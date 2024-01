Airbus: forti ordini e consegne di aerei commerciali per il 2023 in un ambiente operativo complesso

Airbus ha consegnato 735 aerei commerciali a 87 clienti in tutto il mondo nel 2023, dimostrando ottime performance, nonostante un ambiente operativo complesso. Il Commercial Aircraft business ha registrato 2.319 gross new orders (2.094 netti), inclusi 1.835 aeromobili A320 Family e 300 aeromobili A350 Family. Di conseguenza, il backlog a fine anno 2023 ammontava a 8.598 aerei.

“Il 2023 è stato un anno fondamentale per il Commercial Aircraft business di Airbus, con vendite e consegne eccezionali che si collocano nella fascia alta del nostro obiettivo”, ha affermato Guillaume Faury, CEO di Airbus. “Una serie di fattori si sono uniti per aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi, tra cui la maggiore flessibilità e capacità del nostro sistema industriale globale, nonché la forte domanda da parte delle compagnie aeree per rinnovare le loro flotte con i nostri aerei più moderni ed efficienti nei consumi”.

Guillaume ha aggiunto: “Questo è un risultato notevole. I miei ringraziamenti vanno ai nostri clienti, ai fornitori partner e a tutti i team Airbus che hanno reso tutto ciò possibile”.

“Inizialmente avevamo previsto che l’aviazione si riprendesse nel periodo 2023-2025, ma quello che abbiamo visto nel 2023 è stato, insieme al single-aisle market, un ritorno dei widebody molto prima del previsto e con vigore”, ha affermato Christian Scherer, newly appointed CEO, Commercial Aircraft. “Un grande plauso ai nostri team commerciali e regionali e, soprattutto, un grande ringraziamento ai nostri clienti per la loro fiducia e partnership. Non abbiamo mai venduto così tanti A320 o A350 in un dato anno, per non parlare dell’accoglienza di sette nuovi clienti per l’A350-1000. Il viaggio è tornato e c’è un grande slancio”.

Christian ha aggiunto: “Sono orgoglioso di dire che oggi volano 735 aerei Airbus in più a basso consumo di carburante, aprendo la strada al nostro futuro a basse emissioni di carbonio. Sono gli ordini che otteniamo oggi che ci aiuteranno a investire in soluzioni innovative e ancora più sostenibili domani”.

Full aircraft fleet deliveries for 2023:

A220 Family: 68 (53 nel 2022)

A320 Family: 571 (516 nel 2022)

A330 Family: 32 (32 nel 2022)

A350 Family: 64 (60 nel 2022)

Totale 735 aerei (661 nel 2022)

I risultati finanziari dell’intero anno 2023 saranno pubblicati il 15 febbraio 2024.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)