Qatar Airways lancia sconti per iniziare a programmare le fughe del 2024

Qatar Airways informa: “Nel Regno Unito lo chiamano ‘Saturday Sunshine’: il primo fine settimana di gennaio è generalmente uno dei più importanti dell’anno in termini di prenotazioni di viaggi. Sarà la voglia di caldo per sfuggire l’ondata di freddo che sta attraversando la maggior parte dell’Europa, sarà il desiderio di avere già qualche viaggio da programmare per i mesi che verranno, anche in Italia c’è stato un boom di prenotazioni nel primo weekend di gennaio. Lo dimostra un aumento del 90%, rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, delle prenotazioni sui voli Qatar Airways verso le destinazioni più calde del network (Bangkok, Hanoi, Denpasar, Doha, Malé).

Dall’11 al 15 gennaio 2024, i passeggeri di Qatar Airways possono inoltre approfittare di interessanti sconti fino al 15% su tutte le sue destinazioni sia in Economy che in Business Class.

I passeggeri in partenza dagli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino e, dal 12 giugno anche dall’Aeroporto di Venezia, potranno acquistare biglietti a partire da 419 euro per viaggi dal 17 gennaio fino al 31 ottobre 2024 (Si applicano date di blackout e termini e condizioni. Tariffe promozionali “a partire da” soggette a termini e condizioni, su periodi di viaggio specifici in base alla disponibilità. Inoltre, grazie alla soluzione “PayPal Pay in 3″ i viaggiatori potranno approfittare della flessibilità di pagare il biglietto in 3 comode rate)”.

“Pianificare la prossima vacanza sarà quindi ancora più vantaggioso: che si tratti del fascino della cucina esotica o della gioia di condividere un tramonto su un’isola paradisiaca, i viaggiatori potranno scegliere tra le oltre 170 destinazioni del network di Qatar Airways, lasciandosi ispirare dalle top 8 destinazioni più ricercate per il 2024.

Non sorprende che Bangkok sia la destinazione numero uno più richiesta per il 2024, seguita da Bali (Denpasar) e Phuket. Lo Sri Lanka con Colombo e le Maldive si piazzano tra le prime cinque mete più popolari, mentre Doha, la perla del Golfo Persico, conquista la sesta posizione.

Proprio qui, grazie ai pacchetti Discover Qatar (a partire da 14 USD a notte), Qatar Airways offre la possibilità di raddoppiare la propria vacanza approfittando di uno stopover a Doha, per un viaggio ancora più indimenticabile tra natura, tradizioni, arte e cultura.

A partire dall’11 gennaio i passeggeri che sceglieranno di volare con Qatar Airways, iscrivendosi al Privilege Club (inserendo il codice PCEUR24) potranno inoltre guadagnare subito 4.000 Avios Bonus.

Per ulteriori informazioni sulle tariffe promozionali e le destinazioni visita il sito: https://www.qatarairways.com/it-it/offers/january.html”, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)