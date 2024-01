News Brevi – 11.01.2024

AERONAUTICA MILITARE: ELICOTTERO ATTERRA PRECAUZIONALMENTE FUOR ICAMPO IN PROVINCIA DI LATINA DOPO URTO CON CAVI – Nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 10 gennaio, un elicottero HH-101 del 9° Stormo dell’Aeronautica Militare, durante una missione di addestramento notturna partita dalla base stanziale di Grazzanise (CE), ha effettuato un atterraggio fuori campo in zona Minturno (Latina) dopo aver accidentalmente urtato in volo un cavo elettrico. L’equipaggio, come previsto dalle procedure, a seguito dell’urto e dopo aver individuato una zona di atterraggio idonea, ha precauzionalmente portato a terra l’aeromobile per ulteriori verifiche. Il secondo elicottero, dello stesso tipo, che stava partecipando alla missione di addestramento, una volta accertato l’avvenuto atterraggio in sicurezza del primo elicottero, ha fatto ritorno alla base di Grazzanise. I membri dell’equipaggio non hanno riportato alcun tipo di problema, né altre persone o cose risultano coinvolte, ad eccezione del cavo elettrico urtato. L’elicottero dopo verifiche accurate da parte di un team di specialisti e manutentori della Forza Armata farà rientro alla base di appartenenza. Come di prassi in questi casi, è stata attivata una squadra di esperti per accertare la dinamica e le cause dell’evento per finalità di prevenzione. L’addestramento al volo notturno è parte integrante per il mantenimento di capacità operative fondamentali che permettono ad equipaggi e velivoli della Forza Armata di intervenire in sicurezza e in ogni condizione, sia a supporto delle operazioni aeree sia in caso di necessità, in aiuto alla popolazione civile (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AEROPORTO DI FIRENZE: OK ALLA NORMA PER CONCLUDERE I LAVORI GIA’ FINANZIATI – Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti informa: “Il decreto mille proroghe, approvato a fine dicembre, contiene una norma che sposta, su proposta del vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, il termine per il compimento degli adempimenti previsti dal decreto di finanziamento al 31 dicembre 2024. Gli interventi per lo sviluppo dell’Aeroporto internazionale di Firenze “Amerigo Vespucci” riguardano la realizzazione di un nuovo terminal passeggeri, nell’ottica di adeguare spazi operativi e livelli di servizio” (Ufficio Stampa Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).

PRESENTATA LA SUMMER SEASON 2024 ALL’AEROPORTO DI FORLI’: DODICI DESTINAZIONI TRA ITALIA, GRECIA E ALBANIA – Dodici collegamenti: quattro verso la Sicilia (Catania, Trapani, Lampedusa e Pantelleria; due per la Sardegna (Cagliari e Olbia); cinque per la Grecia (Zante, Cefalonia, Corfù, Lefkada e Karpathos); una verso l’Albania (Tirana). Presentata oggi all’Aeroporto di Forlì, la Summer Season 2024 la cui validità andrà a coprire il periodo dei collegamenti previsti tra il 25 marzo e la fine di ottobre. Le 12 destinazioni promosse e commercializzate attraverso il sito GoToFly – www.goto-fly.it – decolleranno dal “Ridolfi” dal lunedì alla domenica seguendo modalità operative differenti in base alle richieste dei mercati di riferimento. Nell’ordine: Tirana – lunedì, martedì e venerdì dal 25 marzo al 25 ottobre; Cagliari – giovedì e domenica dal 13 giugno al 15 settembre; Olbia – martedì, giovedì e domenica dal 13 giugno al 15 settembre; Lampedusa – giovedì e domenica dal 13 giugno al 15 settembre; Catania – lunedì, venerdì e sabato dal 15 giugno al 25 ottobre; Trapani – sabato dal 15 giugno al 15 settembre; Pantelleria – dal 15 giugno al 14 settembre; Zante – lunedì dal 24 giugno al 9 settembre; Cefalonia – lunedì dal 24 giugno al 9 settembre; Corfù – lunedì dal 24 giugno al 9 settembre; Lefkada – venerdì dal 21 giugno al 6 settembre; Karpathos – venerdì dal 21 giugno al 13 settembre.

AIR SERBIA INTRODUCE I VOLI PER MOSTAR – Air Serbia, in collaborazione con l’aeroporto di Mostar, opererà voli passeggeri di linea tra Belgrado e Mostar da aprile a ottobre 2024. La frequenza prevista è di tre voli a settimana, lunedì, venerdì e domenica, operati utilizzando l’aereomobile Embraer E175. “Alla fine del 2023, Air Serbia ha risposto all’appello pubblico per l’istituzione di voli di linea nel 2024 annunciato dall’aeroporto di Mostar, in relazione all’introduzione del servizio diretto tra Belgrado e Mostar. Nei primi giorni di gennaio, è stata presa la decisione di accettare la nostra offerta. Una volta definiti i dettagli tecnici e la firma del contratto, le tariffe verranno pubblicate. Presumibilmente nelle prossime settimane”, ha affermato Bosko Rupic, General Manager Commercial and Strategy di Air Serbia. Con l’introduzione del servizio diretto tra Belgrado e Mostar, Air Serbia espande la sua presenza in Bosnia ed Erzegovina, contribuendo al rafforzamento dei collegamenti economici, commerciali e di altra tipologia. I voli collegheranno le due città, ma consentiranno anche un buon collegamento tra Mostar, via Belgrado, e numerose città dell’Europa occidentale e settentrionale, nonchè degli Stati Uniti d’America. Mostar è tra le destinazioni turistiche più popolari della Bosnia ed Erzegovina. Il famoso Ponte Vecchio, simbolo della città, è patrimonio culturale mondiale dell’UNESCO dal 2005, insieme alla Città Vecchia. Aggiungendo Mostar alla sua rete di destinazioni, Air Serbia opererà voli verso un totale di 17 città dell’ex Jugoslavia.

VISITA ISTITUZIONALE ALL’ISTITUTO DI SCIENZE MILITARI AERONAUTICHE E ALLA SCUOLA MILITARE AERONAUTICA “GIULIO DOUHET” DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA DIFESA SENATRICE ISABELLA RAUTI – Martedì 9 gennaio, il Sottosegretario di Stato al Ministero della Difesa, Senatrice Isabella Rauti, ha fatto visita all’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche (ISMA) e alla dipendente Scuola Militare Aeronautica “G. Douhet”, due centri di formazione dell’Arma Azzurra con sede a Firenze. Dopo aver ricevuto gli onori militari, la Senatrice è stata accolta dal Generale di Squadra Aerea Silvano Frigerio, Comandante del Comando Scuole A.M./3^ Regione Aerea, dal Generale di Brigata Aerea Giovanni Francesco Adamo, Comandante dell’ISMA e dal Colonnello Massimiliano Macioce, Comandante della Scuola Douhet. L’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche è un istituto superiore di formazione e di diffusione delle dottrine militari aeronautiche: è retto da un Ufficiale Generale ed è posto alle dipendenze del Comandante delle Scuole dell’Aeronautica Militare e della 3^ Regione Aerea. Dall’ ISMA è a sua volta dipendente la Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet”, costituita nel 2006. La missione dell’Istituto risulta dunque ampia e differenziata anche in ragione della specificità degli enti e dei Reparti posti alle sue dipendenze. Come istituto di formazione superiore l’ISMA è chiamato a elevare il livello culturale generale, tecnico scientifico e professionale degli Ufficiali dell’Aeronautica Militare, sviluppandone e perfezionandone la preparazione in vista delle mansioni direttive e dirigenziali che saranno loro affidate nel prosieguo delle rispettive carriere (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

EMIRATES PORTA IL REAL MADRID A RIYADH PER LA SUPERCOPPA SPAGNOLA – Emirates informa: “Emirates, Official Main Partner of Real Madrid, ha aiutato l’iconica squadra di calcio a prendere il volo con stile e a “volare meglio” da Madrid alla capitale saudita, Riyadh, su uno speciale volo charter, in vista della partita della Supercoppa spagnola. A bordo dello speciale volo charter, Nacho Fernández, Eduardo Camavinga, Vini Jr., Luka Modric e altri fuoriclasse hanno sperimentato servizi di volo su misura per riposarsi e ricaricarsi prima della partita. Un menu personalizzato per il club comprendeva delizie culinarie creative ispirate al loro viaggio. Touchpoint appositamente brandizzati e una meticolosa attenzione ai dettagli completano l’esperienza di volo. I giocatori avevano anche l’imbarazzo della scelta mentre sfogliavano i loro programmi, film e musica preferiti sul sistema di intrattenimento in volo Ice di Emirates. Emirates sostiene con orgoglio il Real Madrid come partner ufficiale dal 2011, unendo le esperienze dei fan con l’iconico club per raggiungere la sua massiccia fanbase di oltre 500 milioni di fedeli follower in tutto il mondo. La compagnia aerea ha contribuito a collegare il Real Madrid su voli speciali per numerosi tour, inclusi eventi sportivi organizzati nel Regno dell’Arabia Saudita. La compagnia aerea continuerà ad essere Official Main Airline Partner fino al 2026, diventando così la più lunga shirt sponsorship nella storia della Liga”.

DELTA CONCLUDE IL 2023 CON ULTERIORI RICONOSCIMENTI – Delta informa: “TIME e Indeed sono tra le ultime pubblicazioni e organizzazioni a onorare l’incrollabile dedizione di Delta nel definire lo standard di riferimento come luogo di lavoro di eccellenza e il suo impegno per la leadership, il servizio clienti e l’eccellenza in tutte le sue operazioni. Delta è entrata nella lista inaugurale delle “World’s Best Companies”, stilata da TIME, arrivando al numero 12, l’unica compagnia aerea statunitense nella top 155. Il riconoscimento di TIME si basa su tre criteri: soddisfazione dei dipendenti, crescita dei ricavi e sostenibilità. Delta si è guadagnata il quinto posto nella soddisfazione dei dipendenti e un punteggio complessivo di 91,13. I “Better Work Awards” di Indeed hanno elencato Delta come “Top Company for Work Wellbeing”. Questo premio si basa su milioni di opinioni dei dipendenti e riconosce le 20 migliori aziende che danno priorità al benessere lavorativo e costruiscono un futuro di lavoro migliore. Delta è classificata al terzo posto ed è l’unica compagnia aerea nell’elenco. In Italia, Delta è stata nominata “Miglior compagnia aerea per viaggiatori d’affari – Lungo Raggio” agli European Mission Awards per il secondo anno consecutivo. Mission Magazine è la principale pubblicazione economica in Italia. Essendo la compagnia aerea più premiata d’America, Delta ha ricevuto nel 2023 importanti riconoscimenti anche da Forbes, Fast Company, Business Travel Magazine, Wallethub e Skytrax. La compagnia aerea ha iniziato il 2024 vincendo il Platinum Award di Cirium per l’eccellenza operativa per il terzo anno consecutivo, oltre a raggiungere la vetta della classifica come compagnia aerea più puntuale del Nord America”.

GHOSTEYE® MR DI RAYTHEON DIMOSTRA LA PRONTEZZA OPERATIVA – Raytheon, un’azienda RTX, in collaborazione con l’U.S. Air Force Research Laboratory’s Strategic Development Planning and Experimentation (SDPE) office e Kongsberg Defence & Aerospace, ha dimostrato le performance operative e la prontezza del GhostEye® MR advanced medium-range sensor per il National Advanced Surface to Air Missile System (NASAMS), durante un’esercitazione estesa al White Sands Missile Range. GhostEye MR espande le capacità collaudate di NASAMS contro enemy aircraft, unmanned aircraft systems and cruise missile. Il radar è stato progettato e sviluppato da Raytheon, principalmente attraverso investimenti interni in ricerca e sviluppo. Durante la recente esercitazione, GhostEye MR è stato integrato con successo con la NASAMS Air Defense Console e il Battlespace Command and Control Center (BC3), un command-and-control element utilizzato dall’U.S. Air Force. “Il successo del team dimostra che GhostEye MR può soddisfare le esigenze dell’U.S. Air Force”, afferma Tom Laliberty, president of Land & Air Defense Systems at Raytheon. “Le basi aeree di tutto il mondo si trovano ad affrontare una gamma crescente di sofisticate minacce aeree e questa esercitazione ha segnato un passo significativo verso la messa in campo di una capacità integrata per l’air base air defense”. Questa dimostrazione si basa anche sul successo dell’air base air defense experiment in Andøya, Norvegia, che ha dimostrato la capacità di NASAMS di ingaggiare e intercettare varie minacce aeree utilizzando multiple Raytheon missile types e il Kongsberg Defence & Aerospace Fire Distribution Center. Nell’agosto dello scorso anno, Raytheon si è aggiudicata i primi contratti governativi per promuovere lo sviluppo e la valutazione di GhostEye MR.