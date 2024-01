Lockheed Martin Skunk Works® lancia l’X-59, il nuovo X-Plane della NASA

Lockheed Martin Skunk Works® ha lanciato l’X-59, un velivolo sperimentale unico progettato per silenziare il boom sonico, durante una cerimonia a Palmdale, California, venerdì 12 gennaio 2024. La cerimonia ha segnato una pietra miliare significativa nel viaggio decennale di Lockheed Martin e della NASA per risolvere una delle sfide più persistenti del volo supersonico: il sonic boom.

“Siamo entusiasti di affrontare questa sfida insieme alla NASA, la cui quiet supersonic technology mission avrà un impatto duraturo e trasformativo per le persone in tutto il mondo”, ha affermato John Clark, vice president and general manager, Lockheed Martin Skunk Works. “Questo progetto è solo un esempio dell’ingegnosità più ampia del nostro settore, poiché ci sforziamo continuamente di spingerci oltre i limiti di ciò che è possibile”.

“Le cerimonie di lancio sono una tradizione aeronautica di lunga data e, nel caso dell’X-59, hanno celebrato i progressi tecnici, la collaborazione e l’innovazione derivanti da anni di ricerca, sviluppo e produzione di un technology demonstrator aircraft unico nel suo genere, che ridurrà il volume dei boom sonici a un leggero tonfo”, afferma Lockheed Martin.

“L’intero team dell’X-59 si è affidato all’esperienza di entrambe le leggendarie organizzazioni, NASA e Lockheed Martin, per garantire il successo di questo programma. Sono estremamente orgoglioso di tutti coloro che hanno reso possibile questo momento storico”, ha affermato Greg Ulmer, executive vice president, Lockheed Martin Aeronautics.

“Lockheed Martin, NASA e leader governativi hanno partecipato alla cerimonia tra cui: Greg Ulmer, executive vice president, Lockheed Martin Aeronautics; John Clark, vice president and general manager, Lockheed Martin Skunk Works; Pam Melroy, NASA Deputy Administrator; Jim Free, NASA Associate Administrator; Bob Pearce, NASA Associate Administrator; Dee Dee Myers, California’s Senior Economic Advisor to the Governor.

Successivamente, l’aereo completerà i ground tests, inclusi engine-run and taxi tests, prima della sua prossima tappa importante, il primo volo, entro la fine dell’anno. Dopo che l’aereo sarà stato convalidato negli initial flight tests, passerà alla acoustic testing phase. Questa fase includerà voli sopra aree popolate, per fornire ai regolatori statunitensi e internazionali dati statisticamente validi necessari per aiutare ad approvare nuove regole che potrebbero consentire un quiet commercial supersonic flight over land. Ciò ridurrebbe i tempi dei voli commerciali alla metà di quelli che sono oggi, trasformando i viaggi per le persone in tutto il mondo”, conclude Lockheed Martin.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web: https://www.lockheedmartin.com/en-us/products/x-59-quiet-supersonic/x-59-rollout-event.html.

