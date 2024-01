Delta Air Lines annuncia i risultati finanziari del trimestre di dicembre e dell’intero 2023

Delta Air Lines ha riportato i risultati finanziari per il trimestre chiuso a dicembre e l’intero anno 2023 e ha fornito il suo outlook per il trimestre di marzo e l’intero anno 2024.

“Il 2023 è stato un anno eccezionale per Delta, con performance operative e finanziarie leader del settore. Il nostro personale e il loro impegno nel fornire un servizio di eccellenza senza pari ai nostri clienti è alla base del successo di Delta. Siamo entusiasti di riconoscere il loro eccezionale lavoro con 1,4 miliardi di profit sharing payments il prossimo mese”, ha affermato Ed Bastian, Delta’s chief executive officer. “Nel 2024 la domanda di viaggi aerei rimane forte e la nostra base di clienti è in una sana posizione finanziaria, con i viaggi come massima priorità. Ci aspettiamo di aumentare gli utili dell’intero anno da 6 a 7 dollari per azione e di generare un free cash flow da 3 a 4 miliardi di dollari, rafforzando ulteriormente le nostre basi finanziarie”.

Risultati finanziari GAAP del trimestre chiuso a dicembre 2023

Operating revenue pari a 14,2 miliardi di dollari. Operating income pari a 1,3 miliardi di dollari, con operating margin del 9,3%. Pre-tax income pari a 2,3 miliardi di dollari con pre-tax margin del 16,0%.

Utile per azione di $3,16.

Operating cash flow di 545 milioni di dollari.

Adjusted Financial Results del trimestre chiuso a dicembre 2023

Operating revenue pari a 13,7 miliardi di dollari, l’11% in più rispetto al trimestre di dicembre 2022. Operating income pari a 1,3 miliardi di dollari, con operating margin del 9,7%. Pre-tax income di 1,1 miliardi di dollari, con pre-tax margin del 7,8%.

Utile per azione di $1,28.

Operating cash flow di 499 milioni di dollari.

Risultati finanziari GAAP per l’intero anno 2023

Operating revenue pari a 58,0 miliardi di dollari. Operating income pari a 5,5 miliardi di dollari, con operating margin del 9,5%. Pre-tax income pari a 5,6 miliardi di dollari, con pre-tax margin del 9,7%.

Utile per azione di $7,17.

Operating cash flow di 6,5 miliardi di dollari.

Full Year 2023 Adjusted Financial Results

Operating revenue pari a 54,7 miliardi di dollari, il 20% in più rispetto all’intero anno 2022. Operating income pari a 6,3 miliardi di dollari, con operating margin dell’11,6%. Pre-tax income pari a 5,2 miliardi di dollari, con pre-tax margin del 9,5%.

Utile per azione di $6,25.

Operating cash flow di 7,2 miliardi di dollari.

Free cash flow di 2,0 miliardi di dollari.

“Grazie al duro lavoro collettivo e alla resilienza delle 100.000 persone di Delta, i dipendenti idonei riceveranno la loro quota di 1,4 miliardi di dollari nei profitti Delta del 2023, che verranno pagati il mese prossimo. Gli ottimi guadagni di Delta nel 2023 e il profit-sharing payout sono il risultato diretto del lavoro eccezionale e dell’impegno del personale Delta durante un anno operativo impegnativo. Nel 2023 Delta ha ampliato la propria rete a doppia cifra, ha operato il più grande trans-Atlantic schedule mai realizzato dalla compagnia durante l’estate, ha chiuso l’anno con due successful holiday periods e ha servito quasi 200 milioni di clienti in tutto il mondo. Inoltre, per il terzo anno consecutivo, Delta è stata insignita del Platinum Award di Cirium per l’eccellenza operativa e ha raggiunto la vetta della classifica come compagnia aerea più puntuale del Nord America”, afferma Delta.

“Nessuno merita di condividere il nostro successo più delle 100.000 persone Delta che lo rendono possibile ogni singolo giorno”, ha affermato Ed Bastian, CEO di Delta Air Lines. “Sono le nostre persone che ci distinguono, e il loro duro lavoro, la professionalità e l’impegno per l’eccellenza che rendono possibile questa meritata condivisione degli utili”.

“Dal 2015, Delta ha premiato i dipendenti con oltre 8 miliardi di dollari di partecipazione agli utili. Questo è il settimo anno in cui Delta pagherà oltre 1 miliardo di dollari in partecipazione agli utili. Dal 2014 al 2019 Delta ha pagato ogni anno oltre 1 miliardo di dollari in partecipazione agli utili”, prosegue Delta.

“Il personale di Delta continua a perseguire i nostri obiettivi di leadership nel settore e siamo lieti e orgogliosi di premiare questi risultati con una partecipazione agli utili leader del settore”, ha affermato Joanne Smith, Delta Executive Vice President and Chief People Officer.

“Con prestazioni operative leader del settore e il miglior servizio offerto dal nostro personale, sempre più clienti scelgono Delta. Nel 2023 abbiamo registrato entrate record di 54,7 miliardi di dollari, il 20% in più rispetto al 2022. Le entrate premium e non legate ai biglietti hanno raggiunto il 55% delle entrate totali, supportando i risultati finanziari differenziati di Delta rispetto al settore”, ha affermato Glen Hauenstein, Delta’s president. “Con la forte domanda di viaggi internazionali e un’inflessione positiva nell’ambiente domestico, prevediamo che i March quarter adjusted revenue saranno superiori dal 3% al 6% rispetto all’anno precedente. Con le nostre prospettive di continua crescita dei ricavi, prevediamo che i March quarter unit revenues saranno stabili, in calo del 3% rispetto al 2023”.

Riguardo la Financial Guidance, Delta prevede per il FY 2024: Earnings Per Share $6 – $7, Free Cash Flow $3 miliardi – $4 miliardi. Per il 1Q24: Total Revenue in crescita del 3% – 6% anno su anno, Operating Margin circa pari al 5%, Earnings Per Share $0,25 – $0,50.

(Ufficio Stampa Delta Air Lines – Photo Credits: Delta Air Lines)