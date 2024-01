SKY express amplia la flotta regionale con due ATR 72-600 aggiuntivi

La compagnia aerea greca SKY express ha preso in consegna un ATR 72 600 nel dicembre 2023, nell’ambito di un ordine fermo per due nuovi aerei da IOGR group. Il 2° aereo è previsto prima del secondo trimestre 2024. Ciò segna un altro passo importante nello sviluppo di SKY express, poiché la compagnia aerea sta ampliando la sua flotta regionale da sei a otto ATR 72-600 e sei ATR -500, per un totale di 14 ATR. La compagnia aerea sta pianificando un’ulteriore modernizzazione della flotta nel 2024.

Sia le comunità greche che i turisti trarranno vantaggio dalla connettività rafforzata in tutta la regione, poiché SKY express intende offrire voli aggiuntivi ogni anno, sfruttando la versatilità della famiglia di aeromobili, le short runway capabilities, i bassi costi operativi e le ridotte emissioni di CO2.

Il Captain Konstantinos Iliakis, Chief Executive Officer at SKY express, ha dichiarato: “Mentre continuiamo a far crescere la nostra flotta regionale, siamo lieti di operare la flotta ATR più giovane della regione e abbiamo impegni per un’ulteriore standardizzazione e miglioramento della flotta all’inizio del primo trimestre 2024. Offriamo ai nostri passeggeri comfort e affidabilità, riducendo al contempo le emissioni di CO2 e sostenendo il turismo e l’economia greca. Un esempio importante della priorità che SKY express attribuisce all’ambiente è la nostra scelta di collegare le isole greche e le principali destinazioni greche in modo moderno e sostenibile con la nostra flotta di ATR 72-600, emettendo il 45% in meno di emissioni di CO2 rispetto ai regional jet, un scelta che offre più opzioni di viaggio da/per le comunità locali regionali”.

Nathalie Tarnaud Laude, ATR’s Chief Executive Officer, ha aggiunto: “SKY express ripone, ancora una volta, la sua fiducia in ATR per l’ampliamento della sua flotta, investendo negli aerei regionali più efficienti nei consumi, versatili ed economici, per aprire nuove opportunità sia per le comunità greche che per i turisti. La crescita di SKY express illustra anche il dinamismo del mercato regionale, il continuo successo di ATR in Europa e un impegno condiviso nel sostenere la connettività essenziale, riducendo al tempo stesso in modo tangibile le emissioni”.

