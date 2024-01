Cargolux lancia una aerial firefighting unit

Cargolux annuncia il lancio di una nuova business unit, Aquarius Aerial Firefighting (Aquarius AFF).

“Questa nuova impresa segna un nuovo capitolo nella storia di Cargolux. L’aerial firefighting unit opererà con una flotta di 12 velivoli Air Tractor AT-802F Fire Boss che saranno acquisiti nell’arco di tre anni. I primi 3 velivoli sono già stati consegnati. Si prevede che questi tre velivoli saranno pronti per il dispiegamento entro maggio 2024. Attraverso il suo ingresso in questa attività, Aquarius AFF allevierà parte del deficit di capacità per l’aerial firefighting in Europa e oltre.

Gli extreme weather patterns, il global warming e le loro conseguenze, come gli incendi, rappresentano un problema crescente per le comunità globali.

Aquarius AFF mira a fornire assistenza nella lotta contro devastanti incendi che minacciano vite umane, risorse naturali e contribuiscono in modo significativo alle emissioni globali di CO2. Cargolux è fortemente impegnata nella sostenibilità e questa nuova impresa consentirà alla compagnia di guidare un progetto orientato alla soluzione, affrontando una delle cause principali delle emissioni di CO2″, afferma Cargolux.

“Aquarius AFF si baserà sull’esperienza e sugli elevati safety standards di Cargolux per sviluppare la sua aerial firefighting activity. Fedele al suo spirito pionieristico, Cargolux si sta avventurando in un nuovo territorio per una all-cargo airline”, prosegue Cargolux.

“L’inaugurazione di Aquarius Aerial Firefighting come nuova business unit di Cargolux rappresenta un nuovo entusiasmante capitolo nella storia della compagnia. Negli ultimi anni abbiamo visto gli incendi diventare un problema globale crescente che richiede una risposta rapida. Non solo tali incendi emettono quantità significative di CO2, ma rappresentano un pericolo significativo per la vita e i mezzi di sussistenza. In qualità di responsible corporate citizen, considero nostra responsabilità contribuire ad affrontare questo problema. Non vedo l’ora che Aquarius Aerial Firefighting diventi parte integrante della soluzione”, afferma Richard Forson, Presidente e CEO di Cargolux.

(Ufficio Stampa Cargolux – Photo Credits: Cargolux)