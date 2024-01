News Brevi – 12.01.2024

EUROWINGS COLLABORA CON SITA PER AUMENTARE LA SODDISFAZIONE DEI PASSEGGERI E MIGLIORARE LA GESTIONE DEI BAGAGLI – Eurowings ha stipulato un contratto quinquennale per l’utilizzo di SITA Bag Journey per la tracciabilità in tempo reale dei bagagli dei passeggeri durante l’intero viaggio. Questa collaborazione contribuirà a migliorare l’esperienza dei passeggeri legata ai bagagli, a perfezionare le operazioni di trasporto di borse e valigie e a ridurre i costi complessivi dei bagagli gestiti in modo errato. SITA Bag Journey fornisce una visione end-to-end del viaggio di borse e valigie, da quando un passeggero effettua il check-in del proprio bagaglio a quando lo ritira all’arrivo. Grazie alla soluzione di SITA, il personale di Eurowings saprà dove si trovano borse e valigie durante il viaggio, compresi i dettagli precisi e in tempo reale sulla posizione del bagaglio all’interno dell’aeroporto. In futuro, la compagnia aerea avrà la possibilità di condividere i dati di tracciamento dei bagagli con i passeggeri utilizzando SITA Bag Journey API. In questo modo i passeggeri avranno la certezza che i loro bagagli arriveranno a destinazione. Sergio Colella, Presidente Europa di SITA, ha dichiarato: “Ottenere il proprio bagaglio in tempo e sapere dove si trova durante il viaggio è un elemento chiave di un’ottima esperienza di viaggio e un fattore essenziale per la soddisfazione dei clienti. Questo accordo sottolinea la costante dedizione di Eurowings nel fornire un’ottima esperienza ai passeggeri, raggiungendo al contempo efficienza dal punto di vista operativo”.

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO D’URGENZA CON FALCON 900 DEL 31° STORMO – Si concluso poco prima delle 20.00 di oggi il volo salva-vita che ha visto impegnato un Falcon 900 dell’Aeronautica Militare. Il trasporto sanitario d’urgenza, da Alghero a Ciampino, ha permesso ad un piccolissimo paziente di appena 1 giorno di vita di raggiungere l’Ospedale Bambino Gesù di Roma. Il paziente è stato imbarcato – all’interno di una culla termica – sul velivolo dell’Aeronautica Militare appartenente al 31° Stormo ed accompagnato dal padre e da un’equipe medica che ne ha curato l’assistenza durante il volo. La richiesta di trasporto dall’ Azienda ospedaliero-universitaria di Sassari all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, come previsto dalle procedure di urgenza, è pervenuta dalla Prefettura di Sassari. Atterrato a Ciampino il bimbo ha continuato il suo viaggio verso l’ospedale romano a bordo di un ambulanza mentre il velivolo dell’Aeronautica Militare ha ripreso il servizio di prontezza operativa. Come succede in simili occasioni, la richiesta è stata gestita e coordinata dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra le proprie funzioni anche quella di disporre e gestire questo tipo di missioni in favore dei cittadini. Equipaggi e velivoli da trasporto dell’Aeronautica Militare sono pronti giorno e notte, 365 giorni all’anno, 24 ore su 24 per assicurare, laddove richiesto e ritenuto necessario per motivi di urgenza, il trasporto sanitario di persone in imminente pericolo di vita, trasporto organi o equipe mediche. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare e della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ANA DIVENTA LA PRIMA COMPAGNIA IN ASIA A IMPLEMENTARE DG AUTOCHECK CONNECT API – All Nippon Airways (ANA) è la prima compagnia aerea in Asia a implementare DG AutoCheck Connect API, la più recente funzionalità DG AutoCheck IATA. Aiuterà nella digitalizzazione del settore del trasporto aereo delle merci automatizzando il trasferimento dei dati da DG AutoCheck, un sistema di verifica elettronica per le dichiarazioni sulle merci pericolose basato sulle Dangerous Goods Regulations forniti dalla IATA, al suo international cargo system. La tecnologia digitalizza elimina la necessità di controlli manuali rispetto a moduli di dichiarazione, regolamenti e liste di controllo cartacee. Questo sistema di controllo elettronico basato su dati, insieme ai regolamenti, migliora l’efficienza operativa negli aeroporti, riduce l’errore umano e migliora la sicurezza aerea. ANA ha iniziato ad avviare DG AutoCheck negli aeroporti di Tokyo Narita, Tokyo Haneda e Osaka Kansai, con l’intenzione di espandersi in altri aeroporti in futuro. “ANA si impegna a essere in prima linea nell’innovazione nelle nostre global air cargo operations, dando priorità alla sicurezza e all’efficienza”, ha affermato Kenichi Wakiya, Executive Vice President of ANA and President of ANA Cargo. “L’implementazione di DG AutoCheck migliora le nostre capacità attraverso la digitalizzazione di informazioni critiche che andranno a vantaggio dei nostri clienti”. “Lo scambio efficiente di dati con Connect API aiuterà a fornire la velocità, la qualità, la conformità e, in ultima analisi, i vantaggi della digitalizzazione in termini di sicurezza che gli air cargo customers richiedono”, ha affermato Frederic Leger, IATA’s Senior Vice President Commercial Products and Services.

SECONDO F-35 SQUADRON PER IL REGNO UNITO – Il Regno Unito dispone ora di due frontline F-35 squadrons. “L’809 Naval Air Squadron opererà con gli F-35B da RAF Marham, insieme all’altro operational F-35B squadron della Gran Bretagna. Il Regno Unito ha attualmente quattro squadroni F-35, tra cui una training unit e un test squadron. La Royal Air Force ha osservato che l’F-35 è diventato il “fighter aircraft of choice” dai partner della NATO, il che migliora l’interoperabilità all’interno dell’alleanza. Questa capacità è stata pienamente dimostrata a bordo di entrambe le portaerei della Royal Navy. Il dispiegamento autunnale della HMS Queen Elizabeth è stato caratterizzato da intense operazioni con l’F-35.L’HMS Prince of Wales ha ospitato con successo flight trials con l’F-35B. Il Carrier Strike Group del Regno Unito prevede di schierarsi nell’Indo-Pacifico nel 2025. Sia che operi da terra o dal mare, l’F-35 continua a fornire 21st century expeditionary capabilities per il Regno Unito e gli alleati in tutto il mondo”, afferma il comunicato.

QATAR AIRWAYS CELEBRA L’ESPANSIONE IN ARABIA SAUDITA CON UNA CERIMONIA SPECIALE AD ALULA – Qatar Airways informa: “Qatar Airways annuncia il successo del suo viaggio inaugurale ad AlUla, Regno dell’Arabia Saudita, sottolineando l’impegno della compagnia aerea nel fornire esperienze di viaggio senza precedenti in oltre 170 destinazioni in tutto il mondo. Il viaggio meticolosamente curato ha presentato AlUla come una destinazione nuova ed entusiasmante, offrendo ai viaggiatori una miscela unica di storia, cultura e lusso. La delegazione VIP comprendeva Sua Eccellenza Sheikh Abdulrahman bin Hamad bin Jassim Al Thani, Ministro della Cultura dello Stato del Qatar che ha partecipato al volo inaugurale, Sua Altezza il Principe Badr bin Abdullah bin Farhan Al-Saud, Ministro della Cultura del Regno dell’Arabia Saudita, il Qatar Airways Group Chief Executive Officer, Engr. Badr Mohammed Al-Meer, l’Acting Chief Executive Officer Royal Commission for AlUla, Abeer Al Akel e Phillip Jones, Chief Tourism Officer, Royal Commission for AlUla. La delegazione VIP ha iniziato il percorso con una visita nel cuore del centro storico della città. Il tour ha messo in mostra il centro storico rivitalizzato, un gioiello storico con un’antica architettura tradizionale rinnovata con un tocco moderno. Il viaggio è proseguito con l’esplorazione di vari siti, evidenziando una sinergia tra modernità e storia, in particolare una visita al distretto sostenibile e ricco di biodiversità, Oasis, nonché a numerose case editrici, fornendo una comprensione più profonda della cultura locale e della sua affinità con letteratura. L’apice del viaggio è stata l’importante visita al primo sito patrimonio dell’UNESCO del Regno, Hegra, dove Sua Altezza il Principe Badr bin Abdullah bin Farhan Al-Saud, Ministro della Cultura del Regno dell’Arabia Saudita, ha ricevuto la delegazione VIP per un’occasione fotografica. Qatar Airways ha ospitato uno straordinario pranzo all’aperto in uno dei resort di lusso nel deserto più ricercati di AlUla, Our Habitas AlUla”. Il Qatar Airways Group Chief Executive Officer, Engr. Badr Mohammed Al-Meer, ha dichiarato: “Come destinazione, AlUla incarna la miscela di storia, cultura e lusso che la rendono una città da visitare nel Regno dell’Arabia Saudita. Siamo lieti di espandere la nostra rete in Arabia Saudita a 10 destinazioni con questa nuova aggiunta e di servire il nostro mercato chiave con diverse opzioni di viaggio in tutto il mondo. Qatar Airways non vede l’ora di offrire ai viaggiatori in Arabia Saudita un’esperienza senza precedenti a bordo della nostra compagnia aerea leader e attraverso il miglior aeroporto del Medio Oriente, l’Hamad International Airport”. “Il successo del viaggio inaugurale di Qatar Airways nella città di AlUla segna un altro passo nell’impegno della compagnia aerea nel fornire ai propri passeggeri la migliore esperienza di viaggio, collegandoli al mondo attraverso il loro gateway verso oltre 170 destinazioni in tutto il mondo. Operando due voli settimanali per AlUla, Qatar Airways porta a 10 il numero totale di destinazioni in Arabia Saudita, inclusi 125 voli settimanali attraverso AlUla, Dammam, Gassim, Jeddah, Medina, NEOM, Riyadh, Tabuk, Taif e Yanbu”, conclude Qatar Airways.

AEROPORTO DI PALERMO: AL VIA L’ASTA DEGLI OGGETTI SMARRITI IN AEROPORTO – L’Aeroporto di Palermo informa: “Sabato 13 gennaio, alle 10.30, si svolgerà l’asta degli oggetti rinvenuti in aeroporto e non rivendicati tra il 2019 e il 2022. La partecipazione è aperta a tutti. Dalle 9 sarà possibile visionare gli oggetti, mentre il battitore comincerà alle 10,30. La vendita all’incanto è organizzata dall’istituto vendite giudiziarie di Palermo (società Sofir, info su ivgpalermo.com) ed è l’ultimo passo di un processo di assistenza che Gesap, la società di gestione dell’aeroporto internazionale “Falcone Borsellino” di Palermo, fornisce ogni giorno ai passeggeri per il recupero degli oggetti smarriti, attraverso un ufficio apposito (email: oggettismarriti@gesap.it – telefono: +39 091 7020265). Tutte le info sono sul sito dell’aeroporto di Palermo. Infatti, gli oggetti rinvenuti in aeroporto o a bordo degli aeromobili, entro 48 ore dal loro ritrovamento, vengono trattenuti presso la cassaforte dell’ufficio, in aerostazione. Ad essere recuperato dai legittimi proprietari è circa il 70% degli oggetti. Trascorsi due giorni, gli oggetti smarriti non rivendicati vengono trasferiti in almeno tre depositi e possono essere ritirati contattando l’ufficio. Le modalità per il rientro in possesso degli oggetti saranno comunicate esclusivamente ai legittimi proprietari. Trascorso un anno, i beni non rivendicati diventano di proprietà dello Stato. In sostanza, solo una piccola parte del totale dei beni dimenticati in aeroporto e negli aeromobili andrà all’asta. L’incasso della vendita all’incanto, al netto dei costi per l’organizzazione dell’evento, saranno versati all’Erario. Per dare un’idea, nel 2023 gli oggetti smarriti e ancora in parte recuperabili, sono stati 3.500, di cui oltre il 70% riconsegnati ai legittimi proprietari. Sono stati finanche consegnati oggetti in Canada, Indonesia, Cina e Stati Uniti d’America. Gesap ha processato 2.700 email”. “Grazie al lavoro dell’ufficio oggetti smarriti – dice Salvatore Burrafato, presidente di Gesap – riusciamo a consegnare ai legittimi proprietari, entro 48 ore, oltre il 70% degli oggetti, un’altra percentuale entro l’anno. Ciò che finisce all’asta è una parte residuale del totale che non viene rivendicato. I proventi saranno versati all’Erario”.

8 MILIONI DI PASSEGGERI NEL 2023 ALL’AEROPORTO DI PALERMO – L’Aeroporto di Palermo informa: “Con oltre 8 milioni di passeggeri (8.079.479), l’aeroporto internazionale “Falcone Borsellino” di Palermo segna un altro record e archivia il 2023 come l’anno migliore di sempre. Molto bene il traffico internazionale: 30% sul totale passeggeri (2.400.000 viaggiatori)”. “Un buon risultato – dice Vito Riggio, amministratore delegato di Gesap, la società di gestione dello scalo palermitano – Adesso bisogna continuare con questo passo, migliorando servizi e produttività, per rendere sempre più efficiente ed accogliente la porta di ingresso della Sicilia occidentale”. Il 2023 è stato un anno con diverse novità, a cominciare dai lavori di ammodernamento, che hanno trasformato l’aerostazione in un ambiente più spazioso e accogliente, con nuove sale per i viaggiatori, pontili e impianti, negozi, ristoranti e bar. Nei prossimi quattro anni, Gesap ha previsto 68 milioni di investimenti (64 milioni sono stati investiti nel periodo 2020/2023) – 252 milioni in dieci anni (piano di sviluppo 2023/2033 approvato da Enac) – di cui oltre cento impegnati nel periodo 2023/2027. Ma è stato anche l’anno dell’apertura del collegamento con Istanbul (Turkish) e dell’annuncio del New York (Neos), a partire dalla prossima stagione estiva. “Dobbiamo fare ancora di più e meglio – dice Salvatore Burrafato, presidente di Gesap – Siamo il biglietto da visita per i milioni di turisti ed operatori che arrivano a Palermo. Siamo il primo contatto, la prima esperienza con un terra ricca di fascino, tradizione e cultura. Anche di cultura dell’accoglienza. La missione di Gesap è davvero delicata: sul piano simbolico ma anche sul piano concreto, poiché ogni possibilità di sviluppo economico e sociale del nostro territorio è e sarà condizionato da quel che l’aeroporto di Palermo riuscirà a fare”, conclude Burrafato.

IL 2024 INIZIA IN CRESCITA PER L’AEROPORTO DI PALERMO – L’Aeroporto di Palermo informa: “Anche a inizio anno si registrano numeri in aumento di voli e passeggeri all’aeroporto internazionale “Falcone Borsellino” di Palermo. L’andamento dei primi giorni di gennaio, infatti, conferma il trend di crescita già a partire dal 2022. Dopo un 2023 record, che ha visto il superamento della soglia di 8 milioni di viaggiatori – un milione in più rispetto all’anno precedente (+14%), con il traffico internazionale che ha raggiunto il 30% (2.400.000 sul totale dei viaggiatori) – la prima settimana del nuovo anno è stata scoppiettante: dall’1 al 7 gennaio 2024, rispetto allo stesso periodo del 2023, ci sono stati 961 voli (+24,6%) e 136.520 passeggeri (+20,5%), di cui 108.258 dal traffico nazionale (+18,4%) e 28.262 dal traffico internazionale (+28,9%). A dicembre 2023 i passeggeri in transito sono stati oltre mezzo milione (504.431), +12,15% rispetto allo stesso mese del 2022 (449.790) e +3,08% (489.381) sul 2019. I voli sono stati 3.727 contro 3.173 di dicembre 2022, con un incremento del 17,46%. I lunghi week end delle feste di fine anno sono stati caratterizzati da importanti percentuali di crescita. Dal 22 al 27 dicembre: 679 voli (+13,7%) e 96.535 passeggeri (+11,9%), di cui 69.123 dal traffico nazionale (+11,6%) e 17.184 dal traffico internazionale (+13%), mentre dal 29 dicembre 2023 al 3 gennaio 2024: 800 voli (+16,4%) e 117.653 passeggeri (+13,2%), di cui 91.226 dal traffico nazionale (+11,2%) e 26.427 dal traffico internazionale (+20,9%). Venti destinazioni domestiche e 24 internazionali. La stagione invernale (novembre 2023-marzo 2024) è partita in crescendo e vede un incremento dei voli del 22,7% rispetto alla passata winter. L’aumento della capacità del volato sarà del 19% a gennaio, mentre a febbraio 17,4% e marzo 41,36%”.

JETBLUE: RECORD AND PAYMENT DATE PER GLI AZIONISTI SPIRIT – JetBlue informa: “Come annunciato in precedenza, in relazione all’Accordo e al Piano di fusione, datato 28 luglio 2022, tra JetBlue Airways Corporation, Sundown Acquisition Corp. e Spirit Airlines, Inc., JetBlue ha fissato il 25 gennaio 2024 come record date per il January 2024 prepayment agli azionisti di Spirit di $0,10 per azione Spirit, con pagamento del January 2024 Additional Prepayment da effettuarsi il 31 gennaio 2024.

CIRRUS AIRCRAFT RIDEFINISCE LA PERSONAL AVIATION CON L’SR SERIES G7 – Cirrus Aircraft ha annunciato oggi la nuova generazione del suo best-selling, high-performance, single-engine piston aircraft: SR Series G7. “L’SR Series G7 aircraft è dotato di interfacce touchscreen, ampi display ad alta risoluzione, sistemi di sicurezza avanzati, visibilità migliorata, maggiore spazio per le gambe, funzionalità migliorate e l’app mobile Cirrus IQ che fornisce accesso remoto a real-time health and readiness indications per l’aereo. Il G7 integra un intuitive touchscreen-controlled flight deck con una cabina confortevole ed elegante, per creare un’esperienza personale accessibile. Questo flight deck riduce il carico di lavoro del pilota, offrendo allo stesso tempo una maggiore situational awareness sia per il pilota che per il passeggero. Cirrus Aircraft ha definito la categoria dell’aviazione personale sia con la SR Series che con il Vision Jet e ha allineato flight deck, cabin experience and training programs, incluso il nostro Private Pilot Program”. “La nostra missione è aumentare la partecipazione nel settore dell’aviazione in modo che più persone possano beneficiare della libertà, della produttività e della gioia che offre”, ha affermato Zean Nielsen, Chief Executive Officer of Cirrus Aircraft. “Abbiamo inoltre sviluppato un ecosistema completo che fornisce vendite globali, addestramento al volo, manutenzione e supporto per garantire ai nostri proprietari un’esperienza senza soluzione di continuità. Il nostro team e il nostro aereo forniscono un percorso chiaro per entrare e avanzare nella personal aviation community imparando a volare ed eventualmente passando al Vision Jet con facilità”. “Ora, con quasi 10.000 velivoli consegnati, la linea di prodotti della serie SR – TRAC20/22/22T, SR20, SR22, SR22T – continua a guidare l’high-performance, single-engine piston market”, conclude Cirrus Aircraft.