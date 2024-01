Atlas Air prende in consegna un nuovo Boeing 777 Freighter, il quarto ad essere utilizzato per MSC Air Cargo Solution

Atlas Air, Inc., una filiale di Atlas Air Worldwide Holdings, Inc., ha annunciato di aver preso in consegna un Boeing 777-200 Freighter, che opererà per conto del suo cliente MSC Mediterranean Shipping Company. “In base al long-term ACMI (aircraft, crew, maintenance, insurance) agreement precedentemente annunciato, Atlas Air opererà quattro aeromobili 777 su base globale per MSC, consentendo a MSC di espandere la propria portata e capacità per i propri clienti. Questo è il quarto 777 ad entrare nelle operazioni: il 777 inaugurale è stato consegnato nel novembre 2022, mentre il secondo e il terzo 777 sono stati consegnati rispettivamente a luglio e novembre 2023.

Questo aereo, che entrerà sarà operativo da oggi, integrerà l’attuale servizio settimanale di MSC Air Cargo, inclusa una rotta da Hong Kong (HKG) a Dallas/Fort Worth (DFW)“, afferma MSC.

“Quest’ultima consegna del 777 Freighter rappresenta un momento cruciale e una pietra miliare significativa per la nostra azienda in quanto segna il completamento del nostro primo set di aerei in collaborazione con Atlas Air. Questa flotta nuova e potenziata ci consentirà di elevare la nostra offerta, garantendo un maggiore supporto ai nostri stimati clienti e una presenza più forte sul mercato”, ha affermato Anders Matikka, Vice President, Air Cargo, MSC.

“La consegna di questo quarto 777 che operiamo per MSC segna una pietra miliare incredibilmente entusiasmante della nostra partnership strategica a lungo termine”, ha affermato Richard Broekman, Chief Commercial Officer and Head of Sustainability, Atlas Air Worldwide. “Dal lancio del nostro primo 777 più di un anno fa, abbiamo apprezzato la nostra continua collaborazione con MSC mentre continuano a far crescere la loro Air Cargo solution per i loro clienti. Non vediamo l’ora di continuare a sviluppare la nostra partnership strategica”.

“Il 777 Freighter è il twin-engine freighter più capace e con il range più lungo, noto per la sua elevata affidabilità, efficienza nei consumi e minori costi operativi e di manutenzione. Ha un range di 4.970 miglia nautiche (9.200 km) e un maximum structural payload di 235.900 libbre (107 tonnellate). Il 777 Freighter soddisfa inoltre i quota count standards for maximum accessibility per noise sensitive airports in tutto il mondo”, conclude il comunicato.

(Ufficio Stampa MSC – Photo Credits: MSC – The Boeing Company – Atlas Air)