tutte le compagnie aeree olandesi e straniere sostengono con tutto il cuore questa iniziativa a livello di settore basata su 10 impegni concreti”, afferma Marnix Fruitema, Chairman of the Board of Airline Representatives in the Netherlands (BARIN).

