KM Malta Airlines ha ricevuto oltre 250.000 prenotazioni per l’estate 2024

KM Malta Airlines, la nuova compagnia aerea per le Isole Maltesi, annuncia che le prenotazioni di viaggi per l’estate 2024 hanno già superato i 250.000 posti venduti da quando la compagnia aerea ha aperto per la prima volta le prenotazioni, lo scorso 4 dicembre 2023.

“Le 250.000 prenotazioni rappresentano il 18% della capacità di posti della compagnia aerea già venduti per l’estate 2024.

La compagnia aerea ha riferito che sta riscontrando una domanda molto forte sia per le sue tariffe convenienti in classe business sia per le tariffe economy, molto flessibili. Anche le prenotazioni da parte dei tour operator europei e delle vendite di gruppi sono state particolarmente elevate, a dimostrazione della domanda di viaggi verso Malta.

Un portavoce della compagnia aerea ha dichiarato che gli acquisti di biglietti effettuati fino ad oggi hanno superato le aspettative della compagnia aerea, dimostrando l’attrattiva della sua nuova strategia di rotte e l’efficacia delle sue nuove strutture tariffarie. La compagnia aerea prevede che i viaggi continuino a mostrare resilienza nel 2024 e che i viaggi rimangano una priorità per i consumatori, soprattutto nel settore leisure”, afferma KM Malta Airlines.

“KM Malta Airlines desidera ringraziare tutti i suoi clienti, gli operatori del settore dei viaggi e le compagnie aeree partner per il loro supporto nel raggiungimento di questo fantastico inizio delle vendite per la nuova compagnia aerea.

L’orario estivo 2024 di KM Malta Airlines sarà operativo dal 31 marzo 2024 fino al 26 ottobre 2024. La compagnia aerea servirà 17 aeroporti in 15 principali città europee: Amsterdam, Berlino, Bruxelles, Catania, Dusseldorf, Londra Gatwick, Londra Heathrow, Lione, Madrid, Milano, Monaco di Baviera, Parigi Charles de Gaulle, Parigi Orly, Praga, Roma, Vienna e Zurigo.

KM Malta Airlines attende con impazienza di accogliere i suoi primi passeggeri a bordo dei suoi aerei”, conclude KM Malta Airlines.

(Ufficio Stampa KM Malta Airlines)