Dassault Aviation riceve un ordine per 42 Rafale dalla French Air and Space Force

Alla fine di dicembre 2023, la French Defense Procurement Agency (DGA) ha assegnato a Dassault Aviation un ordine per 42 Rafale combat aircraft, noto come “tranche 5”, per la French Air Force (AAE).

“A nome di Dassault Aviation e delle 400 aziende coinvolte nel programma Rafale, desidero ringraziare il Ministero delle Forze Armate, la DGA e l’AAE per la loro rinnovata fiducia. Siamo pronti e determinati a utilizzare le nostre competenze come prime contractor and complex systems integrator per servire la sovranità della nostra nazione. Questa sovranità industriale militare è un’eccezione in Europa. Garantisce la superiorità della nostra combat aviation.. È anche una risorsa per l’influenza diplomatica e una forza economica in export trade”, afferma Éric Trappier, Chairman and CEO of Dassault Aviation.

“Il Rafale è un successo tecnico, operativo e commerciale che continua a posizionare la Francia a livello mondiale nel settore dei combat aircraft.

Il Rafale è stato progettato per evolversi secondo gli standard successivi, al fine di adattare le ultime tecnologie alle esigenze degli utenti. Lo Standard 4, incentrato in particolare sulla connettività, è in fase di sviluppo. Lo Standard 5, attualmente in preparazione al lancio, porterà nuove capacità in collaborative combat.

Il Rafale è un successo nell’export market, con sette paesi clienti fino ad oggi. Il portafoglio ordini, più il nuovo “tranche 5” contract, garantiscono l’attività produttiva per i prossimi dieci anni”, conclude Dassault Aviation.

Dassault Aviation: ordini ricevuti, consegne e backlog al 31 dicembre 2023

Dassault Aviation inoltre ha comunicato gli ordini, le consegne e il backlog al 31 dicembre 2023.

Ordini nel 2023

Sono stati ordinati 60 Rafale (42 Francia, 18 Indonesia), rispetto a 92 Export Rafale nel 2022.

L’ordine per ulteriori 18 Rafale per l’Indonesia è entrato in vigore l’8 gennaio 2024 e non fa quindi parte dell’ordine di 60 Rafale per il 2023.

Sono stati ordinati 23 Falcon, rispetto ai 64 del 2022.

Consegne nel 2023

13 Rafale (11 Francia, 2 Export) sono stati consegnati, mentre 15 erano stati previsti nella guidance. 14 Rafale (13 Export, 1 Francia) sono stati consegnati nel 2022.

Sono stati consegnati 26 Falcon, mentre 35 erano previsti nella guidance. 32 Falcon sono stati consegnati nel 2022.

Certificato il 22 agosto 2023, il Falcon 6X, integrando gli aggiornamenti post certificazione approvati dall’EASA, è entrato in servizio alla fine del 2023.

Backlog

Al 31 dicembre 2023 il portafoglio ordini comprende:

211 Rafale (141 Export, 70 Francia), rispetto a 164 Rafale al 31 dicembre 2022.

84 Falcon, rispetto a 87 Falcon al 31 dicembre 2022.

L’ordine per ulteriori 18 Rafale per l’Indonesia è entrato in vigore l’8 gennaio 2024 e non fa quindi parte del backlog per 211 Rafale del 31 dicembre 2023.

Dassault Aviation Group pubblicherà il 6 marzo 2024 i risultati dell’intero anno.

Le cifre sopra riportate si riferiscono solo al numero di nuovi aeromobili. Il Gruppo precisa che gli importi in euro saranno pubblicati il 6 marzo 2024.

(Ufficio Stampa Dassault Aviation)