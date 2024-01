Rolls-Royce dà il benvenuto a EVA Air come nuovo cliente

Rolls-Royce annuncia oggi di aver firmato una lettera di intenti per un TotalCare® maintenance agreement con la compagnia aerea taiwanese EVA Air per 36 motori Rolls-Royce Trent XWB-97 che equipaggeranno 18 nuovi Airbus A350-1000 (leggi anche qui). “L’accordo garantisce alla compagnia aerea prevedibilità e costi noti per i servizi e la manutenzione della flotta.

Questa sarà la prima volta che EVA Air includerà il motore Rolls-Royce Trent nella sua flotta. Rolls-Royce è lieta di dare il benvenuto a EVA Air come nuovo cliente.

TotalCare è progettato per fornire certezza operativa ai clienti trasferendo time on wing and maintenance cost risk a Rolls-Royce. Questa offerta di servizi premium leader del settore è supportata dai dati forniti attraverso il Rolls-Royce advanced engine health monitoring system, che aiuta a fornire ai clienti una maggiore disponibilità operativa, affidabilità ed efficienza”, afferma Rolls-Royce.

Ewen McDonald, Chief Customer Officer – Civil Aerospace, Rolls-Royce, ha dichiarato: “Diamo un caloroso benvenuto a EVA Air come nuovo cliente Rolls-Royce e siamo lieti di firmare questa lettera di intenti per un TotalCare maintenance agreement per i loro motori Trent XWB-97. Questo annuncio sosterrà il loro percorso di modernizzazione della flotta per una migliore efficienza, affidabilità e customer experience. Non vediamo l’ora di costruire il nostro rapporto con EVA Air e di fornire l’eccellenza operativa con il nostro motore Trent XWB-97 di livello mondiale e il servizio TotalCare”.

Clay Sun, Presidente di EVA Air, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare l’ordine di 18 A350-1000 motorizzati Trent XWB-97 per supportare le nostre future esigenze a lungo raggio. Riteniamo che la comprovata efficienza e affidabilità del Trent XWB-97 renderanno il motore la scelta perfetta per far crescere EVA Air nel mercato a lungo raggio. Il motore comporta inoltre riduzioni significative delle emissioni di carbonio, in linea con gli obiettivi di sostenibilità della nostra compagnia. Lavoreremo a stretto contatto con Rolls-Royce per garantire che gli aerei offrano la migliore esperienza di volo ai nostri clienti”.

“Il Trent XWB-97 ha dimostrato la sua affidabilità e durata in cinque anni di servizio e più di due milioni di engine flying hours: un numero destinato ad aumentare fino a oltre cinque milioni entro il 2025.

Tanto versatile quanto affidabile, il Trent XWB ha già dimostrato di essere altrettanto efficiente nell’alimentare short-haul o long-haul flights, il che lo rende la soluzione ideale per gli operatori passeggeri e cargo con una rete diversificata. Essendo il large aero engine in service più efficiente al mondo, il Trent XWB aiuterà anche ad accelerare il percorso di sostenibilità di EVA Air. Oggi è certificato per funzionare con un SAF blend (Sustainable Aviation Fuel) al 50% ed è stato dimostrato che è compatibile con 100% SAF per il futuro”, conclude Rolls-Royce.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce)